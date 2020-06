Karlsruher Freibäder öffnen am 6. Juni

Anzeige

Eigentlich hätten die Karlsruher Freibäder bereits Anfang Mai geöffnet. Wegen der Corona-Krise mussten die Freibad-Fans etwas länger warten. Ab Samstag, 6. Juni öffnen nun vier Karlsruher Freibad ihre Tore.

Im Turmbergbad, dem Sonnenbad, dem Freibad Rüppurr und dem Rheinstrandbad Rappenwört können die Besucher wieder bei heißen Temperaturen entspannen – allerdings anders als sonst. So besteht für Gäste an den Kassen Maskenpflicht, Abstands- und Sicherheitsregeln sind einzuhalten. Außerdem ist die maximale Anzahl an Gästen beschränkt.

Das Sonnenbad läutete bereits Ende Februar die Freibadsaison ein, musste dann aufgrund der Corona-Pandemie wieder schließen. Leistungsschwimmer konnten dort seit Ende Mai ihre Bahnen ziehen und trainieren.

Die Karlsruher Bäder bitten alle Gäste, sich vor einem Freibadbesuch auf der Internetseite zum aktuellen Besuchsaufkommen zu informieren, um einen reibungslosen und sicheren Badespaß zu garantieren, heißt es in einer Presseinformation.

Antworten auf häufig gestellte Fragen und Hinweise gibt es unter www.ka-baeder.de