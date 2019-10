Karlsruher Gamer wehren sich gegen Generalverdacht durch Seehofers Aussagen

Anzeige

Nach dem Terroranschlag auf eine Synagoge in der Karlsruher Partnerstadt Halle und der von Bundesinnenminister Horst Seehofer angestoßenen Debatte über Rechtsextremismus in der sogenannten Gamer-Szene wehren sich auch Computerspiel-Experten aus der Fächerstadt gegen Vorurteile.

„Wir sehen mit großer Trauer auf die Morde von Halle und wünschen den Angehörigen viel Kraft“, schreibt Tomas Burck vom Karlsruher Spieleproduzenten Gameforge auf BNN-Anfrage per E-Mail. „Wir maßen uns nicht an, die Motive eines terroristischen Attentäters ermessen zu können, halten es aber für unredlich, aus einer eindeutig antisemitischen Tat nun einen Generalverdacht gegen die Games-Community zu konstruieren, wie das manche Politiker tun.“

Generalverdacht ist unredlich Tomas Burck, Gameforge

Gameforge schließe sich dem Bundesverband „game“ an: „Der Bundesinnenminister sollte nicht hilflos einem Medium und dessen Community die Schuld geben, sondern aktiv die gesellschaftlichen Probleme der Radikalisierung und zunehmenden Fremdenfeindlichkeit angehen, die zu solchen furchtbaren Taten wie in Halle führen.“

Wolfgang Walk ist Gamedesigner aus Karlsruhe, Dozent für Gamedesign und Game-Geschichte an der SRH Hochschule in Heidelberg und Kolumnist des deutschlandweit bekannten „Games Podcast“. „Es gibt in Deutschland 40 Millionen Menschen, die regelmäßig an elektronischen Geräten spielen. Warum unter denen jetzt mehr Nazis sein sollen als unter den anderen 40 Millionen, soll Herr Seehofer mir mal erklären“, sagt er.

Rechtsextremismus, Rassismus und Sexismus gebe es, etwa in einschlägigen Gamer-Foren. „Das ist ein Problem und da müssen wir auch mehr tun“, sagt Walk. „Das sind aber die gleichen Probleme wie in der Gesamtgesellschaft. Das gibt es ja zum Beispiel auch in Facebook-Foren.“

Problem liegt in der Internetkultur Wolfgang Walk, Dozent und Kolumnist

Beim Kampf gegen die Verbreitung rechtsnationalen Gedankenguts stecke die Internetkultur in Deutschland noch in den Kinderschuhen und müsse sich von der aus dem Silicon Valley übernommenen amerikanischen Kultur des „Freedom of Speech“ abgrenzen.

Im Vergleich zu den USA wird in Deutschland das Recht auf freie Meinungsäußerung deutlich stärker eingeschränkt, etwa durch Antidiskriminierungsgesetze oder das Verbot der Holocaustleugnung. Man müsse sich hierzulande auf eine eigene Internetkultur verständigen, sagt Walk. „Das ist nichts, was man von heute auf morgen erledigen kann. Und es ist vor allem nicht die Ursache für Rechtsterrorismus.“

Großteil der männlichen Jugendlichen ist „Gamer“

„Dass der Täter von Halle ein Gamer ist, ist nicht allzu überraschend – weil etwa 80 Prozent der männlichen Zwölf- bis 29-Jährigen in Deutschland fast täglich Computerspiele nutzen“, stellt Wilfried Grüßinger, beim Stadtjugendausschuss unter anderem für die Computerspielschule verantwortlich, fest. Zu sagen, dass durch Computerspielnutzung die Wahrscheinlichkeit höher sei, Terrorist zu werden, sei „schwierig“.

„Die Frage ist vielmehr: Wie wächst jemand auf, wie werden Konflikte in der Familie gelöst, wie ist der Umgang mit Gewalt?“ Ein Teil der Entwicklung können Medieninhalte sein, so Grüßinger. „Aber sie sind nicht die Ursache.“

Was soll das sein, ‚die‘ Gamer-Szene? Jerome Nguyen, Kurator der ZKM-Ausstellung „Gameplay“

„Wie bei allen digitalen Communitys hat man auch bei Gamern Ausprägungen von Rassismus und Sexismus“, so Jerome Nguyen, Kurator der Ausstellung Gameplay im Zentrum für Kunst- und Medientechnologie (ZKM). Da unterscheide sich die Gamer-Szene nicht von anderen Szenen. „Was soll das überhaupt sein, ,die‘ Gamer-Szene?“, fragt er. Die Nutzung von Computerspielen sei viel zu individuell und divers, als dass man von einer speziell definierbaren Szene sprechen könnte. „Man redet ja auch nicht von der ,Literatenszene‘, nur weil jeder ein Buch liest.“

„Nach der Killerspiel-Debatte in den 90er Jahren hatte ich eigentlich gedacht, die Diskussion um Ballerspiele hätten wir hinter uns gelassen“, sagt Nguyen. Interessanter in puncto Gaming sei aktuell die Sucht- und Glücksspieldebatte, etwa rund um das sehr populäre Spiel Fortnite, das zu Käufen innerhalb des Spiels anregt.

Überwachung der Internetforen schwierig

Den Ruf aus der Politik nach mehr Überwachung der „Gamer-Szene“ hält Nguyen ebenfalls für problematisch. „Überwachung und Vorratsdatenspeicherung sind ganz allgemein ein Problem. Die Gaming-Szene überwachen? Ich frage mich, wie.“ Foren wie 4chan, 8chan oder reddit hätten zwar einen starken Gaming-Bezug, aber nicht ausschließlich. „8chan und 4chan sind für Gamer eher Randforen.“

Seehofers Aussage, dass viele (potenzielle) Täter aus der Gamer-Szene kämen, hält der Karlsruher Spieleentwickler Martin Nerurkar für „albern und nicht richtig“. „Die Szene hat ihre Probleme, und damit muss sie umgehen“, sagt er. Doch wirft er der Politik vor, „eine einfache Ursache für ein sehr kompliziertes Problem“ zu suchen.

Es gebe in der Online-Kultur allgemein einen speziellen Humor, der bewusst an die Grenzen gehe. „Aber das ist nicht die Summe der Szene, und ich halte diesen Humor auch nicht für gut.“

Debatten über Diskriminierung im Zug

In seinem persönlichen Umfeld weise er andere darauf hin, wenn er mit ihren Aussagen nicht einverstanden ist, etwa bei einer Zugfahrt von der Gamescom zurück nach Karlsruhe. „Wir unterhielten uns locker über Gaming, und jemand sagte den Satz ’das ist doch schwul’“, erzählt Nerurkar. Daraufhin entspann sich eine angeregte Diskussion über Diskriminierung.

Bei der Debatte um den Terroranschlag in Halle sei ihm ein wichtiges Detail im Gedächtnis geblieben: „Es wird jetzt viel über Fremdenfeindlichkeit diskutiert. Aber es war ein antisemitischer Anschlag auf eine Synagoge. Deutsche Juden sind keine ’Fremden’.“