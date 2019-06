Karlsruher Modegeschäfte setzen auf Nachhaltigkeit

Anzeige

Nachhaltigkeit ist auch in der Mode ein Thema – doch wie passen langlebige Produkte mit schnelllebigen Trends zusammen? Eine Spurensuche bei Karlsruher Einzelhändlern.

Nachhaltigkeit wird in der Rüppurrer Straße 92 schon seit mehr als zehn Jahren verkauft. Der „Waschbär“-Laden bietet reduzierte Waren des gleichnamigen Öko-Versandhauses an – neben Haushaltsartikeln viel Kleidung. Leinen, Hanf, Seide, Bio-Baumwolle und Schurwolle (aus kontrolliert biologischer Tierhaltung) sind die Stoffe, aus denen hier die Modeträume sind.

Öko-Mode für alle Altersklassen

„Heutzutage kommen alle Altersklassen zu uns“, erklärt Filialleiterin Claudia Sciortino. Junge Frauen um die 20 kauften ebenso ein wie Kunden, die Kinderkleidung suchen: „Junge Eltern legen heute Wert auf Bio“, erklärt sie. Der „Waschbär“-Versand mit Sitz in Freiburg sei ein Pionier der Nachhaltigkeit in Deutschland, was heutzutage leider oft vergessen werde angesichts der Öko-Linien großer Modeketten und günstiger Bio-Kleidung vom Discounter. „Der Preis spielt einfach eine Rolle“, meint Sciortino.

Allerdings lege „Waschbär“ viel Wert auf ökologische Rohstoffe und Herstellungsprozesse, auf faire Bezahlung sowie transparente Handelswege. Durch regelmäßige Kontrollen der Arbeitsbedingungen vor Ort in Nähereien oder Färbereien der produzierenden Länder habe man bereits ein Umdenken erwirken können – in China etwa, wo die Seide herkommt: „Der Lieferant muss die Kriterien erfüllen, wenn er uns als Kunde behalten will.“

Retouren werden zu reduzierten Preisen verkauft

Nachhaltig bedeutet für Sciortino auch, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Unter anderem deshalb werden in der Karlsruher Filiale neben Stücken aus vergangenen Kollektionen auch Musterteile und Retouren zu stark reduzierten Preisen verkauft – der Umwelt-Versand praktiziert damit schon, was aktuell in der Bundespolitik gefordert wird. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt will Versandhändler per Gesetz verpflichten, neuwertige Retouren zu spenden oder anders zu verwerten.

Abfallprodukte zu neuen, modischen Teilen zusammenfügen, sogenanntes Upcycling, ist auch die Methode vieler Produkte, die bei „FaireWare“ in der Herrenstraße verkauft werden.

Upgecycelte Bikinis aus Bikini-Resten

Inhaberin Gabriela Merx begann mit Taschen aus alten Lkw-Planen, inzwischen betreibt sie ein richtiges kleines Kaufhaus mit Mode, Accessoires und Gebrauchsgegenständen, die entweder in Deutschland designt und produziert werden oder von Firmen mit nachvollziehbarem Transportweg – das überprüft Merx auf Messen unter anderem durch hartnäckige Nachfragen.

Bei ihr gibt es etwa Bikinis aus Schnittresten anderer Bademode-Hersteller, Schuhe aus recycelten Plastikflaschen oder Regenmäntel aus Bio-Baumwolle. Aufs Design wird besonders geachtet: „Mode, die schön ist, aber auch schlicht“, erklärt Mitarbeiter Florian Haag. So sei sie nicht schon im nächsten Jahr wieder „out“. Der Laden solle die Leute außerdem aufklären.

Deshalb erklären Piktogramme auf den Etiketten, was an jedem einzelnen Teil nachhaltig ist: Mal sind es Naturstoffe, mal die klimaneutrale Herstellung oder die Unterstützung sozialer Projekte. In einem dicken Aktenordner dürfen Kunden gerne blättern und sich über die verschiedenen Umweltsiegel, Materialien und Herstellungsprozesse informieren.

Nachhaltige Kleidung wird von den Karlsruhern auch nachgefragt: So bietet etwa Uli Daub von „The Shirt“ in der Hirschstraße auf vielfachen Kundenwunsch seine bedruckbaren T-Shirts in Bio-Baumwolle an. Bei „Unikat“ gibt es deutsche Streetwear-Marken zu kaufen, die unter anderem mit recyceltem Polyester arbeiten.

Und in der Weststadt hat Diana Böhm kaum noch Sommerkleidung in ihrem Laden „Unser Onkel“ hängen. „Wir sind fast ausverkauft“, sagt sie. Das Interesse für nachhaltige Mode sei bei ihren Kunden groß. „Es kommt aber auch darauf an, was es ist“, sagt sie. Sie verkaufe vor allem Mode aus dem Streetwear-Bereich, die auch bürotauglich sei.

Mit gutem Gewissen dazu stehen, was ich verkaufe

Auch in der Waldstraße lässt sich textile Nachhaltigkeit finden: Erst im vergangenen Jahr eröffnete Tanja Wolf dort ihren kleinen Laden „Maribelle“. „Nachhaltig heißt für mich: Mit gutem Gewissen dazu zu stehen, was ich verkaufe“, sagt Wolf.

Blusen und Kleider einer Hamburger Marke, Babysöckchen aus kontrollierter Produktion in Italien oder Mode aus Naturmaterialien wie Seide, Viskose oder Soja – sie kommen ohne Plastik aus, was der Umwelt langfristig zugute kommt: Laut einer Studie der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) stammen 35 Prozent des gesamten Mikroplastiks in den Weltmeeren von synthetischen Textilien.

Zweites Leben für gebrauchte Kleidung

Textile Müllberge lassen sich auch vermeiden, ohne Neuware zu kaufen. Second Hand heißt das Jahrzehnte alte Konzept – oder „Nearly New“, also fast neu, in der Körnerstraße. „Ich habe schon seit 25 Jahren immer meine eigene gebrauchte Kleidung zu Second-Hand-Läden gebracht“, erzählt Doris Taller, die „Nearly New“ gemeinsam mit ihrer Partnerin Bettina Bellert führt.

„Ich fand es schon immer zu schade, die gut erhaltenen Sachen einfach wegzuwerfen.“ Sie verkauft in Kommission, was nach zwei Monaten nicht weg ist, wird vom Verkäufer wieder abgeholt oder an ein Flüchtlingsprojekt gespendet.

Viele Ausprägungen eines Modetrends, der andauert – ganz schön nachhaltig.

Nachhaltigkeit beschreibt im Allgemeinen ein Handlungsprinzip, das Ressourcen schont – es soll dabei nicht mehr verbraucht werden, als wieder bereitgestellt werden kann. Es geht um ein Handeln nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten. Nachhaltigkeit kann aber auch bedeuten, dass etwas dauerhaft Bestand hat.

In der Mode geht es beim Thema Nachhaltigkeit etwa um plastikfreie oder möglichst natürliche Materialien, Recycling und ressourcenschonende Produktion, aber auch um faire Arbeitsbedingungen und transparente Handelswege. Zudem gibt es den Trend zur „Slow Fashion“: Er beschreibt Kleidungsstücke, die durch die Qualität von Material und Verarbeitung und durch ihr zeitloses Design nicht schon nach wenigen Wochen weggeworfen werden. Häufig erhalten diese Teile auch als Second-Hand-Mode ein zweites Leben.