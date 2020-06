Anzeige

Das Karlsruher Tollhaus kehrt aus der Corona-Zwangspause zurück. Am 17. Juni startet das „Lucky 100 Sommerfestival“. Zum Auftakt steht die Wiener Band Marina & The Kats auf der Bühne. Das Kulturzentrum will bis Mitte August immer mittwochs bis samstags oder sonntags Livekonzerte bieten.

Winnetou macht den Anfang. An diesem Mittwoch, 10. Juni, zeigt das Figurentheater Marotte die Produktion quasi als Untermieter im kleinen Saal des Tollhaus. Und das auf dem Karlsruher Schlachthof-Areal ansässige Kulturzentrum selbst steht ebenfalls unmittelbar vor dem Neustart nach der Corona-Zwangspause.

Am Mittwoch, 17. Juni, ist es soweit: Vor maximal 99 Zuhörern spielt die Band Marina & The Kats. Dieses Konzert war ursprünglich für den 14. März angekündigt. „Es war eine der ersten Veranstaltungen, die im Zuge der Pandemie nicht stattfinden konnten. Insofern finden wir es ein schönes Zeichen, dass wir mit diesem Konzert wieder starten“, sagt Tollhaus-Chef Bernd Belschner.

Die „kleinste Bigband der Welt“, wie es heißt, reist eigens aus Wien an. Für die Musiker ist das Gastspiel im großen Saal des Tollhaus der erste Auftritt nach dem Lockdown. „Auch die Musiker freuen sich sehr“, so Belschner. Ihn erreichten in den vergangenen Tagen viele Anfragen von Künstlern, die gerne wieder auf der Bühne stehen möchten.

Tatsächlich füllt sich der Kalender wieder. Das vor Corona geplante Sommerprogramm ist zwar in sich zusammengefallen. Dafür werden nun neue Konzerte organisiert. „Wir wollen bis Mitte August mit Konzerten von Mittwoch bis Samstag oder Sonntag durchspielen“, sagt Belschner.

Auch interessant: Eintrittskarte fürs Tollhaus soll künftig auch für die Straßenbahn gelten

Zeltival-Ersatz im Juli

Im Juli ist das Programm überschrieben mit „Oh wie schön wärs Zeltival“. Aktuell versucht das Team, in dieser Zeit ein, zwei Termine des eigentlich geplanten Zeltivals unter veränderten Bedingungen doch stattfinden lassen zu können. Zudem gibt es neue Konzerte mit Künstlern aus Deutschland und dem europäischen Ausland.

Im Juni heißt es im Tollhaus „Lucky 100 Sommerfestival“. Hintergrund ist die Landesverordnung, die Konzerte mit unter 100 Zuhörern erlaubt. Es ist möglich, dass sich diese Vorgabe im Juli ändert. Das Tollhaus hat berechnet, dass man unter den aktuell geltenden Abstandsregeln im großen Saal maximal 300 Besucher unterbringen könnte.

Alle Veranstaltungen im Karlsruher Tollhaus sind bestuhlt

Eine Regel ist klar: Die Zuhörer müssen sitzen. Auf dem Weg zu ihrem Platz müssen sie Maske tragen. Am Platz dürfen sie diese absetzen. „Wer alleine kommt, sitzt alleine. Paare sitzen zusammen“, erläutert Tollhaus-Pressesprecher Johannes Frisch.

Auch interessant: Kultband Dorfcombo versprüht blödsinnige Glückseligkeit im Karlsruher Tollhaus

Es werden maximal vier Karten zusammen verkauft und dann die Besucher auch nebeneinander platziert. Damit nach dem Auftritt nicht alle gleichzeitig aufstehen, sorgt das Tollhaus-Team dafür, dass Reihe um Reihe geht. Um das Einhalten aller Hygieneregeln sicherzustellen, sind beim Lucky-100-Format soviele Mitarbeiter wie sonst bei Events mit 1.500 Besuchern im Einsatz.

Nichtstun ist keine Alternative. Bernd Belschner, Tollhaus-Chef

Belschner weiß, dass es mit den Formaten zum Neustart kein Geld verdient. „Aber Nichtstun ist keine Alternative. Es muss wieder aufwärtsgehen.“ Für Belschner ist Kultur Teil der Grundversorgung. Er ist sicher: „Die Menschen sehnen sich danach.“

Der Vorverkauf sei gut angelaufen. Bei den Ticketpreisen geht das Tollhaus im Juni neue Wege: Es gilt ein Basispreis von zwölf oder 16 Euro, je nach Veranstaltung. Wem dies zu viel ist, zahlt neun beziehungsweise zwölf Euro. Und wer das Tollhaus und die Kultur unterstützen will und kann, zahlt den Förderpreis von 20 oder 25 Euro.

Fête de la Musique im Biergarten

Am 21. Juni steht eine Veranstaltung mit freiem Eintritt an. An dem Tag, an dem Frankreich Fête de la Musique feiert, öffnet das Tollhaus von 18 bis 22 Uhr seinen Biergarten. Dort wird das Freiburger Quarantäne Quartett für Unterhaltung sorgen. Das Tollhaus kann sich vorstellen, den Biergarten öfter unabhängig von Konzerten zu öffnen. Überhaupt soll das Außengelände einbezogen werden.

Herzstück ist ansonsten der große Saal, der vor genau zehn Jahren unter dem Titel „Neustart“ eröffnet wurde. Dieses Jubiläum wird am 19. Juni mit zwei jeweils einstündigen Veranstaltungen gefeiert. Mit dabei ist der deutsche Singer/Songwriter Stoppok. Er gibt am Samstag, 20. Juni, auch zwei einstündige Solokonzerte.

Die Termine