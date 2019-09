Karlsruher Rapper „Haze“ will Youtube-Video drehen – und setzt zwei Autos in Brand

Anzeige

Schwarzer Rauch über dem Karlsruher Stadtteil Neureut: Zwei Autos brennen lichterloh auf einem Stoppelacker. Was nur wenige wussten: Der Grund für den Brand am Samstag vor zwei Wochen war ein missglückter Video-Dreh. Jetzt wurde das fertige Video auf Youtube veröffentlicht.

Als die Feuerwehr am 14. September, gegen 18 Uhr, an einem Stoppelfeld in Neureut eintraf, ahnte sie noch nichts von einem Video-Dreh. Ihr Interesse galt zunächst der Ursache der Rauchentwicklung: zwei schrottreife VW Golf, die in Flammen standen. Diese hatten bereits auf das Feld und einen Gitterzaun übergegriffen. Auch die Polizei sicherte vor Ort erste Spuren und begann mit den Brandermittlungen.

Rapper geht zur Polizei

Am nächsten Morgen meldete sich dann der Brandverursacher bei der Polizei: Ein gewisser David Bosnjak aus Karlsruhe gab offenbar zu, beide Autos aus Versehen mit einer Rauchbombe in Brand gesetzt zu haben. Besser bekannt ist Bosnjak unter dem Künstlernamen „Haze“. Sein Album „Die Zwielicht LP“ landete Anfang 2018 auf Platz drei der deutschen Album-Charts. Der Polizei zufolge wollte „Haze“ nur ein Musikvideo für seinen neuen Song drehen. Das ging allerdings gehörig schief.

Jetzt, zwei Wochen später, hat er das Video auf seinem Youtube-Kanal „Alte Schule Records“ veröffentlicht. Nach nur zwei Tagen hat es mehr als 130.000 Aufrufe. In dem Video rappt „Haze“ zusammen mit „2ARA“ aus Aschaffenburg. Auch eines der rauchenden Autos, das später in Flammen aufgehen sollte, ist ab Minute 2 zu sehen. Ob der Fall auch strafrechtliche Konsequenzen für „Haze“ haben wird, klärt aktuell noch die Staatsanwaltschaft.

BNN/Einsatz-Report24