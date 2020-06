Karlsruher Golfprofi Dominic Foos kehrt mit besserem Schwung aus Corona-Pause zurück

Anzeige

Auch für den Karlsruher Golfprofi Dominic Foos hat die Corona-bedingte Zeit im Wartestand inzwischen ein Ende. In seiner Wahlheimat Dubai bereitet sich der 22-Jährige auf die Saison vor, die Mitte Juli in Österreich beginnen soll.

Vor dem Fenster von Foos‘ Apartment in Dubai ist von Wüste keine Spur. Die einzigen Sandflecken auf einem großen grünen Teppich sind die Bunker des Els Clubs. Seit 2015 lebt der Karlsruher am Rande der noblen Anlage, aber noch nie löste das Panorama vor seinem Balkon beim 22-Jährigen so gemischte Gefühle aus wie im vergangenen April.

Keine Lockdown-Ausnahme für Golfspieler Dominic Foos

Fünf nicht enden wollende Wochen lang herrschte in dem Emirat wegen Corona ein strikter Lockdown, die eigenen vier Wände durften nur zum Einkaufen und für die wichtigsten Dinge des Lebens verlassen werden. Dazu zählte selbst in der Millionen- und Millionäre-Metropole das Golfspielen nicht.

Foos wurde beim Heimtraining also das Herz schwer, wenn er den von Superstar Ernie Els 2008 konzipierten Rasenplatz im Dornröschenschlaf liegen sah. Eine Oase erzwungener Ruhe. Andererseits konnte er sich immerhin an der satten Farbe vorm Fenster erfreuen: „Wenigstens konnte ich etwas Grünes sehen.“

Corona-Stillstand ist nun auch in Dubai vorbei

Seit mehr als drei Wochen kann das Mitglied des Golfclubs St. Leon-Rot das Grün auch wieder fühlen. Die Zeit des Stillstands ist auch in Dubai vorbei. Foos schlägt und puttet wieder im Training, statt die unmittelbar vor der Ausgangssperre erworbenen Hanteln zu stemmen oder eine Stunde täglich vor dem Spiegel den Schwung zu simulieren.

Doch die Trockenübungen im Homeoffice haben sich offensichtlich gelohnt. „Ich bin selber überrascht, dass mein Schwung echt besser geworden ist. Mein Spiel fühlt sich echt gut an“, erzählt Foos.

Den Beleg hat er seit vergangener Woche in Form der Scorekarte. Bei einem privaten Turnier vor seiner Haustür, an dem er teilnahm, stellte die aktuelle Nummer 848 in der Welt mit einer 62er-Runde den Platzrekord des Nordiren Rory McIllroy ein, der Nummer eins. Zehn unter Par ist im Els-Club dagegen weder dem Namensgeber noch Stars wie Lee Westwood oder Darren Clarke gelungen.

Challenge Tour soll Mitte Juli in der Ramsau starten

Die Frühform lässt Foos hoffen, dass er beim späten Saisoneinstieg seine Ziele 2020 noch verwirklichen kann. Vom 16. bis 19. Juli soll es auf dem Kurs im österreichischen Adamstal losgehen auf der Challenge Tour. Bis Jahresende sind dann etwa zehn Turniere geplant, auf denen es Punkte zu gewinnen gibt für den Aufstieg in die erstklassige European Tour.

Ein Rang unter den ersten 20 würde für die Beförderung reichen, aber Foos will sich nach Jahren auch verletzungsbedingter Rückschläge mit einer Top-Ten-Platzierung die European-Tour-Karte verdienen. Damit stünde ihm die Teilnahme an den meisten Turnieren jenseits der Majors offen.

„Das Wichtigste ist, dass ich Konstanz in mein Spiel bekomme“, betont Foos. Denn dass er zu einzelnen Großtaten in der Lage ist, hat der Karlsruher schon als Teenager bewiesen. Ein Jahr nach seinem Eintritt ins Profilager gewann das Talent 2015 unter anderem die zur Challenge Tour gehörenden Gant Open im finnischen Turku.

2016 wurde Foos von einer Handgelenkverletzung gestoppt

Er war damit der jüngste Spieler, der je ein Turnier auf dieser Tour gewann. „Ich hatte das Gefühl, noch mal einen Sprung gemacht zu haben“, sagt Foos. Im folgenden Jahr kletterte er auf Rang 380 in der Welt. Doch dann ging es bergab.

Wegen einer Handgelenkverletzung, die er sich Mitte des Jahres zuzog, war die Saison gelaufen. Nach monatelanger Zwangspause setzten ihm dann Rückenprobleme zu. Es lief alles nicht so, wie erhofft. „Ganz ehrlich, ich habe mir die Challenge Tour einfacher vorgestellt“, gibt Foos zu.

„Die Verletzungen haben mich echt was gekostet“, meint der Profi rückblickend, und die Aussage ist durchaus auch wörtlich zu nehmen.

Wechsel zu Trainer Riggs macht sich bezahlt

Weil es mit dem Fortkommen nicht vorangehen wollte, wechselte Foos vor zwei Jahren den Trainer. Unter Alex Riggs, der seine Zelte ebenfalls in Dubai aufgeschlagen hat, geht es nun wieder aufwärts. „Das war eine sehr gute Entscheidung. Der Trainerwechsel hat sich positiv ausgewirkt.“

Beim zur European Tour gehörenden Turnier 2019 in Abu Dhabi landete Foos auf dem geteilten elften Platz, später im Jahr wurde er 14. in Hamburg. Zwei Turniere spielte er in 2020, verpasste dabei aber den Cut. Dann kam Corona und der Cut der anderen Art.