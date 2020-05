Karlsruher Kriegsstraße verliert bei Stadtumbau ihre Trennwirkung

Anzeige

Die Karlsruher Kriegsstraße verliert etwas von ihrer Trennwirkung. Neue ebenerdige Querungsmöglichkeiten bekommen die Fußgänger, die Radler und die Autofahrer. Was die Kombilösung verspricht, nimmt nach drei Jahren Tunnelbau auf der City-Autobahn Gestalt an. Dafür ist die Lammstraße dort wegen Bauarbeiten gerade gesperrt.

Die Einmündung der Lammstraße in den künftigen Boulevard über dem Tunnel wird ganz neu angelegt. Wo noch vor zwei Jahren ein Brücklein für Fußgänger und Radler die Asphaltschneise beim Nymphengarten überspannte, wird die Lammstraße aufgeweitet. Sie wird dreispurig.

Zwei Spuren führen den vom Friedrichsplatz kommenden Verkehr auf die Kriegsstraße: Die Eine dient – wie gehabt – zum Rechtsabbiegen Richtung Karlstor. Die andere Spur aber ist neu. Sie ist für Linksabbieger Richtung Ettlinger Tor.

Neue Querverbindung

Es entsteht also mit der Lammstraße eine neue Querungsmöglichkeit der Kriegsstraße für Autofahrer. Die auch als Wender in der Baustellenphase genutzte Querung Ritterstraße verschwindet allerdings wieder, wenn der Boulevard Kriegsstraße mit Autotunnel und oberirdischen Straßenbahngleisen voraussichtlich Ende 2021 fertig ist.

In dieser Zukunft können sich die Autofahrer dann an folgenden Stellen oberirdisch auf der Kriegsstraße in beide Richtungen einfädeln oder den Boulevard geradlinig überqueren: Kapellenstraße, Mendelssohnplatz, Ettlinger Tor, Lammstraße und Karlstor. Von der Lammstraße werde man aber nicht über die kreuzende Kriegsstraße direkt in die Badenwerkstraße fahren können, erklärt Achim Winkel, Pressesprecher der städtischen Kombi-Bauherrin Kasig.

Für die Radler und Fußgänger gibt es zudem die Querungsmöglichkeiten an Ritterstraße und Kreuzstraße. Dort mussten sie früher auf dem zweiten Brücklein über die Kriegsstraße gehen beziehungsweise bei der Kreuzstraße in eine Unterführung hinabsteigen.

Unterirdisch ins Einkaufszentrum

Bis 15. Mai soll die neu zugeschnittene Einmündung der Lamm- in die Kriegsstraße laut Winkel fertig sein. Direkt anschließend wird nach seinen Angaben etwas weiter östlich die unterirdische Direktzufahrt vom Autotunnel in das Parkhaus des Einkaufszentrums Ettlinger Tor hergestellt. Der Verkehr Richtung Karlstor wird dann um die Baustelle herum vorübergehend in die Mitte der Kriegsstraße auf das Tunneldach verlegt. Dort rollen in gut eineinhalb Jahren die Straßenbahnen.

Nymphen rücken wieder ins Blickfeld

So lange wird der große Nymphenbrunnen nicht trocken liegen. Überhaupt rückt die grüne Attraktion Nymphengarten, das etwas verborgene Pendant zum Friedrichsplatz, mit dem Ende des Stadtumbaus in der Kriegsstraße mehr ins Blickfeld vieler Bürger. Die Wasserleitung zum Brunnen sei wegen der Baumaßnahme defekt, berichtet Klaus Weindel, amtierender Gartenbauamtschef. Bald komme die Diagnose des Schadens, auf dass der imposante Brunnen mit den Nymphen, die der Karlsruher Bildhauer Heinrich Weltring 1889 schuf, bald wieder sprudele.