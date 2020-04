Anzeige

Mit Hirteninstrumenten gestaltete das Duo Querhorn am Seniorenzentrum Parkschlössle in Durlach ein Fensterkonzert. Die Alphornbläserin Chai Min Werner und der Flötist Johannes Hustedt wohnen um die Ecke. Erstmals seit Jahren sind sie im Frühling daheim statt auf Tournee. Ohne Corona wäre das Musikerehepaar jetzt in Miami bei Dreharbeiten für eine „Traumschiff“-Folge.

Die Zuhörer sind vorwiegend Bewohner der Senioreneinrichtung sowie Pflegerinnen und Pfleger. Insgesamt sind es mehr als 200 Menschen. Sie stehen oder sitzen an den Fenstern des Seniorenzentrums Parkschlössle, vereinzelt auch auf den Terrassen. Zaungäste spitzen im Schlossgarten jenseits der B 3 in Durlach die Ohren.

Frühling daheim statt Konzertreise mit Alphorn

Das Publikum genießt Musik auf hohem Niveau: Das Duo Querhorn ist sonst bei Kammerkonzerten der Baden-Badener Philharmonie zu hören. Es trat schon beim Festival „Das Fest“ in der Günther-Klotz-Anlage auf, bei der Internationalen Bachakademie Stuttgart oder in der TV-Show „Kaffee oder Tee“ des SWR.

Derzeit aber erleben der Gastdozent der Musikhochschule Karlsruhe und seine Frau, die fast direkte Nachbarn des Seniorenzentrums sind, zum ersten Mal seit Jahren den Frühling daheim.

Die „Ode an die Freude“ klingt an mit dem satten Klang des Alphorns und schwebenden Flötentönen. Je eine halbe Stunde spielt das Duo auf jeder Seite des großen Gebäudes. Es interpretiert Klassisches von Beethoven, Bach und Mozart auf, aber auch alpenländische Melodien. Das Publikum weiß es zu schätzen.

Musiker und Publikum halten einander die Treue

Die alten Damen und Herren kennen das Musikerpaar und sein Repertoire aus regelmäßigen Konzerten, erklärt Jessica Pitz, Leiterin der sozialen Betreuung im Parkschlössle. Zwischen Konzertreisen durch Europa, Kanada, USA und Südamerika halten beide Seiten einander seit langem die Treue.

„Wir sind als freischaffende Musiker sehr dankbar dafür“, betont Hustedt. Mit seinen Hirteninstrumenten will das Duo „Weite, Frische und Luft“ zu den Senioren bringen.

Musik ist eine Brücke, die Hürden überwindet. Johannes Hustedt, Flötist und Gastdozent an der Musikhochschule Karlsruhe

Die Freiluft-Konzerte im Parkschlössle hat Claudia Kopp-Ostrowski, Geigerin der Badischen Staatskapelle, in Gang gebracht. Das Duo Querhorn gastiert Mitte Mai erneut. „Musik ist ein positives Projekt, eine Brücke, die Hürden überwindet“, sagt Hustedt.