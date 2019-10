Karlsruher Straßenbahn erreichte 1979 Neureut

Die Straßenbahn sah so ein bisschen aus wie ein Pfingstochse. Geschmückt mit Blumen und Girlanden erreichte sie Neureut. Hunderte Menschen drängten sich an der Straßenbahnhaltestelle. Es mag ein kleiner Schritt für die Menschheit gewesen sein, um das alte Astronautenzitat einmal zu gebrauchen, aber ein riesiger Schritt für Karlsruhe.

Die Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie nach Neureut, die erstmals in der Bundesrepublik teilweise auf Gleisen der Bundesbahn fuhr, war ein Meilenstein in der Karlsruher Nahverkehrsgeschichte – und darüber hinaus.

Und es hatte auch kommunalpolitisch große Bedeutung. Neureut war erst 1975 unter Schmerzen und gegen den heftigsten Widerstand der Neureuter, nach Karlsruhe eingemeindet worden. Nun war Neureut erstmals mit der Schiene erreichbar. Die Gemeinden der nordwestlichen Hardt hatten nach der Stilllegung der früheren Lokalbahn nach dem Ersten Weltkrieg, die wenigstens bis Spöck kam, viele Jahrzehnte keinerlei Aussichten auf einen Gleisanschluss. „So etwas wie ein Hochzeitsgeschenk der Stadt Karlsruhe an Neureut“ sagte der damalige OB Otto Dullenkopf bei der Feier zum Start der neuen Strecke am 5. Oktober 1979.

Im Eingliederungsvertrag war den Neureutern versprochen worden, die Straßenbahn so schnell wie möglich bis Neureut zu bauen. Der entscheidende Kunstgriff: Sie benutzte ein bereits existierendes Gütergleis der Bundesbahn. „Bis zur endgültigen Streckenführung zwischen der Welschneureuter Straße und der Linkenheimer Landstraße“, hieß damals noch die Sprachregelung, geplant war der Neubau eines Gleises, wenn denn die Nordtangente kommen sollte. Doch die ließ bekanntlich auf sich warten und ist inzwischen Geschichte. Die neue „Nordbahn“ mit ihren ebenfalls vier neuen Haltestellen in Neureut erwies sich schon nach Tagen als Erfolg, die Fahrgastzahlen der bisherigen Buslinien wurden verdoppelt. 2 000 Fahrgäste wurden am Anfang pro Werktag registriert. Da störte es auch nicht, dass die neue Nordbahnstrecke noch drei Monate lang ohne jegliche Signalanlage für Fußgänger, Autos oder Straßenbahn selbst auskommen musste – Hintergrund waren Lieferschwierigkeiten der beauftragten Elektronikfirma.

Expansion der AVG

Die Nordbahn war nur ein Mosaikstein im Expansionskurs der Albtal-Verkehrsgesellschaft, einer hundertprozentigen Tochter der Stadt Karlsruhe. 1957 wurde sie eigens als Betreibergesellschaft für die Albtalbahn und die Bahnstrecke Busenbach-Ittersbach gegründet. In den 50er Jahre hatte sie die marode Albtalbahn aufgerüstet, ab 1958 wurde die Albtalbahn mit dem städtischen Straßenbahnnetz verknüpft und schrittweise der Verkehr bis Bad Herrenalb aufgenommen. 1966 bis Mitte der 1970er Jahre folgte der Um- beziehungsweise Neubau der Fahrstrecke bis Ittersbach. Es begann die Ära Dieter Ludwig als prägende Gestalt für AVG und VBK. 1977 schloss die AVG einen Vertrag mit der Deutschen Bundesbahn über die Nutzung des Bahngleises in Neureut für den Bau der Verbindung Nordweststadt-Neureut. Diese ging 1979 in Betrieb und wurde 1986 bis Eggenstein-Leopoldshafen und 1989 bis Linkenheim-Hochstetten verlängert (Hardtbahn).

Triebwagen für Straßen- und Eisenbahnstrecken

Zwischen der AVG und den ebenfalls städtischen Verkehrsbetrieben VBK hatte sich in diesen Jahren eine Arbeitsteilung verfestigt. Die VBK waren für die innerstädtischen Linien von Bus und Bahn zuständig, die AVG für den regionalen Schienenverkehr. 1989 wurde zum Teil auf den früheren Trassen der Lokalbahn die Bahn nach Rheinstetten eröffnet. Damit einher ging im August 1983 die Betriebsaufnahme der ersten für die Fahrten ins Karlsruher Umland gebauten Stadtbahntriebwagen. Weitere Möglichkeiten, das Straßenbahnnetz in Karlsruhe mit Nahverkehrsstrecken der DB zu verknüpfen und damit die Erreichbarkeit des städtischen Zentrums aus der Region ohne umzusteigen zu optimieren, ergab eine vom Bundesministerium für Forschung und Technologie geförderte Studie unter Federführung der Stadt 1984. Voraussetzung dafür war die Entwicklung eines Triebwagens, der sowohl auf Straßenbahn- wie auf Eisenbahnstrecken verkehren kann. Nach mehrjähriger Entwicklung und Erprobung durch eine Projektgruppe unter Führung der Stadt kamen ab 1991 Triebwagen mit der Zweisystemtechnik zum Einsatz.

Ausbau unter Ludwig

Dies machte in den folgenden Jahren den Ausbau des Streckennetzes unter der Ägide von Ludwig und seinen Nachfolgern bis tief in den Schwarzwald und bis Heilbronn möglich. Die Entwicklung und der Einsatz der Zweisystemtechnik wurde als Karlsruher Nahverkehrsmodell international bekannt.

Auch interessant: Bahn frei: AVG verkündet Ende des Fahrernotstands ab Juni