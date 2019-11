Karlsruher Indoor Meeting: Das älteste seiner Art in Europa

Anzeige

Das Karlsruher Indoor Meeting ist vom Weltverband IAAF in Monaco als ältestes seiner Art in Europa gewürdigt worden. Das Meeting war 1985 in der neuen Europahalle etabliert und 1997 ausgebaut worden. 2020 wird das Indoor Meeting in der Messehalle zum vierten Mal in die IAAF World Indoor Tour eingebettet.

Die Gästeliste bei den „World Athletic Awards“ in Monaco wurde am Donnerstag dem Label der IAAF-Veranstaltung als „Nacht der Leichtathletik-Legenden“ gerecht: Sebastian Coes einstiger Rivale Steve Cram war zur Stelle, Hicham El Guerrouj genauso wie der ehemalige Zehnkämpfer Alain Blondel.

Der Franzose hatte sich unter die illustren Gäste gemischt und war im Hotel Méridien vom Weltverbandspräsidenten Coe als alter Bekannter begrüßt worden. Blondel repräsentierte das Karlsruher Indoor Meeting, das vom Weltverband als ältestes seiner Art in Europa gewürdigt wurde.

Die Plakette gibt’s im Januar

Das Meeting war 1985 von Siegfried König in der neuen Europahalle etabliert und nach Blondels Einstieg 1997 ausgebaut worden. Ein hinsichtlich Ausdauer weltweites Unikat bleiben die auf das Jahr 1908 zurückreichenden Milrose Games im New Yorker Madison Square Garden. Die Plakette, mit der die IAAF die Karlsruher auszeichnen wird, wird am 31. Januar 2020, vielleicht von Coe höchstselbst, bei der 36. Auflage in Karlsruhe übergeben.

Das ist ein schöner Lohn für alle, die das Meeting in 35 Jahren zu dem gemacht haben, was es heute ist Der ehemalige Zehnkämpfer Alain Blondel

„Das ist ein schöner Lohn für alle, die das Meeting in 35 Jahren zu dem gemacht haben, was es heute ist“, reagierte Blondel und betonte die Bedeutung des früheren Bürgermeisters König für die Entstehungsgeschichte.

Den ersten Weltrekord? Hatte der Brasilianer Robson da Silva 1989 in Karlsruhe aufgestellt. Weil‘s über die bedeutungslosen 300 Meter war – fast in Vergessenheit. 2020 wird das Indoor Meeting in der Messehalle zum vierten Mal in die IAAF World Indoor Tour eingebettet, zum sechsten Mal dann nach dem unfreiwilligen Auszug aus der Europahalle (Brandschutz).

Karlsruhe wird sechs Tage nach dem Auftakt in Boston zweite Tour-Station sein. Es schließen sich Düsseldorf (4. Februar), Torun (8. Februar), Glasgow (15. Februar), Liévin (19. Februar) sowie Madrid (21. Februar) an. So klingend wie die Namen bei der Gala im Fürstentum ist auch die Gästeliste des Karlsruher Meetings, das sein großes, 2011 eingestelltes Stuttgarter Vorbild überdauert hat: Larry Myricks, Ben Johnson, Marlene Ottey, Haile Gebrselassie, Sergej Bubka, Heike Henkel, Allen Johnson, Linford Christie, Colin Jackson, Maria Mutola und Heike Drechsler sind nur einige unter vielen mehr.

Weltrekorde, die im Gedächtnis bleiben

Für Blondel besonders denkwürdig blieben drei der vier in Karlsruhe gelaufenen Weltrekorde: 1998, als Haile Gebrselassie über 3.000 Meter eine Bestmarke setzte. 2008, als Susanna Kallur so schnell über die Hürden sprintete wie davor und danach keine andere. Schließlich 2014, als Genzebe Dibaba über 1.500 Meter die Europahalle zum Toben brachte. Der Plan sieht vor, dass das Meeting 2022 dorthin zurückkehren wird.