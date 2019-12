Skandihütte und Stand von Käthe Wohlfahrt sind schönste Buden auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt

Anzeige

Eine aus Vertretern der Verwaltung, des Gemeinderats, des Handels, einiger Medien und der Bürgerschaft bestehende Jury hat entschieden: Die Skandihütte und der Stand von Käthe Wohlfahrt sind die schönsten Buden auf dem Christkindlesmarkt.

Sie stehen im Herzen des Friedrichsplatzes, wo an den meisten Tresen Unterschriftenlisten ausliegen, auf denen Bürger fordern: Das adventliche Treiben soll auf dem Areal vor dem Naturkundemuseum bleiben – auch dann, wenn der Marktplatz wieder baustellenfrei ist. Stände auf beiden Flächen wünschen sich die Schausteller und viele Bürger. Dies widerspricht dem Gemeinderatsbeschluss vom März 2014, dem zufolge der Weihnachtsmarkt wieder komplett zur Pyramide zurückkehren soll.

Karlsruhe soll attraktiven Weihnachtsmarkt haben

Das Stadtparlament muss über die Sache in jedem Fall nochmals beraten, da die CDU den aktuellen Vorstoß unterstützt und per Antrag fordert: „Die Waldweihnacht soll auf dem Friedrichsplatz bleiben!“ Zurückhaltender sind in der Sache die beiden anderen großen Gruppierungen. „Wir werden das zu Beginn des nächsten Jahres in Ruhe beraten“, sagt SPD-Chef Parsa Marvi, der einräumt: „Dass das Thema nochmals aufkommt und zum Politikum wird, überrascht mich nicht.“ Grundsätzlich habe seine Fraktion große Symphatie für die Beschicker und großes Interesse, dass Karlsruhe einen attraktiven Weihnachtsmarkt hat.

Christkindlesmarkt bis zum Rondellplatz?

Auch Renate Rastätter von den Grünen betont: „Wir wollen einen schönen, großen Markt.“ Dennoch hielten die Grünen nichts von einem automatischen Zugriff auf den Friedrichsplatz. Schon in einem Antrag der alten Fraktion vor der Kommunalwahl im Mai habe man ein Konzept für den Friedrichsplatz als grünes Herz der Stadt gefordert. Rastätter wünscht sich ein Pendant zum Marktplatz, der ja gerade für Veranstaltungen gedacht sei. Da dort deutlich weniger Buden als jetzt auf dem Friedrichsplatz Platz finden würden, kann sich Rastätter vorstellen, Stände in die Kaiserstraße hinein oder beim Rondellplatz vorstellen. Ohne Hektik werde ihre Fraktion die Debatte führen, bei der es auch die Frage gehen wird, ob eine „kleinere Form“ der Nutzung des Friedrichsplatzes mit dem Konzept des grünen Erholungsplatzes kollidiere.

Fortschreibung der Erfolgsgeschichte?

Ein Kompromiss, auf den es am Ende möglicherweise hinauslaufen wird: Tom Høyem von der FDP beispielsweise spricht sich in einer Antwort auf einen Facebook-Beitrag der BNN für eine Kombination aus, bei der der Friedrichsplatz etwas geschont wird. Lukas Bimmerle von den Linken will den Weihnachtsmarkt auf dem Friedrichsplatz ebenfalls nicht einfach streichen. Er will diese Erfolgsgeschichte vielmehr fortschreiben.

Einige Bürger lenken indessen den Blick Richtung Schloss. Dieses Areal gehört jedoch dem Land. Und zuletzt wurde immer wieder auf Nachteile des Geländes mit Blick auf eine Budenstadt verwiesen: Unter anderem fehle Infrastruktur – sprich Strom- und Wasserleitungen –, der Bodenbelag werde schnell matschig, es sei vergleichsweise zugig, und schwere Fahrgeschäfte können über der Tiefgarage eh nicht stehen.

