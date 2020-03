Die Commerzbank ist im Corona-Modus – auch in der Region Karlsruhe

Anzeige

„Wir hatten wirklich viele Herausforderungen in den 150 Jahren seit der Gründung der Commerzbank“, sagt Sandra Kobus, Pressesprecherin der Region Süd. Aktuell ist die viertgrößte deutsche Bank im Corona-Modus. Kunden in Not sollten früh auf die Berater zugehen.

Die Commerzbank ist im Corona-Modus. Privatkunden, die etwa von Kurzarbeit betroffen sind, gewähre man bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause, sagt Pressesprecherin Sandra Kobus. Bei Baudarlehen lasse sich die Tilgung bis zu einem halben Jahr aussetzen. Für Unternehmen werde man auch zu den neuen KfW-Hilfsprogrammen beraten. Wichtig sei es, früh auf die Berater zuzugehen, so Kobus im Jahrespressegespräch.

Die Niederlassung Karlsruhe reicht geografisch von Bruchsal bis Lahr, von Freudenstadt und Pforzheim bis an den Rhein. Netto habe man dort im vergangenen Jahr 1.758 neue Kunden hinzugewonnen, sagt Johannes Nattler, der als Niederlassungsleiter für Privat- und Gewerbekunden zuständig ist. Dies sei zweieinhalb Mal so viel wie im Vorjahr.

„Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, betont Nattler. Ein Grund dafür sei, dass im vergangenen Jahr 500 Wettbewerber beim Ankerprodukt Girokonto an der Gebührenschraube gedreht hätten. Die teilverstaatlichte Commerzbank will dieses weiterhin kostenlos anbieten. Auch künftig biete man Wechslern aktionsweise ein Startguthaben von bis zu 100 Euro.

Bundesweit werden Filialen geschlossen – auch in der Region?

Allerdings bleibt die Commerzbank unter Sparzwängen: Bundesweit soll das Filialnetz von 1.000 auf 800 Zweigstellen heruntergefahren werden. Bislang gibt es 13 in Nattlers Zuständigkeitsgebiet. Wie viele Commerzbank-Filialen es künftig in der Region geben wird, könne er derzeit noch nicht sagen.

Filialen blieben wichtig, so Nattler. Er untermauert seine Aussage: Rund 50 Prozent der neuen Girokonto-Kunden suchten zunächst den Weg über eine Commerzbank-Filiale. Parallel läuft die Digitalstrategie. Nattler: „Bis Ende 2023 sollen alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sein.“

Trotz oder gerade wegen der Corona-Krise wolle man verstärkt über Wertpapieranlagen beraten. Klassische Sparer verlieren seit Jahren Geld. Nattler: „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren.“ Seit Ende 2010 summiere sich der Wertverlust pro Bürger auf 1.638 Euro.

Zinsbonus für energieeffizientes Bauen

Des einen Leid, des anderen Freud: Das Kreditgeschäft lief 2019 dank Mini-Zinsen in der Region gut: An Ratenkrediten wurden 22 (2018: 21) Millionen Euro neu vergeben. Für Baufinanzierungen wurden 90 (2018: 103) Millionen Euro neu ausgereicht. Seit September biete man für energieeffizientes Bauen unter dem Motto „Green Baufi“ einen Zinsrabatt an, der laut Kobus bis zu 0,1 Prozentpunkte beträgt.

Commerzbank in der Region bekommt mehr Firmenkundenbetreuer

Zu den Firmenkunden, für die Herbert Oberle in der Region zuständig ist. „Der Markt braucht noch mehr Beratung“, sagt er. Deutschlandweit wolle die Bank das Segment mit 150 zusätzlichen Mitarbeitern stärken. Auch die Region werde profitieren. Bislang zählen dort zwölf Firmenkundenbetreuer und vier Back-Office-Mitarbeiter zu Oberles Kernmannschaft.

Das Kreditvolumen der Firmenkunden lag zum Jahresultimo bei 565 Millionen Euro. Auf die Frage zum Vorjahreswert sagt Oberle, dieser lasse sich durch Neuzuschnitte nicht vergleichen. Er taxiert den Zuwachs auf rund sieben Prozent.

Viele Kunden anderer Banken wüssten nicht vom nach wie vor großen internationalen Netz der Commerzbank, auch über Korrespondenzbanken. Dabei sei das Auslandsgeschäft für den Mittelstand in der Region sehr wichtig. So stiegt laut Oberle das Volumen, mit dem internationale Handelsfinanzierungen abgesichert wurden, im vergangenen Jahr auf 90 Millionen Euro. Das ist ein Plus bei den sogenannten Exportakkreditiven um 7,2 Prozent.

Bankeigene Digitaltochter unterstützt Firmenkunden

Die Digitalisierung nutzen und das Geschäftsmodell zukunftsfähig machen – bei dieser Herausforderung wolle die Commerzbank ihre Firmenkunden unterstützen. Mit der bankeigenen Digital-Tochter openspace GmbH (Berlin) erarbeite man mit Kunden in Workshops Lösungen und einen Fahrplan, damit der Wandel gelingt.