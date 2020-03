Karlsruher Kanutin Sarah Brüßler will ins Olympia-Boot

Anzeige

Der Weg zu Olympia ist hart und lang. Die Kanutin Sarah Brüßler arbeitet dafür nicht nur auf dem Wasser so diszipliniert wie akribisch. Eine Ernährungsberaterin, eine Mentaltraining – das alles gehört für die Kajakfahrerin der Rheinbrüder Karlsruhe mit dazu. Wie auch die Frage: Was ist, wenn ich es nicht schaffe?

Große Sprünge sind auf dem Niveau, dass Sarah Brüßler erreicht hat, kaum mehr möglich. Die Kunst ist es also, sich in kleinen Schritten und möglicherweise entscheidenden Nuancen zu steigern. Die Kanutin der Rheinbrüder Karlsruhe versucht das auch mithilfe einer Ernährungsberaterin und Übungen im mentalen Bereich.

Mehr zum Thema: Diese Karlsruher Sportler hoffen auf eine Olympia-Teilnahme

„Wenn man aufhört, sich weiterzuentwickeln, ist das ein Rückschritt“, sagt die Kajakfahrerin, die in dieser Saison den bislang größten Schritt ihrer Karriere anstrebt: nach Tokio, zu Olympia.

Qualifikationsweg nach Tokio beginnt in Duisburg

Der Qualifikationsweg dorthin beginnt für die größte olympische Hoffnungsträgerin der Rheinbrüder im April mit den zwei Ranglisten-Wettkämpfen des Deutschen Kanu-Verbands (DKV) in Duisburg. Dort wird es Anfang und Mitte des kommenden Monats darum gehen, wer um die zwei Quotenplätze paddelt, die noch zu vergeben sind.

Der deutsche Vierer hatte dem DKV im Vorjahr die ersten Tokio-Tickets gesichert. Brüßlers Etappenziel ist ein Platz im deutschen 500-Meter-Zweier, der dann ins Quotenrennen geschickt wird.

„Es wäre gut, wenn ich da drinsitzen würde“, sagt die 25-Jährige, die 2019 in der nationalen Rangliste fünftbeste deutsche Fahrerin war. Allerdings saß Brüßler 2019 dann im nichtolympischen 1.000-Meter-Zweier, mit dem sie WM-Silber einfuhr.

Ich habe eigentlich nichts zu verlieren, das mag ich eigentlich Sarah Brüßler

„Ich hätte mir schon Chancen über die 500 Meter gewünscht, aber für mich ist das jetzt psychologisch gar nicht so schlecht“, sagt Brüßler: „Ich habe eigentlich nichts zu verlieren, das mag ich eigentlich.“

Mehr zum Thema: Giulia Goerigk ist Badens größte Schwimm-Hoffnung

Die aus Kassel stammende Brüßler, die seit 2014 für die Rheinbrüder fährt, ist in den vergangenen Jahren konstant Richtung Spitze gepaddelt. „Akribie und Willen“ attestiert Rheinbrüder-Chefcoach Detlef Hofmann seiner Top-Athletin.

Die disziplinierte Trainings-Arbeiterin versucht auch abseits von den Einheiten auf dem Wasser und im Kraftraum an Optimierungs-Schrauben zu drehen. Dazu zählt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit einer Ernährungsberaterin, um das „optimale Wettkampf-Gewicht“ ins Boot zu bringen. Und es geht für die Studentin, die aktuell ihren Master in Psychologie macht, um Potenziale im mentalen Bereich.

Die Kunst, negative Gedanken in positive umzuwandeln

„Woran ich viel übe, ist, negative Gedanken in positive umzuwandeln. Das ist extrem hilfreich“, berichtet die amtierende Deutsche Meisterin über 500 und 5.000 Meter, die derzeit im Trainingslager in Portugal ist. Dass ist manchmal schwerer gesagt als getan, wenn man etwa früh morgens bei schlechtem Wetter im Becken IV des Rheinhafens durchs Wasser pflügt, „und krassen Gegenwind hat“, wie Brüßler sagt. Das Gute daran? Man schwitzt nicht so, weil der Wind kühlt.

Auch interessant: Gehörloser Torwart aus Rastatt auf dem Sprung in Futsal-Nationalmannschaft

„Oder wenn ich zum Beispiel total kaputt bin und meine Arme weh tun, dann kann ich mich entweder in Selbstmitleid suhlen“, sagt Brüßler, „oder ich sehe es als Chance, zu üben, auch in solchen Situationen, noch gut zu paddeln.“

Am Ende eines 500-Meter-Rennens fühle sich schließlich auch niemand mehr gut, betont die „Rheinschwester“, die auch versucht, Entspannungsmethoden in ihren Trainingsalltag, einzubauen. „Du stehst ja unter enormer Anspannung“, hebt Brüßler die Bedeutung von mentaler Entlastung hervor.

Brüßler beschäftigt sich auch mit dem Scheitern

Auch lässt Brüßler Gedanken an ein mögliches Scheitern zu. „Es ist wichtig, dass man sich auch damit beschäftigt“, betont die Nordhessin und ergänzt: „Die Chance, dass ich zu Olympia fahre, ist da. Aber sie ist nicht größer, als die, dass ich nicht fahre.“ Es ist wichtig, aber es gibt Wichtigeres, fasst sie zusammen.

Am Ende gilt es, die Balance zwischen Ehrgeiz und Gelassenheit zu finden. Für Sarah Brüßler und ihr Olympia-Ziel heißt das: „Ich fahre zur Quali und paddle so schnell ich kann.“ Ob es dann zum großen Sprung nach Tokio reicht, das liegt letztlich in den Händen des DKV. Vor vier Jahren erpaddelte Sabine Volz von den Rheinbrüdern im Sprint-Einer zwar den Quotenplatz – im Olympia-Team war sie dennoch nicht.