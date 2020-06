Karlsruher schürft Gold – reich will er damit aber nicht werden

Anzeige

Michael Leopold steht mit kurzen Hosen, das Wasser bis über die Knöchel, am Ufer eines Teiches am Altrhein in Daxlanden und schaufelt mit einer Pflanzkelle Sand in eine Goldwaschpfanne. Mit geübten Bewegungen aus dem Handgelenk schwenkt er das flache Gefäß langsam durch das Wasser. Dann hält er den schwarzen Teller kurz vor sein Gesicht und begutachtet mit zusammengekniffenen Augen zufrieden das Ergebnis.

Hauke Heuer

„Schau, hier und dort“, sagt er mit diebischem Grinsen und deutet auf eine Spur aus dunklem Sand, die sich am Rand der Pfanne abgesetzt hat. Und tatsächlich: Zwischen dem Kies glitzert und funkelt es. Leopold ist auf Gold gestoßen.

Der Diplom-Geologe schürft das Edelmetall bereits seit 30 Jahren. Während seines langen Berufslebens als Unternehmensberater und Lehrbeauftragter bei der Industrie und Handelskammer hat der heute 64-Jährige in einigen Fällen sogar als Prospektor gearbeitet, und hauptberuflich nach Bodenschätzen gesucht. Heute verdient Leopold mit dem Schürfen Geld – allerdings nicht mit dem Gold, das er findet. In regelmäßig stattfindenden naturpädagogischen Kursen gibt er sein Wissen über dieses ausgefallene Hobby an andere weiter.

In einer Tonne Rheinsand befinden sich rund drei bis vier Gramm Gold.

„Da kommen von Familien mit Kindern bis hin zu geologisch Interessierten die unterschiedlichsten Leute“, berichtet der Karlsruher. Eine Dokumentations-Reihe über Goldsucher in Kanada und den USA, die seit Jahren im Privatfernsehen läuft, hat ihm eine ganz neue Gruppe von Kursteilnehmern beschert. „Ich nenne die nur die ‚DMAX-Verseuchten‘“, belustigt sich Leopold in Anspielung auf den Fernsehsender, auf dem die einschlägige Serie läuft.

Insbesondere diese Klientel würde sich vom Goldwaschen im Rhein echten Reichtum erhoffen. Doch dem muss der erfahrene Schürfer eine klare Absage erteilen: „In einer Tonne Rheinsand befinden sich rund drei bis vier Gramm Gold. Ein Gramm kostet derzeit rund 40 Euro. Eine Person braucht mit einer Waschpfanne länger als eine Woche, um so viel zu schürfen.“ Auch mit großem Gerät, wie Schwimmbaggern und Saugpumpen lohne sich das Goldwaschen erst ab einem Anteil von sechs Gramm je Tonne Sand.

Früher war Goldwaschen in Daxlanden und Knielingen ein Nebenberuf

Das war allerdings nicht immer so: „Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts war das Goldwaschen für viele insbesondere in Daxlanden und Knielingen ein Nebenberuf. Der letzte Schürfer stellte 1911 die Arbeit ein“, erklärt Leopold. Dabei ging es jedoch nicht vordergründig um das Gold, sondern um

den bei der Gewinnung anfallenden Schwermineralsand.

Der ist zwar nicht so schwer wie Gold, setzt sich jedoch beim Prozess des Waschens mit diesem ab und trennt sich genauso vom Rest des Sandes – eine sogenannte Dichtefraktionierung. Dieser Sand wurde im vorletzten Jahrhundert, als noch mit Federkiel geschrieben wurde, zum Ablöschen der Tinte genutzt. Das nebenher gewonnene Gold musste an die Obrigkeit abgegeben werden – was sicherlich nicht immer geschah.

Noch in den 30er Jahren wurde am Goldkanal ein letzter Großversuch unternommen, dem Rhein Gold abzuringen. Mit einem Schwimmbagger sollten große Mengen des goldhaltigen Sandes gefördert und gewaschen werden. Rückblickend sei es schwierig, die Erfolgsaussichten dieses Unterfangens zu bewerten, so Leopold. „Die Legende besagt, dass in sieben Jahren nur 30 Gramm gefördert wurden. Aber diese Betrachtung ist unvollständig. Tatsächlich kam wohl der Zweite Weltkrieg dazwischen und die Anlage lief nur drei Tage. Später wurde nur Kies gefördert“, stellt er klar.

So ein kleiner Goldrausch ist sehr schnell ausgelöst.

Wenn der große Reichtum auch ausbleibt, die Rheinniederungen rund um Karlsruhe sind der perfekte Ort, um dem Hobby des Goldschürfens nachzugehen. Nach der Begradigung des Flusses haben die Goldflitter, die in den Alpen aus dem Gestein gespült werden, keine Chance, am Rande einer Flussbiegung abzusinken. Das Wasser fließt einfach zu schnell. In den Niederungen wurde jedoch im Laufe der Jahrtausende sehr viel goldhaltiger Sand abgelagert.

Auch deshalb muss Leopold den Sand für seine Goldwaschkurse nicht direkt aus dem Wasser entnehmen, sondern kann auf einen alten Bombenkrater wenige Meter vom Teich entfernt ausweichen. „Mir als Naturpädagoge ist es wichtig, durch das Schürfen die Umwelt nicht zu gefährden und nicht die Uferböschung zu zerstören. Ich habe für die Kurse auch grünes Licht vom Naturschutzzentrum“, erklärt er.

Aus demselben Grund hält Leopold auch die Orte in Deutschland und der Region geheim, von denen er weiß, dass sie mit deutlich besseren Aussichten auf große Goldfunde locken. „So ein kleiner Goldrausch ist sehr schnell ausgelöst. Wenn sich das herumspricht, kommen Dutzende Goldsucher mit schwerem Equipment und wühlen den Boden eines Baches auf“, begründet er seine Zurückhaltung. Einen guten Goldwäscher erkenne man immer daran, dass er den Fluss so verlässt, wie er ihn vorgefunden habe.