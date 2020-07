Anzeige

Der Rückhalt für Peter Spuhler am Staatstheater Karlsruhe bröckelt nun auch öffentlich. In der schwelenden Krise um seinen personalverschleißenden Führungsstil haben sich die Orchester- und Chorvorstände zu Wort gemeldet. Sie werfen den politischen Kontrollgremien schwere Versäumnisse vor.

Im Führungszwist am Badischen Staatstheater Karlsruhe haben sich nun die Orchester- und Chorvorstände des Hauses zu Wort gemeldet. Darin wird nicht nur die öffentliche Kritik an der Amtsführung von Generalintendant Peter Spuhler bestätigt und bekräftigt. Die Vertreter von 150 Theaterbeschäftigten finden auch deutliche Worte der Kritik für das bisherige Krisenmanagement der Politik.

„Für die Öffentlichkeit mag die Darstellung der Arbeitsverhältnisse an unserem Haus etwas Neues sein”, heißt es in dem ausführlichen Schreiben. Für die Politik aber könne dies „keinesfalls zutreffen.” Insbesondere der Orchestervorstand habe schon seit Spuhlers erster Spielzeit 2011/12 regelmäßig mit dem Karlsruher Kulturbürgermeister – zunächst Wolfram Jäger, dann Albert Käuflein – über den Führungsstil des Generalintendanten gesprochen.

”Explizit auf Burn-Outs hingewiesen”

Beim jüngsten offiziellen Treffen im November 2018 mit dem zuständigen Referatsleiter im Kunstministerium hätten die Vorstände gemeinsam mit der Personalratsvorsitzenden Barbara Kistner „nochmals explizit auf die höchst bedenkliche Fluktuation in den künstlerischen Abteilungen sowie die Besorgnis erregende Anzahl an Burnout-Fällen verwiesen”, so das Schreiben.

Daher sei man „zutiefst” irritiert über die Reaktion von Kunstministerin Theresia Bauer (Die Grünen) und Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Diese hatten in einer Stellungnahme zum Offenen Brief des Personalrats erklärt, die dort getätigten Vorwürfe seien „neu und erstmals aufgeworfen”. Dass „die von Personalrat und unseren Gremien angezeigten Warnsignale also nie bis zu den Spitzen des Verwaltungsrats durchgedrungen” seien, kommentieren die Vorstände so: „Darüber können wir uns nur wundern.”

Badisches Staatstheater Karlsruhe: Kritik an Reaktion von OB Mentrup

Zwar seien in den ersten Jahren die Gespräche nicht persönlich mit dem Oberbürgermeister und der Ministerin geführt worden. „Allerdings”, so das Schreiben, „mussten auch sie spätestens seit den Zusammenkünften mit allen Spartenvertretern rund um die angestoßene Moderation im Jahr 2015 definitiv umfassend über die massiven internen Probleme Bescheid wissen”.

Der OB werfe dem Personalrat nun vor, Gräben so weit aufzureißen, dass man sie nicht mehr zuschütten könne. Doch damit identifiziere er „den Verursacher auf der falschen Seite”.

Uns bleibt gar keine andere Wahl. Vorstände der Badischen Staatskapelle und des Staatsopernchors

„Wenn die Politik auch uns jetzt die öffentliche Stellungnahme vorwirft, so ist ihr zu entgegnen, dass uns gar keine andere Wahl bleibt”, erklären die Vorstände der Badischen Staatskapelle und des Staatsopernchors. Betont wird, dass die nun vorgeschlagenen Lösungsansätze an die Versuche erinnerten, mit denen eine erste öffentliche Führungskrise im Jahr 2015 durch eine Mediation beigelegt werden sollte. „Warum sollten sie dieses Mal fruchten?”, fragen die Theatermitarbeiter.