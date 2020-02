Karlsruher Karnevalisten sind auf den Straßen und als Botschafter unterwegs

Anzeige

Für den Fastnachtsumzug in Karlsruhe am Fastnachtsdienstag durch die City läuft der Endspurt. In der Gartenhalle entstehen beim Wagenbau die letzten Aufbauten. Parallel geht eine Delegation auf eine Auslandsmission: Mehr als 30 Karlsruher Fastnachter begleiten Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und Karlsruhes obersten Fastnachter, Michael Maier, zum berühmten Karneval in Rijeka.

Bunt soll sich am Fastnachtsdienstag die Narrenparade vom Durlacher Tor durch die Fußgängerzone und die Karlstraße schieben. Aus Respekt vor den Opfern des Anschlags in Hanau ziehen die Narren zwar mit Trauerflor am Sonntag, 23. Februar 2020, durch Durlach und am Dienstag, 25. Februar 2020, durch die Innenstadt. Dennoch kolorieren sie jetzt meterhohe Holzwände in der Gartenhalle. Dort entstehen die meisten Aufbauten für den City-Umzug.

Bunte Aufbauten für Motivwagen

Klein, aber fein geht es zu bei Laura Maria Rihm, die einen Pappmaché-Arm blau anmalt. In den Ferien will die Schülerin fürs Abitur büffeln. Vorher aber hilft sie Michael Schätzle, der auch in diesem Jahr die FKF-Motivwagen gestaltet. „Das schaut knuffig aus“, sagt die 17-Jährige über die blaue Figur mit pilzförmigem Hut.

Die Konstruktion stellt ein Karussell dar. Eine Pyramide und schlanke Hüttchen, teils mit Kerzenschmuck – klar, es geht darum, ob der Christkindlesmarkt auf den Marktplatz zurückkehrt. Weil der zur „Steinwüste“ umgestaltet sei, wie Kritiker schimpfen, fährt Schätzle auch Baumkübel auf. Grünes Blattwerk muss er noch sprießen lassen.

Fastnachter im Endspurt

Stellprobe fürs Männerballett: Stattliche Kerle in Arbeitshosen schwenken in der Gartenhalle die Hüften, heben andeutungsweise ein Bein nach Art einer Cancan-Tänzerin und drehen sich halbwegs elegant um sich selbst. Im Kostüm vor ausgelassenem Publikum wird die Truppe die spontan abgewandelte Choreografie überzeugend vortragen, für den Moment muss es so reichen. Die Zeit ist knapp: Karlsruhes Fastnachter sind jetzt im Endspurt.

Der große närrische Aufzug klappt nur, weil fidele Pensionäre wie Bernd Lindorf und Achim Otto zupacken. Der Vize- und der Ehren-Vizepräsident der KG Fidelio dekorieren parallel zwei Prunkwagen. „Wir haben zum Glück schon bei Tag Zeit“, sagt Lindorf, der oft als „Narr vom Narrenbrunnen“ in der Bütt steht.

Plakativ rollt die Fidelio am Dienstag auf die Strecke mit Styropor-Eulen, Fantasiewappen und einem Spruch, der „zünftig“ auf „fünfundfünfzig“ reimt. So alt ist nämlich die Fidelio-Residenzgarde.

Wir haben zum Glück schon bei Tag Zeit.

Bernd Lindorf, Vizepräsident der KG Fidelio

„Tradition & Brauchtum“ steht auf dem blau-weißen Jubiläumswagen des Elferrats Edelweiss Daxlanden. Maren Baamann pinselt die Buchstaben schwarz aus. Zehnmal elfjähriges Bestehen sind zu feiern. „Die Kinder freuen sich schon wie Bolle auf den Umzug“, sagt Edelweiss-Vizepräsident René Baamann. Der Vereinsnachwuchs ist so gewachsen, dass eine zusätzliche Kindergruppe entstand.

Karnevalisten beweisen sich auch als Diplomaten

Fürs Finale der Straßenfastnacht teilen sich die Edelweiss-Aktiven auf. Das Ehepaar Baamann gehört zu einer Delegation, die am Fastnachtssonntag am berühmten Karneval von Rijeka in der europäischen Kulturhauptstadt 2020 teilnimmt. „Das wird riesig“, meint René Baamann.

In Rijeka lassen spektakuläre Kostüme, Maskenträger, Tänzer und abenteuerlich gestaltete Fortbewegungsmittel an Rio, aber auch an Mainz und Köln denken. Karlsruhe und Rijeka sind freundschaftlich verbunden. Mehr als 30 Karlsruher fastnachtliche Botschafter begleiten Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup und den FKF-Präsidenten des Festkomitees Karlsruher Fastnacht (FKF), Michael Maier.