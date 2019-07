Karlsruher Gartenbauamt hat Zoo und Schulhöfe auf der Prioritätenliste

Anzeige

Die Stadt nimmt die Sorgen der Bürger ernst – deswegen hat Umweltdezernentin Bettina Lisbach bereits nach wenigen Wochen zu einem zweiten Vorort-Termin eingeladen, um auf die Gefahren durch vertrocknete Bäume hinzuweisen. Nachdem die Stadt zunächst den „Hotspot“ Waldstadt unter die Lupe genommen hatte, ist am Freitagvormittag die Nordstadt rund um die Erzbergerstraße an der Reihe. Auch hier haben viele Bäume die extreme Trockenheit des Sommers 2018 nicht überlebt. Da durch herabfallende Äste teils große Gefahr für die Bürger besteht, sollen die Bäume nun gefällt werden.

Bürger werden ungeduldig

Hier wünscht sich mancher ein zügigeres Vorgehen: „Wir bekommen viele Anfragen von besorgten Bürgern, die auch ungeduldig werden, weil es nicht so schnell vorangeht“, berichtet Lisbach. Um die Bevölkerung weiter aufzuklären, hat die Bürgermeisterin am Freitagabend zu einem öffentlichen Waldspaziergang eingeladen. Die Stadt habe beim Fällen ihre ganz eigene Prioritätenliste – je nach Gefahrenlage, so Lisbach. Ganz oben auf der Liste steht der „Hotspot“ Waldstadt, wo die Stadt bereits Anfang Juli besonders gefährliche Bereiche absperrte (die BNN berichteten). Es folgten besonders frequentierte Orte – neben der Günther-Klotz-Anlage auch die Durlacher Altstadt. Sowohl die „Klotze“ als auch die Markgrafenstadt suchten in den vergangenen Wochen durch „Das Fest“ und das Altstadtfest Zehntausende Menschen auf – für die Stadt „eine besondere Gefährdungslage“.

An Absperrungen halten

Nach den Schwimmbädern kümmern sich die Mitarbeiter von Gartenbauamt und Forstamt als nächstes um den Bereich rund um das Wildparkstadion, den Zoo und gefährdete Spielplätze. Kindergärten und Schulhöfe sollen in den Ferien besonders unter die Lupe genommen werden. Auch waldartige Flächen in der Nord-, Ost- und Weststadt habe man im Blick, sagt Lisbach. Sie appelliert an die Bürger, sich an bestehende Absperrungen zu halten. Auch wenn ein Baum auf den ersten Blick gesund wirke, könne er trotzdem Gefahren bergen.

Baumkontrolle in der Waldstadt

Besonders in der Waldstadt hatten die Absperrungen für Unmut gesorgt, da sie für einige Bürger längere Wege mit sich brachten. Viele ärgern sich außerdem über teils überquellende Mülleimer auf den abgesperrten Flächen. „Momentan wäre es zu gefährlich, städtische Mitarbeiter in die abgesperrten Bereiche zu schicken“, erklärt der stellvertretende Leiter des Gartenbauamts, Klaus Weindel. Bereits am Dienstag steht aber in der Waldstadt eine Baumkontrolle an – dabei sollen dann erste Mülleimer geleert und abmontiert werden.

Bäume sind anfälliger für Pilze

Von den 613 Bäumen entlang der Erzbergerstraße in der Nordstadt haben derweil nach Angaben von Gartenbauamts-Mitarbeiter Jürgen Unger rund zehn Prozent die extreme Hitze des vergangenen Sommers nicht überlebt. Bei den betroffenen Bäumen handelt es sich überwiegend um Eiche, Ahorn oder Hainbuche. Da die Bäume durch die Hitze extrem geschwächt sind, sind sie auch anfälliger für Schädlinge und Pilze.

Bäume als Brutplätze

Dass es mit dem Fällen teilweise etwas schleppend vorangeht, erklärt Bürgermeisterin Lisbach so: „Bei einigen betroffenen Bäumen handelt es sich um Brutbäume mit Artenschutzrelevanz.“ Diese könnten frühestens Ende August gefällt werden. Zudem sei es schwierig, entsprechende Fachfirmen dafür zu verpflichten. Allein mit städtischen Mitteln sei die Beseitigung von Bäumen und Totholz nicht zu stemmen.

Stadt setzt auf neue Baumarten

Derzeit arbeitet die Stadt außerdem an einem neuen Bepflanzungskonzept. Besonders betroffene Arten – neben Eiche, Ahorn und Buche ist das besonders die Kiefer – werden nicht mehr neu gepflanzt. Zudem sollen Monokulturen der Vergangenheit angehören, die Stadt will künftig auf Vielfalt setzen. Die Stadt kann sich vorstellen, Baumarten zu pflanzen, die hier bislang nicht heimisch waren, aber mit der Trockenheit gut zurechtkommen, „etwa die Esskastanie oder die Baumhasel“, so Lisbach. Wichtig sei auch, dass die heimische Fauna mit den neuen Baumarten klarkomme, betont Klaus Weindel. Auch die Bewässerung wolle man weiter optimieren. Derweil fordert der neue umweltpolitische Sprecher der SPD-Gemeinderatsfraktion, Anton Huber, von der Stadt ein Präventionskonzept zur Rettung der Waldbäume.

Die Sorgen der Bürger

Bei dem Waldspaziergang am Abend werden erneut die Sorgen der Bürger deutlich. Forstamtschef Ulrich Kienzler weist auf die Problematik beim Pflanzen exotischer Bäume im Wald hin. Man müsse sehen, wie sich diese in den Wald einfügen. Am Beispiel der spätblühenden Traubenkirsche etwa habe man festgestellt, dass diese sich relativ aggressiv ausbreitet und anderen Bäumen den Lebensraum streitig macht. Als positives Beispiel nannte Kienzler die Esskastanie – diese füge sich problemlos in den Hardtwald ein. Einer seiner Zuhörer ist Jürgen Linder. Er glaubt, dass es gut wäre, den Wald sich selbst zu überlassen: „So könnte er sich gut entwickeln – wäre aber natürlich wirtschaftlich nicht so verwertbar.“