Karlsruher Handwerker rechnen mit Corona-Spätfolgen

Vor der Corona-Krise war das eine alltägliche Szene: In einem Kleinbus fahren fünf Handwerker auf eine Baustelle – sie sitzen dicht nebeneinander und keiner trägt eine Gesichtsmaske. Jetzt können im gleichen Fahrzeug maximal zwei Personen sitzen, um den Mindestabstand einzuhalten. Auch in anderen Bereichen spüren Karlsruher Handwerksfirmen die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

In der Rohbaufirma Trautmann gab es bereits zwei Corona-Fälle. Die Folge: Quarantäne sowie Verzögerungen an mehreren Baustellen. Geschäftsführer Ulrich Bittorf hat die Angestellten in feste Gruppen mit jeweils fünf Personen eingeteilt, um mögliche Infizierungsketten besser zurückverfolgen zu können.

Arbeit hat er auch ohne Corona genug. Vor allem im Wohnungsbau herrsche nach wie vor eine große Nachfrage, von der man zehren könne. „Ich stelle aber fest, dass die Kommunen ihre Projekte reduzieren“, sagt Bittorf. Der Chef bemerkt auch erste Lieferengpässe – etwa bei Bau-Aufzügen.

Arbeiter aus dem Elsass fielen weg

In seiner Firma arbeiten 100 Festangestellte. Zur Ergänzung kommen noch Fremdfirmen hinzu. Gerade hier gab es zuletzt Probleme, weil einige Arbeiter aus dem Elsass stammen. Sie fielen durch die Grenzschließungen weg. Da jetzt die Übergänge wieder offen sind, hat sich dieses Problem erledigt.

Größere Firmen mit Subunternehmen spüren die Krise am stärksten Reiner Schaber, Obermeister Bauinnung Karlsruhe-Bruchsal

Reiner Schabers Angestellte wohnen dagegen alle in Karlsruhe und Umgebung. Sein Unternehmen für Hoch-, Tief- und Straßenbau zählt 18 Mitarbeiter. „Größere Firmen mit Subunternehmen spüren die Krise am stärksten“, erklärt der Obermeister der Bauinnung Karlsruhe-Bruchsal. Seinen Angaben nach hat er keine Kurzarbeit angemeldet, alle Handwerker seien im Einsatz. Auch Lieferengpässe gebe es noch nicht.

Die Auswirkungen von Corona würden sich bei ihm wahrscheinlich erst später bemerkbar machen, erklärt der Geschäftsführer. Vor Ort arbeiten seine Angestellten maximal zu dritt.

Geschäftsführer verschiebt Neueinstellung

Da die Baustellen alle im Freien sind, gibt es auch keine Maskenpflicht. Ursprünglich hatte der Geschäftsführer eine Neueinstellung geplant. Die Suche ist gerade eingestellt, weil Schaber nicht weiß, wie es künftig aussieht. Es könne einige Wochen dauern, bis die Schäden der Krise im Handwerk sichtbar würden.

Vier von neun Mitarbeitern wurden entlassen

Parkettleger Roland Hauser – der Name wurde auf Wunsch des Befragten geändert – hat vier von neun Mitarbeitern entlassen. Die weiterhin angestellten Handwerker sind momentan mit Aufträgen beschäftigt, die größtenteils schon vor der Corona-Pandemie generiert wurden.

Dem Karlsruher Betrieb fehlen neue Anfragen. „Früher hatte ich zwei bis drei Anrufe für Bodenreparaturen am Tag. Jetzt steht das Telefon still“, schildert Hauser. Seine verbliebenen Angestellten hat er in zwei separate Trupps eingeteilt.

Hausverwaltungen sagen Aufträge ab

Hausers Hauptgeschäft besteht zurzeit aus Instandhaltungsarbeiten. Aktuell kündige kaum jemand seine Wohnung, wodurch es an leeren Bodenflächen für größere Arbeiten fehle, erläutert der Geschäftsführer.

Teilweise haben Hausverwaltungen auch Aufträge abgesagt. Begründung: Die Geräuschentwicklung durch die Maschinen sei nicht zu verantworten, da viele Bewohner daheim sitzen. Bei Hausers Betrieb brechen 50 Prozent der Einnahmen weg. „Ich hoffe, es wird bald besser“, sagt er.