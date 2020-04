Karlsruher entwickelt optische Trefferanzeige fürs Fechten

Anzeige

Seit 18 Jahren steht Andreas Frölich regelmäßig auf der Planche. Und genauso lange stört sich der 37-Jährige Karlsruher an der elektrischen Trefferanzeige beim Fechten. „Fast in jedemTraining hat die Anlage einen Aussetzer“, sagt der Hobby-Fechter. „Und bis der Kabelsalat entwirrt und die Ursache gefunden ist, sind meistens fünf Minuten Trainingszeit vorbei.“

Weil es auf kurze Sicht keine Lösung für das Problem gibt, nimmt der promovierte Physiker die Sache nun selbst in die Hand und entwickelt eine sensorgesteuerte, optische Trefferanzeige für den Fechtsport. „Dass man Treffer mit einer Kamera anzeigt, ist ein komplett neuer Ansatz. Aber man kann damit Kabel und überflüssige Ausrüstung aus den Fechthallen verbannen“, sagt Frölich.

Bisher werden Treffer im Fechten elektrisch erfasst

In den vergangenen Monaten hat der selbstständige Berater mit Hochdruck an der Verfeinerung des Systems gearbeitet. Bisher werden die Treffer beim Fechten noch elektrisch erfasst. Dafür wird in die Klinge eine Nut gefräst und in diese ein Kabel verlegt.

An der Spitze von Florett und Degen wird zudem noch ein Druckknopf angebracht. Wird dieser Druckknopf beim Aufprallen auf den gegnerischen Körper betätigt, schließt sich ein Stromkreis und ein möglicher Treffer wird angezeigt. Dafür müssen aber die Waffe und ein Teil der Ausrüstung verkabelt sein.

Kamera sendet Aufnahmen von Trefferfläche

Frölich verwendet anstatt des Druckknopfs einen optischen Sensor, der beim Auftreffen ein Foto macht und die Daten per Funk ans Anzeigesystem sendet. „Das ist wie eine Minikamera“, sagt der selbstständige Entwickler.

Ein Kabel in der Nut wird zwar immer noch benötigt, aber dieses ist lediglich mit einem kleinen Gerät zur Funkübertragung verbunden. „Ein solches Gerät passt in jede Hosentasche“, betont Frölich. In einem nächsten Schritt will er die Technik weiter verfeinern und den Sensor an der Klingenspitze mit der entsprechenden Übertragungstechnik ausstatten. „

Eine solche Miniaturisierung der Technik ist natürlich aufwändig“, weiß Frölich. Deshalb soll das System zunächst einmal bei Praxistests auf seine Einsatzfähigkeit überprüft und mögliche Schwachpunkte beseitigt werden. Erste Sondierungsgespräche mit den großen Herstellern von Fechtausrüstung sind laut Frölich bereits vielversprechend gelaufen. Der übernächste Entwicklungsschritt wäre deshalb bereits die Herstellung eines Prototypen.

Erfahrung in der Entwicklung von Miniatursystemen

Erfahrung mit der Entwicklung von Hochleistungstechnik im Miniaturformat hat Frölich zur Genüge. Nach seiner Promotion am Karlsruher Institut für Technologie war der Physiker mehrere Jahre für das Unternehmen Nanoscribe tätig.

Vor einem Jahr machte sich Frölich als Berater und Entwickler selbstständig. Seither unterstützt er mittelständische Unternehmen bei der Entwicklung von dreidimensionalen Miniaturbauteilen für Medizintechnik und Informationstechnologie.

Eine optische Trefferanzeige hat nach Frölichs Einschätzung gleich mehrere Vorteile. Im absoluten Spitzenbereich werden zwar bereits kabellose Systeme eingesetzt.

„Aber diese kosten viel Geld und die Installation ist zudem sehr umständlich. Das kann nicht jeder Veranstalter stemmen“, weiß der passionierte Fechtsportler aus Erfahrung.

Im Amateurbereich gehört Kabelsalat zum Alltag

Im Amateurbereich gehöre der Kabelsalat deshalb bis heute zum normalen Trainings- und Wettkampfbetrieb. Setzt sich das optische System durch, könnten auch die Brokatwesten der Florettfechter künftig der Vergangenheit angehören.

Diese werden bislang gebraucht, um gültige Treffer am Oberkörper und ungültige an Armen und Beinen durch entsprechende Signale voneinander zu unterscheiden. „Bei der Auswertung der optischen Signale kommt es nicht auf das Material an, sondern auf die Farbe der getroffenen Fläche“, sagt Frölich.

Werden Brokatwesten überflüssig?

Deshalb könne es ausreichen, wenn Florettfechter ein ärmelloses Oberteil tragen, das sich im Farbton leicht vom klassischen Weiß der Schutzanzüge unterscheidet. „Das wäre im wahrsten Sinne des Wortes eine Erleichterung“, sagt Frölich.

Unter den schweren Brokatwesten sind Florettfechter bereits nach wenigen Minuten komplett durchgeschwitzt. Die Unterscheidung der getroffenen Flächen fällt mit einer Kamera laut Fröhlich leichter als mit Druckknopf und geschlossenen Stromkreisen.

„Dann können auch Bodentreffer klar als solche erkannt werden“, sagt der Entwickler. Das sei vor allem beim Degenfechten von Vorteil.

Mit dem Fechten hat Frölich mit dem Beginn seines Studiums im Jahr 2002 angefangen. Dass er Hobby und Beruf nun miteinander verbinden könne, sei eine „tolle Erfahrung“, schwärmt der Entwickler. Der Arbeitstitel des Projekts lautete übrigens „D`Artagnan“, doch mittlerweile wurde es in Optofence umbenannt. „Die Benennung nach einem der berühmten Musketiere hatte zwar ihren Charme“, sagt Frölich mit einem Schmunzeln. „Aber rechtlich wären wir mit diesem Namen kaum durchgekommen.“