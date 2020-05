Karlsruher Gemeinderat besiegelt das Aus der Brötchentaste in Durlach und Mühlburg

Anzeige

In den Karlsruher Stadtteilen Durlach und Mühlburg ist an vielen Stellen das Parken in den ersten 30 Minuten kostenfrei. Spätestens ab Juli ist damit Schluss: Der Gemeinderat hat die sogenannte Brötchentaste endgültig beerdigt.

Gegner und Befürworter der Brötchentaste lieferten sich noch einmal ein heftiges Wortgefecht im Gemeinderat. Am Ende entschied die Mehrheit der Stadträte: In Mühlburg und Durlach können Autofahrer künftig nicht mehr 30 Minuten gebührenfrei parken.

Nach einer technischen Anpassung der Automaten sind in beiden Stadtteilen spätestens ab Juli für die erste halbe Stunde 50 Cent Gebühren fällig. Die Stadtkasse soll dies um jährlich 150.000 bis 200.000 Euro entlasten – wobei es den Brötchentasten-Gegnern keineswegs nur ums Geld ging.

Die Grünen haben den Verkehr insgesamt im Blick. „Die Abschaffung der Brötchentaste ist nur der erste Schritt“, betont Stadtrat Johannes Honné. Diesem müssten eine Reduzierung der Zahl der Stellplätze und eine grundsätzliche Anhebung der Parkgebühren folgen.

Aus Sicht von Parsa Marvi (SPD) war die Brötchentaste nie gerecht: Sie sei auf zwei Stadtteile begrenzt gewesen. „Und es war eine einseitige Subventionierung eines Verkehrsmittels.“

Befürworter hofften auf Fortsetzung in Zeiten der Krise

All dies überzeugte die Befürworter der kostenfreien Parkoption nicht – gerade in Corona-Zeiten. Für Thorsten Ehlgötz (CDU) bietet die Brötchentaste Chancen und Nutzen für den Handel. „Wer gegen die Brötchentaste stimmt, ist wirtschaftsfeindlich eingestellt.“

Lüppo Cramer von der Karlsruher Liste sprach von einer harten Situation für den Handel. Deshalb würde seine Fraktion die Brötchentaste gerne bis Ende des Jahres beibehalten. Damit stellte er sich jetzt, da es faktisch nur noch um den Satzungsbeschluss zur Änderung der Parkgebühren ging, gegen den Grundsatzbeschluss zum Aus der Brötchentaste vom Januar. Für Cramer ist es Prinzipienreiterei, dass die Mehrheit des Gemeinderats den eingeschlagenen Weg weitergeht.

Wir müssen doch auf die Krise reagieren und können den Einzelhandel nicht hängen lassen. FDP-Stadtrat Thomas Hock

FDP, Freie Wähler und Für Karlsruhe wollten wegen der Auswirkungen der Pandemie mindestens zwei weitere Jahre an der Brötchentaste festhalten. „Wir müssen doch auf die Krise reagieren und können den Einzelhandel nicht hängen lassen“, so FDP-Stadtrat Thomas Hock.

Lukas Bimmerle von den Linken hielt dem entgegen: „Bei einer Frist von zwei Jahren kann man nicht von kurzfristig sprechen. Und wir sehen keine großen Effekte durch dieses Angebot.“

Paul Schmidt (AfD) fürchtet indessen, dass mancher künftig lieber im Maximiliancenter in Wörth einkauft, um die 50 Cent Parkgebühren in Mühlburg zu sparen. Mit Bürgern, die dies tun, möchte Oberbürgermeister Frank Mentrup dann sehr gerne diskutieren, wie er sagte. Denn er sei von der Qualität des Karlsruher Einzelhandels überzeugt.