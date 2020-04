Karlsruher Herzchirurg auf Twitter: „Homosexualität und Transsexualität sind Krankheiten“

Anzeige

Mit zwei kleinen Mädchen posiert er auf seinem Twitter-Foto, vielleicht seine Enkelkinder. Ein türkischer Arzt, der in Karlsruhe als renommierter Herzchirurg arbeitet, postet oft unverfängliche Dinge über Medizin in dem sozialen Netzwerk. Doch seit Montag sorgt ein brisanter Tweet für Aufruhr.

„Bir hekim olarak Eşcinselliğin, transsexuelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim.“ Wer kein Türkisch kann, wird diesen Tweet eines Karlsruher Herzchirurgen vermutlich einfach überlesen.

Dabei hatte der Beitrag, der am Montagnachmittag gepostet wurde, am Tag darauf bereits 50.000 Likes – viel mehr als die üblichen Tweets des Arztes, der aus der Türkei stammt und in der Karlsruher Helios-Klinik arbeitet.

Die hohe Aufmerksamkeit für den Beitrag hat einen Grund: Der Herzchirurg konstatiert in dem türkischen Tweet, dass Homo- und Transsexualität Krankheiten seien.

Als Arzt möchte ich hier erwähnen, dass Homosexualität und Transsexualität Krankheiten sind. Tweet vom 27. April

Türkischer Religionsbeamter hatte Homosexualität und Coronavirus verknüpft

Damit unterstützt er Aussagen des obersten türkischen Theologen Ali Erbas. Der Leiter der Religionsbehörde Diyanet, der auch der Chef Hunderter türkischer Imame in Deutschland ist, hatte zum Beginn des Fastenmonats Ramadan homophobe Äußerungen getätigt.

Mehreren Medienberichten zufolge hatte Erbas am Freitag gesagt, Homosexualität sei schmutzig und begünstige Krankheiten, wie HIV und andere Viren. Indirekt hatte er damit auf die Corona-Pandemie angespielt.

Die Weltgesundheitsorganisation hat Homosexualität schon 1990 von der Liste psychischer Krankheiten gestrichen. 2019 wurde Transsexualität als Zustand „sexueller Gesundheit“ definiert. Homosexualität ist in der Türkei nicht illegal, allerdings berichten Mitglieder der LGBTQ+-Community und Nichtregierungsorganisationen immer wieder von Repressalien und gesellschaftlicher Ächtung.

Helios-Kliniken prüfen Vorfall intern

Die Helios-Kliniken und der Arzt selbst haben sich auf eine BNN-Anfrage noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Mittlerweile hat die Unternehmenszentrale aus Berlin aber ebenfalls auf Twitter verkündet, dass sie den Vorfall intern prüfen.

(1/2) Liebe Community, als Unternehmen fördern wir die Vielfalt unserer Mitarbeiter. Diversität und Inklusion sind uns sehr wichtig. Die fraglichen Äußerungen stimmen keineswegs mit den Handlungsgrundsätzen bei Helios überein. — Helios Gesundheit (@Helios_Kliniken) April 28, 2020

„Die fraglichen Äußerungen stimmen keineswegs mit den Handlungsgrundsätzen bei Helios überein“, schrieb das Unternehmen. Außerdem behalte man sich rechtliche Schritte gegen den Karlsruher Arzt vor.

Der änderte am Dienstag zwar sein Profilbild auf Twitter, der umstrittene Tweet blieb aber online.

(2/2) Wir prüfen den Fall intern und behalten uns ggf. rechtliche Schritte vor. — Helios Gesundheit (@Helios_Kliniken) April 28, 2020