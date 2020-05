Anzeige

Michael Kalus kennt die Karlsruher Schullandschaft seit über 20 Jahren. Angefangen hat er in der Südstadt, jetzt kümmert er sich um eines der größten Gymnasien in Karlsruhe, das Max-Planck-Gymnasium in Rüppurr. Für die Schüler hat er immer ein offenes Ohr – aber auch mahnende Worte.

Es ist ein früher Nachmittag noch vor Beginn der Corona-Krise. Zwei Schülerinnen holen Greifzangen bei Michael Kalus ab. Sie machen an dem Tag den Schulhof des Rüppurrer Max-Planck-Gymnasiums sauber. Nicht weil sie etwas ausgefressen hätten, sondern weil das im Normalbetrieb in jeder Schulwoche eine andere Klasse übernimmt.

Kalus hat die Idee mitgebracht, als er vor zehn Jahren als Hausmeister am Gymnasium anfing. In der Chefetage stieß er auf offene Ohren. „Mit den Schülern muss man einen Mittelweg finden“, sagt der 60-Jährige. „Man kann nicht nur ihr bester Freund sein.“

Vom Reifenhersteller an die Uhlandschule

Kalus ist ein Hausmeister vom alten Schlag. Als er sich 1998 für eine offene Stelle an der Uhlandschule in der Südstadt bewirbt, gelten für den Berufsstand noch andere Regeln. Will er den Job, muss er in die Dienstwohnung nahe der Schule einziehen. Auch dass seine Frau die Arbeit unterstützt, wird erwartet. Für die Familie Kalus ist das damals kein Problem.

Der gelernte Schlosser hat zuvor zwölf Jahre für den Reifenhersteller Continental gearbeitet. Zuletzt ist er Lagerchef. Den Absprung in Richtung Uhlandschule schafft er gerade noch rechtzeitig – ein halbes Jahr nach seinem Abschied macht der alte Arbeitgeber das Werk dicht.

Von der „Problemschule“ in der Südstadt nach Rüppurr

In der Südstadt erlebt Kalus fünf „tolle Jahre“. An der teils als Problemschule titulierten Uhlandschule spürt er einen starken Zusammenhalt zwischen Schülern, Eltern und Lehrern. Gemeinsam mit einem Lehrer betreut der Hausmeister die Fußballmannschaft der Schule.

Wir waren dort wie eine große Familie. Michael Kalus

„Das war eine super Truppe. Wir waren vier Jahre lang ungeschlagen“, erzählt er mit hörbarem Stolz. „Wir waren dort wie eine große Familie.“ Trotz allem entschließt sich Kalus nach fünf Jahren, die Südstadt wieder zu verlassen. Ihn zieht es aus privaten Gründen nach Rüppurr.

Dort ist an der etwas größeren Eichelgartenschule eine Hausmeister-Stelle vakant. Vor zehn Jahren wechselt er schließlich einige Schritte weiter ans Max-Planck-Gymnasium.

Lehrer melden oft kaputte Uhren

Kalus ist verantwortlich für die mehr als 13.000 Quadratmeter Gebäudefläche und fast dreimal so viel Außengelände. Mindestens zehn Kilometer sammelt er mit seinen Rundgängen täglich. „Es ist immer irgendwas zu tun. Schließlich wird hier drin gelebt“, sagt der Hausmeister.

Vormittags sieht er sich vor allem als Ansprechpartner für die im Regelbetrieb fast 1.000 Schüler und die Lehrer. Wenn es nötig ist, hilft er beispielsweise Schülern, die ihr Fahrradschloss nicht mehr aufbekommen. Lehrer melden oft kaputte Uhren in den Klassenräumen.

Kalus ist Handwerker und Koordinator

Nachmittags wird abgearbeitet, was sich aufgestaut hat. Was viel Lärm macht, muss mittwochs oder freitags getan werden – da ist der zweite Teil des Tages schulfrei. Für kleinere Reparaturen greift Kalus selbst zum Werkzeug, oft tritt er aber als Koordinator für verschiedene Dienstleister auf den Plan.

Mittlerweile steckt ein Haufen Papierkram dahinter. Michael Kalus

„Früher war das etwas leichter, da hatten wir ein eigenes Budget“, sagt er. „Mittlerweile steckt ein Haufen Papierkram dahinter.“ Auch die Arbeitszeiten haben sich über die Jahre verändert – nicht immer zum Positiven, findet Kalus. Zu Beginn seiner Hausmeisterzeit arbeitete er in einer 46-Stunden-Woche und wohnte ja ohnehin nebenan.

Seit einiger Zeit hat man ein Schichtsystem eingeführt. Kalus und sein Kollege an der benachbarten Eichelgartenschule beginnen so im wöchentlichen Wechsel entweder um 6.30 oder um 9.10 Uhr.

Campen mit der Abschlussklasse

Zu vielen Schülern, das lässt Michael Kalus im Gespräch immer wieder durchblicken, hat er ein sehr gutes Verhältnis. Mit dem Doppeljahrgang trifft er sich noch immer einmal im Jahr zum Campen. Trotzdem hat sich in den über 20 Dienstjahren etwas geändert, findet er. „Teilweise fehlt da der Respekt“, so Kalus. „Früher haben sie ihre Grenzen nicht so ausgetestet.“

In der Pflicht sieht der Hausmeister oft die Eltern, die zu oft „eine Glocke über ihre Kinder“ hängen. Doch auch er selbst habe durch seinen Job einen gewissen Erziehungsauftrag. „Wenn beispielsweise die neuen Fünftklässler kommen, toben die am Anfang wild im Haus. Das in den Griff zu bekommen, da kann ich meinen Teil beitragen.“