Anzeige

Die Karlsruher Malerin Renate Weßbecher lässt Farben aus der Baustellengrube um die Pyramide züngeln. Die Künstlerin gewinnt ihrer Heimatstadt viele bunte Seiten ab. Da holt der Blick durch ein Kaffehaus-Fenster den Lidellplatz auf den Kuchenteller.

Die Innenarchitektin arbeitet in einem Gaggenauer Planungsbüro für Großküchen. „Als Projektleiterin komme ich oft auf Baustellen.“ Da lacht die 51-Jährige. Kann doch die Künstlerin aus Daxlanden „dem Chaotischen“ wie der Präzisionsarbeit mit Riesengerät auf der Kombi-Baustelle Karlsruhe Malerisches abgewinnen.

Derzeit verwirklicht Renate Weßbecher die neue Uni-Mensa in Tübingen, „wo 4.000 Essen ausgegeben werden“. Dabei muss die Frau aus Au der Funktionalität den Vorrang geben. In dem einstigen Fischerdorf am Rhein wächst die Malerin südlich von Karlsruhe auf, in Durmersheim geht sie aufs Gymnasium.

Daxlanden statt Au

Karlsruhe ist für die junge Renate die Großstadt in der Nähe. In Darmstadt studiert Renate Weßbecher sechs Jahre bis 1994, dann zieht es sie in die Fächerstadt. Von einem Abstecher für ein Jahr nach Berlin abgesehen, hält die Malerin Karlsruhe seit Jahrzehnten die Treue. Seit 1998 lebt sie in Daxlanden, wo Karlsruhe in Rheinnähe noch so sein kann wie im Auenwald ihrer Kindheit.

Auch interessant: Künstlerin Anna Carta stellte Frauenporträts vor dem ZKM aus

Bereits 1996 fängt Weßbecher mit der Acrylmalerei an. Über die Aktmalerei und das Abbilden der Natur kommt sie zu den Stadtlandschaften. Sie geht raus nach Rappenwört und skizziert die Fischerboote am Altrheinarm, dann findet sie malerische Momentaufnahmen in den Straßen von Karlsruhe. Oder sie geht auf Reisen in die große Welt, was auch ihre Motivauswahl bereichert.

In jüngerer Zeit malt sie vorwiegend Menschen. Da werden Freunde zu Kunstwerken. Renate Weßbecher gelingt es, anscheinend absichtslos Charakterzüge herauszuholen, die das Gesicht ausmachen. Da überstrahlt die Freundlichkeit einer Freundin den verstärkt aufgetragenen Faltenwurf, der die gute Miene nur scheinbar um zwei Jahrzehnte altern lässt.

Das Wesentliche zum Vorschein

Die Malerin aus Daxlanden, Mutter zweier Kinder, bringt das Wesentliche zum Vorschein. Ihre eigenen Gesichtszüge sprechen den Betrachter des Spiegelbilds von der Fensterscheibe der „Tram 6“ an. Die markanten Linien von Augen, Mund und Nase schauen aus einer von flächig aufgetragenem Gelb und stark getupftem Hellblau geprägten Farbwelt, einer Karlsruher Straßenszene.

Auch interessant: Baden-Badener Rosengärten inspirieren die Medien-Künstlerin Charlotte Eifler

Über viele Jahre feilt Renate Weßbecher an ihrer Kunst. Im Urlaub lernt sie an der Sommerakademie. „Ich habe mich entwickelt“. Auch in ihrem selbstkritischen Auge hat die Malerei Bestand. Weßbecher bescheinigt sich eine gesteigerte Aussagekraft. „Ich hab meinen Stil gefunden“, sagt die Malerin und ordnet ihre Kunst „eher impressionistisch“ ein.

Wenn sie loslegt, weiß sie nicht, was rauskommt. Renate Weßbecher malt nicht nach einem Plan. Beim Malen passiert etwas. Im Malprozess entsteht ein Werk, ähnlich wie beim Schreibflow eines Schriftstellers, der seinen freien Gedankenfluss zu Papier bringt.

Baustellenstadt statt Eiffelturm

Weßbecher widmet sich den „alltäglichen Dingen“, etwa den Momentaufnahmen in der Baustellenstadt Karlsruhe. Die Künstlerin fährt nicht in die Weltmetropolen, um dort dem Eiffelturm oder dem Mauerfall ihre künstlerische Fußnote auszumalen.

Weßbecher fasziniert auch der Stadtumbau per Kombilösung: Sie malt das Ettlinger Tor, wo das Kombibauwerk – die höhenfreie unterirdische Kreuzung von U-Strab und Autotunnel – implantiert ist, als lebendige Stadtbaulandschaft. Oder Weßbecher gestaltet mit Künstlerblick von der längst wieder verschwundenen Hochterrasse des Restaurants „Marktlücke“ den an der Pyramide klaffenden Abgrund als graue Betongrube mit den Baustellenkörpern Mensch und Maschine als grelle Farbeinsprengsel. Da überragt die Pyramide die Marktplatzbaukulisse mit weißen Silotürmen auf einem glühenden Podest. Wie eine Flammenwand züngelt das Eisen der Spundwände aus der Unterwelt.

Der Himmel im Hafenbecken

Dagegen macht der Himmel über dem Hafen ihren Blick vom Kai auf das Wasserbecken zum Landschaftsbild mit Industriekulisse. Weßbecher gelingt es ihrer Impression von Himmelsbläue und Wolkenhelle auf dem Spiegel des grünen Rheinwassers etwas positiv Fließendes zu geben.

Auch das Licht im Tunnel hat es ihr angetan. Besonders freut sie sich deshalb auf die vom weltbekannten Lichtkünstler Ingo Maurer konzipierte Lichtkunst, welche die U-Strab-Bahnsteige in ein Farbenspiel tauchen wird. Wie mögen die Genesis-Majolika-Tafeln von Markus Lüpertz in diesen unterirdischen Karlsruher Lichthallen wirken? Renate Weßbecher ist da sehr gespannt.

In ihrem großen Gemälde „Café Bohne“ bilden Innen und Außen ein ungetrenntes Ganzes: Der Blick der Besucherin über Tassen und Stühle durch das unbegrenzte Fenster mit Totaltransparenz holt den Lidellplatz in das Kaffeehaus hinein.

Die Lichter des an Paris erinnernden Platzes, der als „Quartier Lidell“ beschildert ist und den Traum Karlsruhes von Urbanität einlösen kann, erhellen in Weßbechers Werk den Raum der die Welt betrachtenden Kaffeetrinkerin. Renate Weßbecher grundiert ihre Malerei nicht mit theoretischen Überlegungen zu Botschaft und Stil. „Ich male einfach gerne“, sagt sie und lässt ihre Bilder sprechen.

Ausstellung

Arbeiten von Renate Weßbecher sind bis 28. Februar montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr bei CAS Software im Technologiepark, CAS-Weg 1, zu sehen.