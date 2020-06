Karlsruher Fastnachter hoffen trotz Corona auf eine Chance für ihre Umzüge

Anzeige

Karlsruhes Fastnachter ringen um ihre Kampagne. Schunkeln im Saal, eine ausgelassene Menge und Alkohol: Das passt mit Corona nicht zusammen. Karlsruhes organisierte Narren setzen aber alles daran, dass sich ihre großen Fastnachtsumzüge durch die Durlacher Altstadt und der City schieben können und auch der wilde Grötzinger Narrensprung stattfindet. Teils haben die Veranstalter schon Einladungen verschickt, andere wollen es noch tun.

„Die Fastnacht fällt nicht aus, die steht im Kalender“, sagt der Oberfastnachter Michael Maier, Präsident des Festkomitees Karlsruher Fastnacht (FKF). Dessen Geschäftsführer Alexander Loesch ergänzt: „Brauchtum sagt man nicht ab wie ein Fest.“ Die beiden Macher sind sich einig: „Wir wollen etwas anbieten.“ Und zwar von Anfang bis Ende.

Großes Helau am Narrenbrunnen?

Ein Beispiel: Wenn am 11.11. 2020 die närrische Jahreszeit beginnt und immer noch Vorsichtsregeln gelten, wäre ein Rathaussturm wohl kaum drin. Die umtriebigen Narren haben aber Fantasie, wetterfest sind sie auch. „Notfalls stellen wir uns mit Abstand um den Narrenbrunnen am Kronenplatz und rufen laut Helau“, sagt Loesch. „Oder wir denken uns etwas mit Luftballons aus“, wirft Maier in den Raum.

Verlässlich planen können die Organisatoren des ausgelassenen Taumels derzeit nichts. „Eine Achterbahnfahrt“ erlebt Torsten Holzwarth. Den Präsidenten des Organisationskomitees Durlacher Fastnacht (OKDF) und Vize der Karnevalsgesellschaft Blauweiss Durlach treiben Sorgen um, die alle Fastnachtsvereine mehr oder weniger drücken.

Mehr zum Thema: Fastnacht in Gefahr: Rastatter Narren der GroKaGe sagen Kampagne wegen Corona ab

Aktive hängen in der Luft

Wofür sollen Aktive Tänze, Shows und humorvolle Beiträge einstudieren, wenn sie nicht wenigstens bei einer Ordensmatinee auftreten? Wer engagiert Büttenredner und Kapellen für eine Prunksitzung, obwohl keiner weiß, ob das je auf einer Bühne gezeigt werden darf? Wer bucht eine Halle auf Verdacht?

In der Festhalle Durlach hat Klaus Jäger, der dort seit 17 Jahren Platz für normalerweise gut 550 Menschen hat, drei Durlacher Fastnachtsvereine und die Regenbogensitzung der Mühlburger Carnevals Gesellschaft (MCG) im Kalender. Dafür sind mehrere Termine an den Wochenenden vor dem Schmutzigen Donnerstag und die heißen Tage bis Rosenmontag reserviert.

Prunksitzung für nur 110 Zuschauer lohnt nicht

Das bunte Treiben sei ein „gigantischer Aufwand“, sagt Jäger. Aber wenn Abstandsregeln für jeden gelten, könnten gerade mal 110 Leute zu einer Prunksitzung kommen – das rechne sich nicht, und es tötet jede Stimmung.

Etwas rosiger sieht es für kleinere Veranstaltungen aus. Im Zieglersaal in der Baumeisterstraße etwa erwartet Georg Stratis die Humoristika und die GroKaGe Karlsruhe, die im November mit kleiner Show feiern wollen.

Mehr zum Thema: Vereine wollen Fasnacht trotz Corona noch nicht abschreiben

Gardetänzerinnen sind hintendran

Wenig zu feiern haben bisher Karlsruhes Gardetänzerinnen. Sie mischen bundesweit in der Spitze mit. Doch werden karnevalistische Tanzturniere laufen? Die Konkurrenz rheinabwärts und in Hessen übt seit Wochen wieder Synchrontanz in der Reihe. Für die Karlsruher Tänzerinnen aber, etwa von der Sängervereinigung Knielingen (SVK) „Die Holzbiere“ und bei der MCG, endet erst jetzt das einsame Online-Training.

Die Perspektive fehlt. Torsten Vogel, MCG-Präsident und Vizepräsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine

MCG-Präsident Torsten Vogel, auch Vizepräsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, bedauert: „Einige Tänzerinnen haben aufgegeben. Die Perspektive fehlt.“ Nachwuchs zu gewinnen, sei derzeit schwer.

Auch interessant: Südumfahrung in Karlsruhe-Hagsfeld: Warum es 13 Jahre Planung für 1,3 Kilometer Straße braucht