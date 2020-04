Karlsruher Großvereine fordern Perspektiven auch für Freizeitsportler

Anzeige

Erste Karlsruher Sportprofis trainieren wieder, doch die allermeisten sportlich in Vereinen aktiven Städter scharren weiter frustriert mit den Hufen. Ob Individual- oder Teamsport, Fitness oder Reha: Das Ende des großen Wartens ist nicht in Sicht. Der Breiten- und Freizeitsport steht für Ballkünstler, Kampfsportler, Schwimmer und alle anderen Disziplinen jetzt in der siebten Woche in Folge still. Was das vor allem für Freizeitsportler bedeutet, zeigt sich nirgends deutlicher als im Traugott-Bender-Sportpark in der Waldstadt.

Dort sind zwei der drei mitgliederstärksten Sportvereine der Stadt zuhause. Rund 9.000 organisierte Kletterer und Bergsportler vertritt der Alpenverein (AV) Karlsruhe, gut 8.100 Menschen sind im Sport- und Schwimmclub (SSC) in verschiedensten Sportarten aktiv.

Mehr als 17.000 Vereinssportler sind ausgebremst

Selbst im Hochsommer war der Traugott-Bender-Sportpark in der Waldstadt nie so gähnend leer wie jetzt. Wo sonst Tag für Tag Tausende hinter Bällen jeglicher Art herrennen, Schläger, Arme und Beine schwingen, rührt sich kaum etwas zwischen dem trockengelegten Fächerbad sowie der Kletter- und Boulderhalle im Osten bis zu den Tennisplätzen im Westen der ausgedehnten Anlage.

Die Sport-Kita, Rasenplätze, Tennishallen, die Gastronomie am SSC-Hauptsitz, Fitnessstudio, Gymnastikschule, Badmintonhalle, Ballettsaal, der Sandplatz für Beachvolleyball – alles gesperrt.

Auch einsames Sporttreiben wird gestoppt

Einen einsamen Läufer, der nachmittags Runden auf einem Rasen dreht, schickt die Polizei ebenso weg wie einen Tennisspieler ohne Kompagnon, der gegen eine Ballwand spielt.

Nikola Batinic muss keinen Platzverweis fürchten. Er kümmert sich um den SSC-Rasen und kniet im Grünen an der Beregungsanlage. Alpenverein und SSC sind auch Arbeitgeber. Bisher setzen sie ihre Beschäftigten weiter ein, obwohl alle Einnahmen aus Kursen und anderen Angeboten ausfallen.

Noch ist bei Alpenverein und SSC Arbeit zu erledigen

Noch ist Arbeit da. Beim SSC könnte aber Kurzarbeit notwendig werden, „wenn es deutlich länger wird“, sagt der Vorsitzende Gert Rudolph. Der Alpenverein beschäftigt Studenten weiter. Jetzt trägt er dem Teil der Crew, der auf die Einkünfte angewiesen ist, handwerkliche Aufgaben auf.

Trainer und Ordnungskräfte reparieren und polieren, erneuern und sanieren – zum Beispiel den Fallschutzboden, der eh später im Jahr fällig wäre.

Vor den künstlichen Kletterwänden führt Marc Traubert den Nassreiniger übers Linoleum, Sebastian Jäger den Staubsauger. Ines Hermann schwingt den Wischmopp. Auf der Empore in der Boulderhalle verschraubt Tim Süßmuth in der Kinderecke Klettergriffe neu.

Wann sehen Sportkletterer die aufpolierte Halle wieder?

Gerald Schwaderlapp hat daneben ein neues Wandbild skizziert: einen lachenden Kraken, den ein Frosch reitet. Wann aber werden junge Kraxler und all die anderen Sportkletterer, die jetzt in der Zwangspause sind, das fertige Gemälde sehen?

Eine Wiederaufnahme des Vereinssports will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) erreichen und kündigt an, sportartspezifische Verhaltensregeln zu liefern.

Es geht um eine notwendige und kluge schrittweise Rückkehr in einen neuen Alltag. Martin Lenz, Karlsruhes Sportdezernent und Präsident des Badischen Sportbundes Nord (BSB)

Für den Badischen Sportbund Nord und seine neun Sportkreise appelliert auch dessen Präsident, der Karlsruher Sportdezernent Martin Lenz dafür, „schnell eine differenzierte Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebes“ zu ermöglichen. „Es geht um eine notwendige und kluge schrittweise Rückkehr in einen neuen Alltag“, sagt er.

Eine Lanze für kontaktlose Sportarten

Genau um diese Perspektive für den Breiten- und Freizeitsport geht es AV-Vereinsmanager Benjamin Böhringer und Gert Rudolph beim SSC. Böhringer bricht vor allem für kontaktlose Sportarten eine Lanze in einem Schreiben an den Landessportverband (LSV) Baden-Württemberg.

Wichtig ist eine logische Nachvollziehbarkeit. Benjamin Böhringer, Vereinsmanager des Alpenvereins Karlsruhe

Leichtathletik, Segeln, Kanu, Reiten, Netzsportarten und auch den Bergsport listet der oberste Hauptamtliche des Karlsruher Alpenverein auf. Schrittweise, schlägt Böhringer vor, sollten Sportflächen wieder genutzt werden, Hallen eingeschlossen.

Werde die Personenzahl begrenzt, könnten Jugendgruppen und auch geschlossene Mitgliedergruppen wieder kommen, meint der Manager des Karlsruher Alpenvereins, eventuell mit Mundschutz. „Wichtig ist eine logische Nachvollziehbarkeit“, betont er, „ohne lobbyistische Tendenzen, um ein Unverständnis in der Bevölkerung wie zum Beispiel bei der 800-Quadratmeter-Regelung im Einzelhandel zu vermeiden.“

Keine Bewegung – das ist das Schlimmste. Gert Rudolph, Vorsitzender des Sport- und Schwimmclubs (SSC) Karlsruhe

Die junge Profi-Tennisspielerin Sina Herrmann und die Schwimmerin Giulia Goerigk trainieren seit einer Woche wieder beim SSC, wenn auch extrem eingeschränkt, berichtet Gert Rudolph. Alle anderen muss der SSC-Vorstand weiter vertrösten.

„Wir haben schon verschiedene Szenarien vorbereitet“, sagt der SSC-Vorsitzende. „Klar, Gesundheit geht vor“, unterstreicht Rudolph, „aber ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten. Keine Bewegung – das ist das Schlimmste.“

Die Sanierung der dritten Tennishalle, veranschlagt mit weit über 300.000 Euro, hat der SSC zunächst gestoppt, ebenso alle Reparaturen und Sanierungen: „alles, was nicht fürs Überleben notwendig ist“, so Rudolph.

Zwei Projekte laufen trotz Corona weiter

Zwei Projekte trifft der Corona-Schock ihm zufolge immerhin nicht. Für den geplanten Sporthallenneubau beim SSC-Hauptgebäude ist just die Planungsphase mit dem Architekturbüro abgeschlossen, nächster Schritt ist nun die Abstimmung mit der Stadt.

Und auch die Vision, dass sich die beiden großen Sportpark-Akteure enger zusammenschließen, ist nur in Wartestellung. Die Gründungsversammlung für die angestrebte Allianz platzte im Herbst: Der seinerzeit frisch gewählten Alpenvereinsvorstand hatte gebeten, den Termin zu verschieben.

Vision von der Sportpark-Allianz bleibt

Schon im Januar hörte Rudolph dann zwar „positive Signale“, für Ende März war die Gründungsversammlung erneut angesetzt – doch dem kam das Virus zuvor, das alles lahmlegte.