Karlsruher Sportvereine hoffen auf solidarische Mitglieder

Anzeige

Über die sozialen Netzwerke werden Videos mit Fitness-Übungen verschickt, in Newslettern an die Solidarität in Krisenzeiten appelliert: Die Karlsruher Sportvereine sind während der Corona-Krise durch die behördlich angeordnete Schließung sämtlicher Anlagen quasi zur Untätigkeit gezwungen, und die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns noch nicht ansatzweise absehbar.

„Wie viel Geld uns die Krise tatsächlich kostet, werden wir frühestens am Ende des Jahres wissen“, sagt Andreas Reichel, Vorsitzender bei der Spvgg Durlach-Aue. Bislang sei der Mehrspartenverein mit den Anlagen am Eingang zum Oberwald von Kündigungsanträgen zwar verschont geblieben.

„Aber erst in den kommenden Tagen werden wir wissen, ob sich auch die Nutzer unseres Fitnessstudios in der Krise solidarisch zeigen“, so Reichel.

Mehr zum Thema: Chancen sichtbar machen: E-Sport auch von Corona betroffen

Für echte Engpässe habe die Corona-Krise bislang noch nicht gesorgt, und auch die drei hauptamtlichen Angestellten hätten bislang noch genügend zu tun. Für die Fußballabteilung stelle die Krise und die damit verbundenen Unsicherheiten die größten Herausforderungen dar. „So lange niemand weiß, wann und wie es weitergeht, kann die Kaderplanung für die kommende Spielzeit nicht vorangetrieben werden“, sagt Reichel.

Langfristig planen können wir nicht. Gert Rudolph, Vereinsvorsitzender des SSC Karlsruhe

Beim SSC Karlsruhe herrscht derzeit ebenfalls noch eine angespannte Ruhe. „Langfristig planen können wir nicht. Deshalb fahren wir voll auf Sicht“, sagt der Vereinsvorsitzende Gert Rudolph.

Um die Mitglieder bei Laune zu halten, werden regelmäßig selbst produzierte Videos mit Trainingstipps von den Übungsleitern des Fitness-Studios verschickt. „Die Leute freuen sich über die bekannten Gesichter und nehmen die Ratschläge gerne an. Das ist persönlicher als Fitness-Videos aus dem Internet“, sagt Rudolph. Außerdem wurden die Mitglieder in internen Schreiben gebeten, Kosten für die Tennishalle sowie Gebühren für ausgefallene Kurse zur Sicherung des Vereins bitte nicht zurückzufordern.

Die Kurse will der Verein nach Möglichkeit noch in diesem Jahr nachholen. Spurlos geht die Krise am Mehrspartenverein mit seinen 8.000 Mitgliedern allerdings nicht vorrüber. Im April sollen die hauptamtlichen Mitarbeiter Urlaub und Überstunden abbauen. Bleiben die Sportstätten auch im Mai oder Juni geschlossen, kommt der SSC nach Rudolphs Einschätzung kaum um Kurzarbeit herum.

„Der Verein muss schließlich liquide bleiben“, sagt der SSC-Chef. Deshalb wurden bereits kostenintensive Projekte wie die überfällige Sanierung der Tennishalle auf unbestimmte Zeit verschoben.

Stadtverwaltung und Landessportverband wollen helfen

Für Hoffnung sorgt bei den Sportvereinen derzeit die Ankündigung der Stadtverwaltung, bereits bewilligte Zuschüsse auf jeden Fall auszuzahlen sowie ein Schreiben des Landessportverbands Baden-Württemberg, in dem Kultusministerin Susanne Eisenmann und Verbandpräsidentin Elvira Menzer-Haasis den Sportvereinen finanzielle Hilfen zum Ausgleichen der derzeitigen Einbußen in Aussicht stellen.

„Wir müssen mit der Situation irgendwie zurechtkommen“, sagt auch Andreas Ramin, Vorsitzender des MTV Karlsruhe. Beim MTV halte sich das Defizit durch ausgefallene Gesundheitskurse bislang in Grenzen. „Und unsere Mitglieder zeigen sich solidarisch. Einen Beitrag zahlt man schließlich fürs ganz Jahr, und derzeit ist das Verständnis für die Ausnahmesituation auf jeden Fall noch vorhanden“, sagt der Vorsitzende des Sportkreises Karlsruhe.

Sportkreis Karlsruhe appelliert an Solidarität

Der größte Sportkreis des Badischen Sportbunds Nord hat deshalb in einem Schreiben an seine 466 Mitgliedsvereine an die Solidarität aller Beteiligten appelliert. Mitglieder und Sponsoren sollen ihre Vereine auch in der Krise unterstützen, und Vereine ihre Angestellten weiter beschäftigen.

Auch interessant: KSC-Profi Lorenz wird in der Corona-Krise zum Nachbarschaftshelfer

Nach Ramins Einschätzung nach wird für die Sportvereine frühestens nach dem Ende der Sommerferien wieder Normalität herrschen. „Wettkampfsport wird es bis dahin höchstwahrscheinlich nicht geben. Aber es wäre toll, wenn man vorher schon in kleineren Gruppen draußen trainieren darf“, sagt Ramin. Bis Anfang Mai müssten sich die Vereinsmitglieder aber mindestens noch gedulden.

Nur vereinzelte Anfragen wegen Kündigungen

Attila Horvat hofft ebenfalls auf eine baldige Lockerung der aktuellen Vorschriften. „Den April und auch den Mai können wir noch gut überstehen, kleinere Revisionsarbeiten erledigen, Fitnessvideos produzieren und Trainingspläne erstellen. Aber danach wäre es gut, wenn wir zumindest einige Kurse wieder draußen anbieten können“, sagt der Geschäftsführer des Polizeisportvereins Karlsruhe.

Ansonsten erwartet Horvat im Sommer eine kleine Kündigungswelle. Bislang gab es beim PSV nur vereinzelte Anfragen wegen der Rückerstattung von Mitglieds- oder Kursbeiträgen. „Und diese wurde meistens noch mit der eigenen schwierigen Situation, etwa einer momentanen Kurzarbeit begründet“, sagt Horvat. Ansonsten habe der Newsletter, in dem der Verein die Mitglieder zur Solidarität aufrief, offenbar die erhoffte Wirkung entfaltet.

Was dem PSV-Geschäftsführer fast noch mehr Sorgen bereitet als der momentane Stillstand sind die langfristigen Folgen der Krise. Horvat: „Wenn die Menschen nun weniger verdienen und anschließend sparen müssen, stehen Ausgaben für Freizeitaktivitäten als erstes auf der Streichliste“.