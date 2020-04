Karlsruher Richter rechnen mit einer Klagewelle wegen Corona-Ärger in Betrieben

Anzeige

Verhandeln Arbeitsrichter bald per Video mit Angestellten und Firmenchefs über Kündigungen, Abfindungen, Urlaubsansprüche und Arbeitszeugnisse? Im Arbeitsgericht Karlsruhe wird das so bald nicht kommen. Die elektronische Akte sei zwar schon Alltag, technisch laufe jedoch noch der Testbetrieb, erklärt Arbeitsrichterin Nicole Schäfer, ständige Vertreterin des Arbeitsgerichtspräsidenten Hartmut Maier und Vorreiterin in Sachen EDV.

Gegen Videokonferenzen statt gemeinsamer Diskussion im Gerichtssaal, die letztlich oft über persönliche und berufliche Schicksale entscheiden, haben Schäfer und Maier Bedenken. Dabei plädiert ausgerechnet Eberhard Natter, heute Präsident des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg und bis 2002 Direktor des Arbeitsgericht Karlsruhe, für „Mut zu mehr Technik im Prozess“.

In der ersten Online-Tagung des Deutschen Arbeitsgerichtsverbandes, die wegen des Corona-Stillstands genau diese Frage zum Thema hatte, mahnte Natter eben erst: „Sonst stehen wir in einem halben Jahr vor einem Berg unerledigter Verfahren.“

Auch interessant: Amtsgericht Bruchsal: Was tun, wenn die Sitzungsäle zu klein sind für Abstandsregeln?

Termine im Arbeitsgericht ab Anfang Mai 2020

Seit Mitte März ist der Schlüssel umgedreht in der Tür des historischen Gebäudes in der Ritterstraße, in der das Arbeitsgericht Karlsruhe residiert. Ab 4. Mai 2020 immerhin beraumen die neun Richterinnen und Richter, die auch über arbeitsrechtliche Streitfragen in Baden-Baden und Rastatt entscheiden, wieder Termine an.

Zunächst gibt es keine Verhandlungen, sondern nur Gütetermine ohne ehrenamtliche Richter, Kläger und Beklagte. Bei diesen Zusammenkünften zu dritt fällt kein Urteil, die Anwälte befragen ihre Mandanten bei Bedarf per Telefon.

Wir sind absolut gespannt, wie das anläuft. Nicole Schäfer, Arbeitsrichterin und ständige Vertreterin des Karlsruher Arbeitsgerichtspräsidenten

„Wir sind absolut gespannt, wie das anläuft“, gesteht die Arbeitsrichterin. Nur zwei der vier Gerichtssäle sind groß genug für Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus.

Der Einlass wird kontrolliert, die Parteien werden zeitversetzt bestellt – aber wer wartet wo? Ein dritter Sitzungssaal wird umgebaut und stehe „in einigen Wochen“ zur Verfügung, so Schäfer.

Auch interessant: Was wird nach dem Corona-Ausnahmezustand aus dem Homeoffice?

Arbeit geht hinter den Kulissen des Arbeitsgerichts weiter

Im Arbeitsgericht Karlsruhe wurde hinter den Kulissen weiter gearbeitet, teils im Homeoffice. Das ist nicht selbstverständlich, betont Schäfer: „Andere füllen jetzt die Halde.“

In der Ritterstraße hingegen ist das Ziel, wieder wie vorher innerhalb von drei Wochen nach Einreichung der Klage einen Gütetermin anzusetzen.

Es liegt auf der Hand, warum die Karlsruher Arbeitsrichter möglichst wenig liegen lassen. „Wir werden eine Klagewelle bekommen“, prognostiziert Schäfer. „Wir haben es im März und April trotz Ostern schon an mehr Eingängen gespürt, allerdings waren das noch Einzelfälle.“

Schließen ganze Betriebe, summieren sich Streitfälle schnell. Werde es wirtschaftlich schwierig, gelte es zudem häufiger „nachzubessern“, etwa bei Freistellungen oder Kurzarbeit, erklärt die Richterin.

Videotechnik lockt Karlsruher Richter nicht

Der Video-Weg ist aus der Sicht von Arbeitsgerichtspräsident Hartmut Maier und seiner Vertreterin Schäfer dabei nicht sehr vielversprechend. Im Arbeitsrecht geht es – anders als in anderen Rechtsbereichen – von Haus aus eher vermittelnd zu. Kommt es tatsächlich zu einem Kammertermin, endet der ebenfalls häufig nicht mit einem Urteil, sondern einem Vergleich.

Wir merken, was an Möglichkeiten im Raum ist. Ob das auch in einem Videoraum geht, müssen wir ausprobieren. Arbeitsrichterin und EDV-Vorreiterin Nicole Schäfer

Jedenfalls werden die strittigen Punkte stets öffentlich, vor allem aber „persönlich und direkt“ verhandelt, betont Schäfer. „Wir merken, was an Möglichkeiten im Raum ist. Ob das auch in einem Videoraum geht, müssen wir ausprobieren.“

Auch interessant: Französisch-Sprachkurse gibt es in Karlsruhe wegen des Coronavirus per Videokonferenz