Karlsruher Weihnachtscircus tüftelt rund um die Uhr an der perfekten Show

In Jogginghosen stehen die sechs Frauen des Showballetts am Mittwochmittag in der Manege des Karlsruher Weihnachtscircus. Es ist gut 48 Stunden bevor es ernst wird eine der ersten Durchlaufproben für das neue Programm. Doch ganz so entspannt, wie es die Kleidung vermuten lässt, geht es nicht zu. Innerhalb weniger Tage müssen die Regisseure Monika Sperlich-Kaselowsky und Giovanni Biasini aus 41 Künstlern, acht Orchestermitgliedern sowie dem Licht- und Ton-Team ein stimmiges Gesamtbild basteln. Die Grundidee steht schon seit Monaten – die Feinarbeit sorgt dennoch für lange Tage und Nächte.

„In der Nacht auf Mittwoch haben wir bis um halb 3 unter dem Zeltdach die letzten Requisiten aufgebaut“, erzählt Zirkus-Direktor Joachim Sperlich. Am Dienstag um 19 Uhr war die Spedition mit den Traversen, den Bungee-Seilen und dem speziellen Licht-Equipment der Truppe Neon Fly in Karlsruhe angekommen. Wenige Stunden zuvor waren die Moskauer Artisten, die einen der Höhepunkte des neuen Programms liefern sollen, bei einem Festival in Paris aufgetreten.

Für das Team um Sperlich ist dieser Last-Minute-Aufschlag der verschiedenen Gruppen längst Routine. „28 Künstler aus der ganzen Welt sind in den letzten Tagen mit dem Flieger angekommen. Das passiert immer auf den letzten Drücker“, sagt Sperlich. „Mittlerweile sind aber zum Glück alle da.“

Kommunikation mit Händen und Füßen

Die Regisseurin und Direktorentochter Monika Sperlich-Kaselowsky hat viele ihrer Protagonisten gerade erst kennengelernt – nun muss sie aus den verschiedenen Charakteren ein Team schmieden, das für die Shows bis zum 6. Januar an einem Strang zieht. Keine leichte Aufgabe, schließlich ist teilweise schon die Kommunikation ein Hindernis.

Deutsch hilft in der internationalen Zirkuswelt ohnehin selten. Auch Englisch spricht nicht jeder. „Irgendwie klappt es dann trotzdem immer, zur Not mit Händen und Füßen“, scherzt Sperlich-Kaselowsky. „Beim Zirkus sind wir irgendwie schon eine große Familie.“

Stundenlange Arbeit an den Details

Gemeinsam mit Giovanni Biasini hatte sie vor Monaten die Idee für das neue Programm entwickelt. Viele Artisten standen schon früh fest. Das Orchester hat längst seine Noten bekommen. Das Ballett konnte die Choreografie seit Wochen üben. „Das heißt aber nicht, dass alles in Stein gemeißelt ist“, sagt Sperlich-Kaselowsky. „Wir schleifen jetzt jeden Tag stundenlang an den Details, passen immer wieder etwas an. Abends sitzen wir lange zusammen und überlegen, was wir noch besser machen können“, sagt sie.

Besonders herausfordernd ist für die Regisseure die Verbindung der einzelnen Programmpunkte. Meist lässt sich nicht vorab planen, wie aufwendig der Auf- und Abbau von Requisiten ist. Noch dazu sollen die Zuschauer möglichst nichts von dem mitbekommen, was im Hintergrund geschieht. Der Zirkusbesuch soll kurzweilig sein.

Premiere längst ausverkauft

Mindestens drei Durchlaufproben hat Regisseurin Monika Sperlich-Kaselowsky für das Team anberaumt. Am Donnerstagabend steht die Generalprobe auf dem Plan. Spätestens dann soll jeder Handgriff sitzen, jede Position, jeder Orchestereinsatz und jede Lichteinstellung klar sein.

Am Freitag zur Premiere um 15 Uhr und zur Gala-Premiere um 19.30 Uhr tauschen das Ballett und die Künstler ihre Jogginghosen und Trainingsanzüge gegen glitzernde Kostüme. Dann ändert sich auch das Bild auf den am Mittwochmittag noch verwaisten Tribünen. Beide Vorstellungen am Freitag sind längst ausverkauft – jeweils 1 400 Karten sind vergriffen.

„Der Vorverkauf läuft insgesamt noch besser als im vergangenen Jahr“, freut sich Zirkus-Direktor Joachim Sperlich. Dabei hatte der Weihnachtscircus schon in seiner zehnten Spielzeit insgesamt 42 000 Besucher an 15 Vorstellungstagen vermeldet. Jede Vorstellung war bis auf wenige Plätze ausverkauft. Zur Öffnung der Zirkuskassen am Montag hatten sich lange Schlangen gebildet. Derzeit sind 20 Prozent mehr Tickets verkauft als 2018 zur selben Zeit.