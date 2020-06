Livestream Jubez@Jazzclub: Karlsruher Indierocker Whitepaper spielen online mit Akustik-Set

Anzeige

„Kein Geld, aber viel Zeit zum Träumen“, heißt eine Zeile im Song „Kirschblütenzeit“ der Karlsruher Band Whitepaper. Keine Auftritte, aber viel Zeit zum Hoffen brachten die konzertlosen Monate seit Beginn des Corona-Shutdown.

Das für diesen Freitag vorgesehene Konzert im Jubez wird das Indierock-Quartett zwar nicht wie geplant vor Publikum spielen. Auftreten werden Whitepaper trotzdem: Die Livestream-Reihe „Jubez@ Jazzclub“, bei der das Jubez das Jazzclub-Studio im Kinematheks-Gebäude nutzt, macht es möglich.

Auch interessant: Karlsruher Kulturszene: Drohen Insolvenzen trotz Neustart?

Am 19. Juni ab 20 Uhr gibt die Band ein Gastspiel dort mit Akustik-Arrangements. Zu finden ist das Video auf dem YouTube-Kanal des Jubez, wo auch die bisherigen Online-Konzerte der Bands Endless Second, Mess Up Your DNA und Attic Stories noch einsehbar sind.

https://www.youtube.com/channel/UCJUkOKxYBYK4LVYlxhEbjCw

Was sich unter Akustik-Bedingungen von Whitepaper erwarten lässt, auch dafür ist „Kirschblütenzeit“ ein gutes Beispiel – schon weil das Video eine Filmstudio-Situation zeigt, in der Sänger David Nabor Hahn und Gitarrist Maxi Griff vor einer Kamera performen.

Aber auch das Video zu „21“, einem weiteren Song der gelungenen Debüt-EP „Encaustic“, belegt die ausdrucksstarke Bühnenpräsenz der Band: Was Lukas Eicher hier in einer Location der Initiative Werkraum Karlsruhe gefilmt hat, sieht aus wie ein amtliches Live-Video (wenn auch ohne Publikum) einer internationalen Indie-Band.

Zeitgemäßer Sound

Das lässige Charisma und die tiefe, raue Stimme von Frontmann David tun ein Übriges, um den zeitgemäß kantig-melodiösen Sound mit Elementen von Grunge und 80er-Waverock zu verbinden.

Dieser Track zeigt ebenso wie das sich allmählich aufbauende „Diaries of June“, das von wohlig-warmem Gitarrenpicking geprägt ist, dass die junge Band – alle Mitglieder sind Anfang 20 – sehr präzise und professionelle Soundvorstellungen hat.

Neue Aufnahmen geplant

Das wird sich wohl auch in den für dieses Jahr geplanten Studiosessions niederschlagen, bei denen das Quartett auf schrittweise Entwicklung setzt: Statt unter Zeitdruck ein ganzes Album einzuspielen, ist die Veröffentlichung mehrerer Single-Tracks anvisiert. Songs, mit denen das weiße Papier des Bandnamens weitere markante Aufschriften bekommen dürfte.