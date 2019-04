Karlsruher Designer Riaz Dan arbeitet an eigenem Modelabel

Anzeige

„Es ist gut, wieder hier zu sein.“ Riaz Dan kehrt gerne an den Ort zurück, an dem seine Wurzeln liegen, wo er schon als Jugendlicher vom eigenen Designlabel träumte, wo seine Familie und Freunde leben und wo er wieder einen Pop-up-Store eröffnet hat.

In Karlsruhe wird auch noch ein Teil seiner Kollektion produziert, der größte Teil jedoch entsteht in Italien. Denn inzwischen hängen seine Lederjacken, Hosen, Shirts, Hoodies, Pullover, Kleider und Mäntel in Modegeschäften und Concept-Stores quer durch Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden.

In Italien hat Verarbeitung von Leder lange handwerkliche Tradition

Riaz Dan hat sich mit seinem Modelabel etabliert. „Das alles hier in Karlsruhe herzustellen, wäre nicht mehr machbar. Der Vertrieb stieß an Grenzen“, sagt der erst 24 Jahre alte Designer. Zumal sich in seiner Kollektion viele Kleidungsstücke aus Leder finden. „Neben den Schnitten sind mir die Qualität der Stoffe und die Haptik der Materialien wichtig“, sagt Riaz Dan, der lange suchte und schließlich die passenden Stofflieferanten und Produzenten in Italien fand. Die Behandlung und Verarbeitung von Leder hat dort eine lange handwerkliche Tradition. Wichtig ist ihm, dass sich seine Stück abheben, dass sie „100 Prozent Riaz Dan sind“: Das fängt bei Design und Schnitt an und hört bei Knöpfen und Reißverschlüssen auf, die alle eine Gravur tragen.

Designer-Glücksgefühle

„Das Schönste für mich ist, zu sehen, dass meine Mode auf der Straße getragen wird. Dieser Prozess – aus einer Idee wird ein Produkt, und das wird von den Menschen angenommen – ist ein tolles Gefühl“, schwärmt Riaz Dan. In den Schoß ist ihm das nicht gefallen. Dass er in der Modebranche Treppchen um Treppchen erklimmt und expandiert, bedeutet Arbeit, viel Arbeit.

Wochenenden auf Modemessen

„Ohne Fleiß und Engagement geht es nicht“, sagt der Designer. Viele Wochenenden verbringt er auf Modemessen – Hamburg, Berlin, Wien, London… Dort knüpft er die für seine Branche wichtigen Kontakte, auch international. „Und ich sehe, dass meine Sachen nicht nur in Karlsruhe funktionieren, sondern auch woanders“, sagt Riaz Dan. Inzwischen hat er einen ordentlichen Kundenstamm aufgebaut. In gut 40 Länder, darunter die USA und Japan, hat er seine Mode schon verkauft.

Pop-up-Store bis Mitte Juni

Seine Kollektion zeigt das 24-jährige Modetalent derzeit in seinem Pop-up-Store „Riaz Dan & Friends“ am Marktplatz. Bis Mitte Juni bleibt der Concept-Store, in den Riaz Dan weitere Designer und Produzenten einbezogen hat, geöffnet. Neben seiner Mode für Männer und Frauen gibt es beispielsweise Lederwaren von „Petricor“, Kosmetik von „Zartgefühl“, Schmuck des Karlsruher Goldschmiedemeisters Heinz Laible und Wein vom Weingut Anselmann aus der Pfalz. Seinen ersten Pop-up-Laden eröffnete Riaz Dan im März 2018 ebenfalls in Karlsruhe.

Ein Shop in Amsterdam ist harte Arbeit

Dazwischen ging er mit seinem Konzept nach Amsterdam. „Das war sehr gut. Es ist eine große Modestadt mit einem jungen, internationalen Publikum. Und gerade für Streetwear ist es ein gutes Pflaster.“ Aber es war auch harte Arbeit. „Dort sind die Läden sieben Tage in der Woche geöffnet.“ Auch sein Konzept musste Riaz Dan anpassen. „Ich durfte beispielsweise keinen Alkohol verkaufen.“ Doch der Einsatz hat sich gelohnt. Der Designer knüpfte Kontakte, unter anderem zu einer Agentur, mit der er nun zusammenarbeitet und die für ihn passende Händler und Concept-Stores sucht.

Show im Alten Schlachthof geplant

Riaz Dan verfolgt weiter engagiert seinen Traum und plant, die Fühler Richtung Kanada auszustrecken. Außerdem würde er gerne einen Pop-up-Store in Wien eröffnen, wo ihm bislang allerdings noch die passende Location fehlt. Karlsruhe bleibt er weiter treu: Für den Herbst plant er eine „Riaz Dan Show“ im Alten Schlachthof.