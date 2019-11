Karlsruher Verfassungshüter kippen Hartz-IV-Sanktionen

Anzeige

Die Kürzung des Hartz-IV-Regelsatzes um 60 oder gar 100 Prozent bei mehrfachen Verstößen gegen Auflagen oder Vorgaben der Job-Center ist mit sofortiger Wirkung vom Tisch. Das Bundesverfassungsgericht erklärte diese Sanktionen am Dienstag als „unzumutbar“ und nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Um 30 Prozent kann das Arbeitslosengeld II allerdings weiter gekürzt werden.

Mit einer gehörigen Portion Zweckpessimismus hatte sich die Erfurter Rechtsanwältin Susanne Böhme auf den Weg von der thüringischen Landeshauptstadt nach Karlsruhe gemacht. Im besten Falle, glaubte die Fachanwältin für Sozialrecht vor der Urteilsverkündung, würde der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Regelung als verfassungswidrig verwerfen, dass Beziehern von Hartz IV bei mehrfachen groben Verstößen gegen Vereinbarungen oder Auflagen das komplette Arbeitslosengeld II gestrichen werden kann.

Großer Tag für Langzeitarbeitslose und für die Allgemeinheit

Umso überraschter ist Böhme, die den Kläger des Ausgangsverfahrens vertritt, dass die Hüter der Verfassung am Dienstag nicht nur die vollständige Streichung, sondern auch die 60-prozentige Kürzung der Leistung als „unzumutbar“ und somit nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklären und bei der 30-prozentigen Kürzung die starre Sanktionierungsdauer von drei Monaten verwerfen.

„Das hätte ich nicht erwartet“, sagt die Anwältin unmittelbar nach der Urteilsverkündung den BNN. Das sei ein „großer Tag“, nicht nur für Langzeitarbeitslose, sondern „für die Allgemeinheit“.

Jeder könne in die Situation kommen, dass er plötzlich auf das Existenzminimum angewiesen sei und von diesem leben müsse. Umso erfreulicher sei es, dass sich das Bundesverfassungsrecht beim Thema Existenzminimum „sehr stark positioniert hat“.

Sozialminister Hubertus Heil ist Verlierer und Gewinner

Auch Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD zeigt sich nach dem Urteil zufrieden. Er steht zwar auf der Seite der Verlierer, kann sich aber auch als Gewinner fühlen.

Einerseits vertritt er als zuständiger Minister die Bundesregierung, die eben vor Gericht eine schwere Niederlage erlitten hat, weil ihr die Richter in den roten Roben vorwerfen, die Menschenwürde der Langzeitarbeitslosen zu verletzten.

Andererseits aber fordert seine Partei, die SPD, schon seit langem Korrekturen bei den Sanktionen, was bislang aber am Widerstand der Union gescheitert ist.

Nun aber kann er mit dem Auftrag nach Berlin zurückfahren, unverzüglich die Gesetze zu ändern. „Sehr weise“ und „sehr ausgewogen“, nennt er das Urteil zurückhaltend, es schaffe Rechtssicherheit. Gleichzeitig gebe es den klaren Auftrag, den Sozialstaat weiterzuentwickeln. Und das werde man „in der Koalition miteinander in Ruhe“ besprechen.

Der neue Vizepräsident findet deutliche Worte

In dem ersten Verfahren, das der neue Vizepräsident und Vorsitzende des Ersten Senats, Stephan Harbarth geleitet hat, findet der frühere Vizechef der Unionsfraktion deutliche Worte.

Einstimmig sei der achtköpfige Senat zu dem Ergebnis gekommen, dass der Staat zwar Regelungen zur Ausgestaltung des Sozialstaates beschließen könne, dass diese aber „beschränkt“ seien, wenn es um das Existenzminimum gehe.

„Der Gesetzgeber darf also von Menschen verlangen, dass sie die Brücke in die Erwerbsarbeit beschreiten. Wenn er das im Bereich des grundrechtlich geschützten Existenzminimums sanktioniert, darf er aber nicht zu weit gehen“, sagt Harbarth in seinem kurzen Eingangsstatement nach der Verkündung des Urteils. Die Sanktionen seien für die Betroffenen eine „außerordentliche Belastung“.

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

In der 74-seitigen Urteilsbegründung geht der Senat ausführlich auf die gesamte Problematik ein, beschäftigt sich vor allem intensiv mit der Sicherung des Existenzminimums. Der Mensch, so der Tenor, dürfe nicht auf das bloße physische Überleben reduziert werden, vielmehr geht es auch um die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben.

Der Staat habe nicht das Recht, durch eine Kürzung des Existenzminimums die Menschen zu erziehen oder zu verbessern, die Menschenwürde sei „auch ohne Rücksicht auf Leistungen“ garantiert. „Sie muss nicht erarbeitet werden, sondern steht jedem Menschen aus sich heraus zu.“ Bei der Kürzung von staatlichen Leistungen würden „strenge Anforderungen der Verhältnismäßigkeit“ gelten.

Konkrete Prüfung des Einzelfalls

Konkret kommen die Verfassungshüter zu dem Schluss, dass nach dem Prinzip von „Fördern und Fordern“ die Hartz-IV-Regelleistungen, die derzeit bei 424 Euro für einen alleinlebenden Erwachsenen liegen, um 30 Prozent gekürzt werden dürfen, wenn der Betroffene Auflagen oder Vereinbarungen missachtet.

Aber auch in diesem Fall seien die Job-Center verpflichtet, eine konkrete Prüfung des Einzelfalls vorzunehmen und die Betroffenen anzuhören, eine bloße schriftliche Bearbeitung reiche nicht aus.

Nichts halten die Richter allerdings davon, dass die Kürzung immer erst starr nach drei Monaten endet. Auch in diesem Fall müsse es individuelle Lösungen geben, beispielsweise wenn die Betroffenen die Auflagen erfüllt haben.

Zudem mahnen sie einen breiteren Spielraum bei den Sanktionen an. So könne der Gesetzgeber auch von Geld- auf Sachleistungen oder geldwerte Leistungen umstellen sowie auch eine geringere Kürzung des Regelsatzes bei leichteren Verstößen beschließen.

Bescheide sind aufzuheben

Für Hartz-IV-Bezieher hat das Karlsruher Urteil unmittelbare Folgen: Alle Bescheide, die Kürzungen von 60 oder 100 Prozent vorsehen und noch nicht bestandskräftig sind, sind aufzuheben, ab sofort darf der Regelsatz nur noch um 30 Prozent gekürzt werden.

Viel Arbeit für die Job-Center

Dass mit dem Urteil auf die Job-Center viel Arbeit zukommen wird, nimmt Detlev Scheele, der Chef der Nürnberger Agentur für Arbeit, zur Kenntnis. „Das macht die Arbeit für uns nicht leichter, aber es ist in Ordnung“, sagt er nach der Urteilsverkündung. Da die Sanktionen ohnehin nur 3,1 Prozent der Fälle betreffen, handele es sich „um kein Massenphänomen“.

„Fortsetzung folgt“

Linken-Chefin Katja Kipping spricht dagegen von einem „historischen Urteil“, das die Menschenwürde in den Mittelpunkt gerückt habe. Der politische Kampf um die vollständige Abschaffung aller Sanktionen gehe aber weiter. „Wir bleiben dran, Fortsetzung folgt.“