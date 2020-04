Anzeige

Wertstofftonnen quellen über, neben ihnen stapelt sich in Hinterhöfen tütenweise der Abfall, in dem mitunter munter Krähen herumpicken: Viele Karlsruher sind sauer über die derzeit eingeschränkte Müllabfuhr. Nun verspricht die Stadt Abhilfe.

Das Karlsruher Amt für Abfallwirtschaft (AfA) kündigte an, ab Montag, 20. April, den Bioabfall, Restmüll, Papier und Wertstoffe wieder zu den regulären Terminen abzuholen – und zwar getrennt. Im Moment werden Bioabfälle nämlich mit dem Restmüll zusammengekippt und dann verbrannt.

Personalmangel bei Müllabfuhr während Corona-Pandemie

Dies und die reduzierten Abholrhythmen begründet das AfA mit krankheitsbedingten Personalausfällen. Nun verbessere sich die Lage jedoch wieder.

Gleichzeitig erklärt die Stadt, dass es weiter zu Verzögerungen bei der Leerung kommen kann – zumal auch die angehäuften Müllberge abgetragen werden müssen.

Karlsruher dürfen Säcke neben die Tonnen stellen

Bürger dürfen deshalb neben die Abfallbehälter, die zuletzt nicht regelmäßig geleert wurden, verschlossene, stabile Abfallsäcke stellen. Die müssten so platziert werden, dass die Tonnen für die Müllmänner frei zugänglich sind, teilt das Presseamt der Stadt mit.

Auch die Abholung der Weißen Ware auf Abruf – also Haushaltsgroßgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler oder Waschmaschine – ist ab sofort wieder möglich.

Sperrmüll bleibt ausgesetzt

Wie vor der Corona-Krise üblich, kann dies jeder über die Behördennummer 115 oder online unter www.karlsruhe.de/abfall anmelden. Die Sperrmüllabholung ist noch bis Ende April im gesamten Stadtgebiet ausgesetzt.

Sperrmüll kann derzeit an der Wertstoffstation Nordbeckenstraße 1 und an der Maybachstraße 10b abgegeben werden. Die Menge ist auf vier Kubikmeter beschränkt, so das AfA. Dort spricht man mit Blick auf die vergangenen Wochen von einem Ausnahmezustand, „den die Dienststelle bislang so noch nicht hatte“.

Vereine selbst dürfen kein Papier sammeln

Missmut gab es bei Bürgern zuletzt auch bezüglich des Umgangs mit Altpapier. Die Stadt ließ dieses stehen oder verwies auf eigens eingerichtete Entsorgungsmöglichkeiten, etwa auf dem Rüppurrer Festplatz. Gleichzeitig fanden etliche von Vereinen angekündigte Altpapiersammlungen statt.

Der Landesverordnung zufolge durften dabei aber nicht die Vereinsmitglieder selbst aktiv werden. Sämtliche Vereinsaktivitäten und Veranstaltungen sind schließlich eingestellt. Allerdings sind die meisten gewerblichen Dienstleistungsunternehmen vom Betriebsverbot nach der Corona-Verordnung ausgenommen. Somit gibt es keine Einschränkungen für gewerbliche Altpapiersammlungen. Es ist also beispielsweise möglich, dass gewerbliche Unternehmen mit Angestellten Altpapier sammeln – auch im Auftrag von Vereinen.