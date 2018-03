Karlsruher will Holz hacken – und löst Polizeieinsatz aus

Ein Karlsruher will Holz hacken gehen – und löst damit einen Polizeieinsatz in Heidelberg aus. Ein langer, in ein Leinentuch gewickelter Gegenstand, den der Mann in einer S-Bahn bei sich trug, weckte den Verdacht von anderen Fahrgästen. Reisende, die am Samstag in der S3 von Karlsruhe in Richtung Germersheim unterwegs waren, informierten die Polizei.

Reisende vermuten eine Waffe

Weil vermutet wurde, dass in dem Tuch eine Langwaffe verborgen sei, sandte die Polizei sieben Funkstreifenwagen zum Hauptbahnhof Heidelberg. Unterstützt wurden die Beamten vom Präsidium Mannheim von Kollegen von der Bundespolizei. Die Menschen, die sich auf dem Bahnsteig an Gleis 4 im Hauptbahnhof Heidelberg befanden, wurden vorsorglich aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Unter dem Tuch war eine Axt

Als der Zug um 10.11 Uhr einfuhr, kontrollierten die Polizisten den Mann mit dem verdächtigen Paket. Wie die Polizei mitteilte, war unter dem Tuch eine 60 Zentimeter lange Spaltaxt verborgen. Der 27-jährige Karlsruher, der sie bei sich trug, hatte allerdings nichts Böses damit im Sinn. Er war, wie er den Polizisten erklärte, auf dem Weg zu einem Bekannten nach Schriesheim. Die beiden wollten zusammen Holz machen.

Auf dem Weg zum Holz hacken in Schriesheim

Der Bekannte aus Schriesheim, der ebenfalls vor Ort war, bestätigte die Angaben des Karlsruhers. Die Polizisten ließen den Mann ziehen. Aber erst, nachdem sie seine Personalien festgestellt hatten. Und mit ihm ein Gespräch darüber geführt hatten, dass es geeignetere Transportmöglichkeiten für eine Spaltaxt gibt als ein Leinentuch.