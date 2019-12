Karlsruher Musiker Adrian Prath: „Ich habe den schönsten Job der Welt!“

Anzeige

Angefangen hat alles mit einer Sperrholzgitarre, einem Bierkasten als Hocker und einer Handvoll Coversongs gegen die „Taschengeldnot“, wie Adrian Prath mit einem Schmunzeln erzählt. „Schon als Teenager habe ich Straßenmusik gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht!“, so der Karlsruher Singer-Songwriter. „Von den ersten Einnahmen bin ich dann mit einem Kumpel essen gegangen.“

Von unserer Mitarbeiterin Elisa Reznicek

Die Begeisterung ist geblieben, nur die Beweggründe haben sich geändert. „Die Straße bringt dich auf Null zurück“, erklärt der sympathische Karlsruher und meint damit vor allem das Besinnen auf das, was einem wichtig ist. Im Leben. In der Musik. Überhaupt. Wenn der 25-Jährige heute in Ettlingen oder der Durlacher Fußgängerzone einen seiner spontanen Auftritte absolviert oder sogar mit seiner Gitarre quer durch Europa reist, um Musik zu machen, werde er oft von Passanten und Zuhörern nach seinem Hauptberuf gefragt. „Dann sage ich: ‚Ich habe den schönsten Job der Welt: Ich bin Musiker!‘“.

Auch interessant: Die Karlsruher Singer-Songwriterin Neeki

Adrian Prath ist europaweit als Straßenmusiker unterwegs

In diesem hatte der frühere Angestellte in der Hotellerie, der irgendwann seine Leidenschaft zum Lebensmittelpunkt gemacht hat, unter anderem Auftritte bei Das Fest in Karlsruhe, beim Radiosender Die Neue Welle und im SWR Fernsehen. Außerdem sind mehrere Alben von Adrian Prath mit eigenen Songs erschienen. Nach dem deutschsprachigen Start mit „Zurück ins Leben“ (2017) wechselte er in den folgenden Jahren bewusst zur englischen Sprache, um neuen kreativen Impulsen zu folgen.

Musiker veröffentlichte 2019 zwei Alben mit eigenen Songs

Das im Mai 2019 erschienene Album „The Navigator“ und die jüngst veröffentlichte EP „Lake Ontario“, die der Künstler jeweils im Eigenvertrieb über seine Homepage www.adrianprath.com anbietet, sind sehr entspannter LoFi-Indiepop mit analogem Ansatz sowohl in der Produktion als auch im Klangbild. Das knistert, schlingert und tönt so charmant aus der Zeit gefallen, als würde der Sound geradewegs aus den 80ern herüberwehen. „Mein Anspruch ist es, keine 08/15-Musik zu machen, die jeden Tag im Radio läuft“, betont Adrian Prath. „Mit den Songs auf ‚Lake Ontario‘ wollte ich ein Gefühl der Unbeschwertheit und Leichtigkeit transportieren. Als wäre man zurück im Jugendalter, wo man sich noch nicht über so viele Dinge Gedanken gemacht hat. Die Fähigkeit, sich einfach treiben zu lassen, geht schließlich immer mehr verloren.“



„Lake Ontario“ sogar auf Kassette erschienen

Für das authentische Gefühl lässt sich die Produktionen entsprechend nicht nur auf CD, sondern sogar auf Kassette erwerben. Nur auf Streamingportalen wie Spotify oder iTunes findet man die neuen Sachen nicht. „Das hat etwas mit der Wertschätzung meiner Arbeit und meiner persönlichen Unabhängigkeit zu tun“, so der Karlsruher Singer-Songwriter. Neben den verschwindend geringen Einnahmen („Der Künstler erhält pro Stream nicht einmal einen Cent.

Musik wird quasi entwertet und die Gewinner bei der ganzen Sache sind letztendlich die Streamingdienste selbst.“) spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass das „Gesamtpaket“ bei Adrian Prath normalerweise auch ein Video zu jedem Titel enthält, das unter anderem bei YouTube zu finden ist. Auch die Film-Produktionen sind mit viel Liebe zum Detail kreativ umgesetzt – so wurde beispielsweise der Titeltrack „Lake Ontario“ kurzerhand auf einem Ruderboot auf dem See in der Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe gedreht, während „Hat Away“ im Look einer alten VHS-Aufnahme daherkommt.

Adrian Prath auf Tour 2019/20

Wer Adrian Prath live erleben möchte, bekommt dieser Tage diverse Gelegenheiten dazu. So tritt er unter anderem am 4. Dezember (solo) und 8. Dezember (im Duo mit Lena Sommerfeld) auf dem Durlacher Weihnachtsmarkt auf. Beginn ist laut Veranstalter jeweils 19 Uhr. Alle Termine gibt’s auf Adrian Praths Facebook-Seite www.facebook.com/AdrianPrathOfficial