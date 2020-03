Karlsruher Kinderlabel „Matsch mit Sahne“: Das sind die kreativen Köpfe dahinter

Anzeige

Dreieckige Babyschals, Knisterwürfel oder Kuscheldecken aus Musselin – dafür steht das Karlsruher Kinderlabel „Matsch mit Sahne“. Drei Mütter stehen hinter dem Kleinunternehmen, das sein Atelier in Containern des Gründerzentrums Perfekt Futur hat.

Im Aquafit-Kurs für Schwangere lernen sich Mira Sturm und Pia Castell im Sommer 2017 kennen. „Sowas macht man, weil man zuviel Zeit hat“, meint Sturm. Oder man näht süße Sachen für den künftigen Nachwuchs, weil es irgendwie nicht das Richtige zu kaufen gibt. „Die wirklich schönen Sachen waren immer ein Kompromiss, das meiste war Importware aus Skandinavien“, so Sturm.

Außerdem mussten beide Mütter schnell erkennen, dass Kinder manchmal einfach so gar nicht das sind, was man sich vorher vorgestellt hat. Sturms Töchterchen war nicht der Typ für niedliche Leinenkleidchen, und die kleine Martha Castell war für den blau-weiß-roten Marinelook auch nicht so wirklich gemacht.

„Ich habe das Gefühl, als müsste ich in alle Farben einen Becher Sahne kippen, damit sie zu Martha passen“, sagte Castell einmal zu Sturm – und die stimmte sofort zu: „Aber bei uns ist das eher ein Eimer Matsch!“

Wir dachten, mit einem Vorrat von zehn Artikeln seien wir gut aufgestellt. Mira Sturm, Mitgründerin von „Matsch mit Sahne

Die beiden Frauen fingen an, ihre eigenen Kindersachen herzustellen: ein Knistertuch und kleine Babyschals. Das kam bei anderen Eltern so gut an, dass Sturm und Castell sich mit der Idee selbstständig machten: Das Baby- und Kinderlabel „Matsch mit Sahne“ war geboren. „Wir haben zuerst einen Instagram-Kanal aufgebaut“, erzählt Sturm. „Wir dachten, mit einem Vorrat von zehn Artikeln seien wir gut aufgestellt.“

Doch der war sofort weg, und die jungen Mütter nähten im Herbst und Winter, was die Fadenspule hielt, bauten einen Online-Shop auf und mussten im Frühsommer 2018 die Produktion auslagern: Sie holten die Südpfalzwerkstatt in Wörth mit ins Boot und meldeten im Sommer 2018 ihr Kleingewerbe an.

Seit September desselben Jahres haben sie ein Atelier im Gründerzentrum Perfekt Futur, das aktuell drei Container füllt – inklusive Balkon. Dort werden Entwürfe angefertigt und die verschiedenen textilen Produkte für den Versand fertig gemacht. Zwei freiberuflich arbeitende Schneiderinnen fertigen Prototypen, die dann in Kleinserie gehen.

Seit Winter 2019 ist Julia Köhler als dritte Gesellschafterin mit dabei. „Ich kam im Job nicht wirklich weiter und wollte schon immer gerne gründen – habe mich aber alleine nie getraut“, sagt sie. Alle drei Frauen sind Mütter und Teilzeit-Unternehmerinnen. „Für mich war immer klar: Matsch mit Sahne muss so funktionieren, dass es familienfreundlich ist“, sagt Sturm.

Unternehmensgründung statt Wiedereinsteig nach der Elternzeit

Damit seien sie sehr erfolgreich, doch Sturm sagt auch deutlich: „Wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen. Bei Julia und mir tragen jeweils die Männer den Familienunterhalt.“ Castell dagegen teilt sich zwischen zwei Teilzeitjobs auf, denn ihr Mann gründet gerade selbst. Für Sturm war der Weg in die Selbstständigkeit auch das Ergebnis eines misslungenen Wiedereinstiegs nach der Elternzeit.

Ihren bisherigen Job bei einer Beratungsfirma für digitale Unternehmensstrategie habe man ihr in Teilzeit nicht ermöglicht. „Ich hätte nur in Vollzeit wieder einsteigen können, mit einem anderen Aufgabenfeld und viel Reisen. Das war für mich mit Kind nicht möglich“, sagt Sturm.

Matsch mit Sahne sei zwar nicht mit einem „normalen“ Teilzeitjob vergleichbar. „Früher war der Kopf abends freier“, sagt Sturm. „Aber dadurch, dass wir etwas gefunden haben, was uns erfüllt, fühlt es sich nicht so sehr wie Arbeit an.“

Nachhaltigkeit ist bei „Matsch mit Sahne“ wichtig

Die drei arbeiten flexibel, setzen spontane Ideen schnell um und experimentieren mit immer neuen Farbkombinationen für ihre Knister- und Dreieckstücher, die Babydecken, Stoffwürfel und Schals aus weichem Musselin. „Der Stoff ist kuschelig und pflegeleicht und wurde schon im 17. Jahrhundert bei Kindern eingesetzt“, erklärt Sturm die Materialauswahl. Bei Babydecken wird das dünne Gewebe mit Schurwolle kombiniert, seit letztem Herbst ist auch Cord Bestandteil der Kollektionen – aber immer in Kombination mit Musselin.

Reste aus dem Verschnitt werden zu Scrunchies verarbeitet, diesen stoffummantelten Zopfgummis aus den 1980er Jahren, die jüngst ein modisches Comeback gefeiert haben. Die Stückzahlen übersteigen nie die magische Zahl 50. Falls eine Farbkombination besonders stark nachgefragt ist, wird nachproduziert. „Bei einer Produktion im Ausland müssten wir höhere Stückzahlen abnehmen, deshalb haben wir uns dagegen entschieden“, erklärt Köhler. Die Produktion in Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Deutschland, die Ökotex-Zertifizierung der Stoffe und der plastikfreie Versand – kurz: Nachhaltigkeit – sind den Unternehmerinnen wichtig.

Mit den Kindern der drei soll auch die Produktpalette weiter wachsen. „Wir haben jede Menge neue Ideen“, sagt Köhler. Die Qualität der Produkte sei auch dadurch bedingt, dass sie aus dem eigenen Alltag heraus entstehen. „Matsch mit Sahne ist unsere Spielwiese“, meint Sturm. „Und wir legen auch noch ein paar Kinder nach“, kündigt Köhler schmunzelnd an.

Homeoffice und Onlineshop

Auch an Matsch mit Sahne geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei: Schon zum Interview- und Fototermin Anfang März konnte eine der Gründerinnen nicht erscheinen. Inzwischen arbeiten alle drei weitestgehend im Home Office, nur der Versand muss vor Ort erledigt werden. Im Onlineshop sind die Produkte nach wie vor verfügbar.