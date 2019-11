Karlsruher Südtangente: Transporter kracht auf Lkw – Fahrer stirbt

Anzeige

Auf der Karlsruher Südtangente ist in der Mittagszeit ein Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Der 27-jährige Fahrer des Transporters starb in der Folge des Unfalls. Am Nachmittag war die Strecke in Richtung Rheinbrücke mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, sei der Fahrer des Transporters offenbar auf den Lkw aufgefahren, nachdem dieser zuvor wegen eines Staus abgebremst hatte. Der 27-jährige Fahrer des Transporters kollidierte ungebremst mit dem Lkw. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen und war in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Rettungskräfte befreiten den Mann und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der Fahrer des Transporters dann.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten am Nachmittag mehrere Stunden. Seit etwa 16.30 Uhr ist die Strecke in Richtung Rheinbrücke und Pfalz wieder passierbar.

BNN/ots