Karlsruher Ostergottesdienst vor leeren Kirchenbänken

Anzeige

Selbst die Kerzen, die in der Osternacht symbolisch auf den leeren Bänken der Kirche St. Stephan stehen, halten Abstand. Dafür sind das evangelische und das katholische Dekanat umso näher zusammengerückt. Zum ersten Mal feiern sie einen gemeinsamen Ostergottesdienst, übertragen bei Baden TV und im Internet. „Wir sind verbunden über die Technik, aber auch in unseren Herzen“, sagt der katholische Dekan Hubert Streckert.

Der ungewohnten Umstände zum Trotz hält der Gottesdienst an vielen Traditionen fest, das wird schon zu Beginn klar. Streckert entzündet die Osterkerze am Osterfeuer. Es folgen viele Zeichen, viel Dramaturgie, viel Symbolik, wie es der katholische Dekan beschreibt. An Ostern gehe es „um Unsagbares und Unerklärliches“.

Dekane betreten eine dunkle und leere Kirche

Die Botschaft auf diesem Weg zu überbringen, bezeichnet der evangelische Dekan Thomas Schalla in seinen Begrüßungsworten als „wirklich gewöhnungsbedürftig“. Kurz darauf geht er an der Seite von Streckert in die dunkle und leere Kirche.

Drin füllen die auf den Bänken aufgestellten und nun angezündeten Kerzen den Raum langsam mit einem sanften Schein. „Licht besiegt die Finsternis, das Leben steht auf“, sagt Schalla. „Ostern ist das Grunddatum der Hoffnung.“

Auch interessant: Ballett in der Karlsruher Stadtkirche: Kirchen gehen zu Ostern neue Wege

Dekan Schalla richtet sich an „Alltagshelden“

Mehrfach greift der evangelische Dekan in seiner Predigt die Corona-Krise auf. Es gebe heute mehr Grund als sonst, sich zu fürchten. Die Welt sei in den vergangenen 2.000 Jahren zwar ein besserer Ort geworden. „Das Leiden und das Sterben sind aber in diesen Tagen noch bedrängender“, so Schalla.

Dennoch sieht er Mut machende Zeichen: „Die Alltagshelden von heute machen uns vor, wie man auf Hoffnung hinlebt.“ Direkt wendet er sich an Menschen, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, an den Kassen der Lebensmittelmärkte und in der Flüchtlingshilfe arbeiten. Sie stellten sich dem Virus und ihrer eigenen Angst, lobt der Dekan. „Die Botschaft ist: Wir glauben an das Leben.“

Streckert hält seine erste Predigt an einem Ostersamstag

Hubert Streckert will den Worten seines Kollegen nicht viel hinzufügen. Zum ersten Mal hält der katholische Dekan am Karsamstag eine Predigt. Er berichtet über die Bilder von Regenbogen, die Kinder in der Südstadt an ihre Fenster gehängt haben – als Zeichen der Hoffnung. „Alles wird gut“ stehe auf den Werken.

Diese beruhigenden Worte habe auch der christliche Glaube in diesen Tagen zu bieten – denn „du bist getauft“ bedeute nichts anderes, führt Streckert aus.

So ungewöhnlich wie der Ostergottesdienst in Corona-Zeiten begonnen hat, nähert er sich wenig später auch dem Ende. Statt neue Christen in der Kirche zu taufen, rufen die Dekane die Zuschauer auf, sich selbst ein Schälchen Wasser zu nehmen und über ihre Taufe nachzudenken.