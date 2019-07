Karlsruher Kletterer steigen weit oben ein

Anzeige

Auf internationalem Sportparkett hoch eingestiegen sind die Karlsruher Paraclimbing-Sportkletterer Jacqueline Fritz und Marion Persing. Beim Internationalen Paraclimbing Event 2019 im österreichischen Imst belegten beide Mitglieder des Paraclimbing-Leistungsteams im Karlsruher Alpenverein unter 93 Athleten aus 14 Nationen in 19 Starterklassen jeweils einen zweiten Platz.

Zu sportlichen Höchstleistungen fähig ist Jacqueline Fritz trotz eines amputierten Unterschenkels. Mario Persing bezwingt die schweren Kletterrouten, obwohl sein linker Arm gelähmt ist.

Gradmesser im deutschsprachigen Raum

Der Wettkampf in Imst gilt als Gradmesser für Paraclimbing im gesamten deutschsprachigen Raum. In Deutschland gibt es keine vergleichbare Veranstaltung. Der Alpenverein Karlsruhe setzte mit der Ausrichtung einer sowohl breiten- als auch spitzensportlich ausgelegten Paraclimbing-Wettkampfpremiere im Juni 2018 bundesweit neue Maßstäbe.

Paraclimbing-Vorreiter Karlsruhe

Für eine Neuauflage der Veranstaltung im Sommer 2020 – im 150. Jahr des Alpenvereins Karlsruhe – rechnen die Organisatoren erneut mit bundesweit starker Resonanz.

Eine Riesenfreude

Die aktuellen Erfolge der Karlsruher kommen zur rechten Zeit. In knapp zwei Wochen findet in Briançon in Frankreich die Paraclimbing-Weltmeisterschaft statt. „Für uns als Verein ist dieses Abschneiden in Imst eine Riesenfreude“, erklärt der Vereinsmanager des Alpenvereins Karlsruhe, Benjamin Böhringer.

Heimatgefühl für die Alpen

„Heimatgefühle“ verbinden viele Aktive des mitgliederstärksten Vereins in der Fächerstadt mit Imst. „Wir besitzen ja drei wunderschöne Hütten im Ötztal“, so Böhringer. Dorthin zieht es entsprechend oft die Kletterer, Wanderer und Skitourengeher aus Karlsruhe, auch bei Sektionsfahrten wie am kommenden Wochenende.

Podestplätze für Karlsruher Duo

Zwar sind die Karlsruher Alpinisten erfolgsverwöhnt, was Sportklettertitel angeht. Als „Markpunkt“ sieht Böhringer die Podestplätze der Paraclimber Fritz und Persing dennoch. „Paraclimbing spielt bei uns als Leistungssport eine Sonderrolle“, erklärt der Vereinsmanager, „weil wir ganz früh dabei waren und ihn in Karlsruhe vorangetrieben haben.“

„Fahnenträger“ motivieren

Nun blühen in Karlsruhe Hoffnungen auf weitere Treppchenplätze. „Als Fahnenträger vorangehen“ auch im Ausland könnten, so Böhringer, sowohl die drahtige Ausnahmeathletin Fritz als auch Persing, der in seiner Ausbildung als Fachtierpfleger für Schlangen und andere Reptilien ebenso ungewöhnliche Wege geht: „Das ist umso schöner, wenn solche Erfolge auch andere Menschen in anderen Vereinen motivieren.“