Karlsruher Wochenmärkte profitieren von Lebensmittel-Preisdebatte

Anzeige

55 Euro und 85 Cent hat gerade ein Kunde am Käsemobil von Matthias Kirsch ausgegeben, das freitags auf dem Stephanplatz steht. Der Mann kommt jede Woche, weiß der Käse-Fachmann. Auch wenn die wenigsten so viel Geld hier lassen: Auf dem Wochenmarkt wird die hitzige Debatte um angemessene Lebensmittelpreise nicht geführt. Von einem fairen Umgang mit den Bauern ist die Rede. Von verständnisvollen Kunden.

Wochenmärkte spielen nicht mehr die Rolle, die sie noch im vergangenen Jahrhundert lange Zeit hatten. Doch man hat sich eingerichtet in seiner Nische – und man wittert wieder Morgenluft.

Keine Konkurrenz für Supermärkte und Discounter

„Karlsruhe ist ein sehr gutes Pflaster für Wochenmärkte“, sagt Kirsch. „Auch unter der Woche ist immer viel los.“ Der Käse-Verkäufer kommt seit gut zehn Jahren in die Fächerstadt. Mit der Konkurrenz in Supermärkten und Discountern will er sich nicht messen. Zwecklos, winkt er ab.

95 Prozent der Käsesorten in Kirschs Auslage kommen von kleineren Bauernhöfen. Einige sind sonst nirgends in der Region zu bekommen. Eingekauft wird auf dem Pariser Großmarkt oder auch bei einem Verbund von Kleinstmolkereien in der Schweiz. „Verhandeln oder Preise drücken gibt es da nicht“, erklärt Kirsch.

Wir zahlen den Bauern, was sie verlangen. Matthias Schneider, Inhaber Geflügelhof Schneider

Sechs kleine Höfe beliefern Matthias Schneider, der mit seinem Geflügelstand seit Jahren zum Inventar des Marktes auf dem Stephanplatz gehört. „Wir zahlen den Bauern, was sie verlangen“, sagt auch er. „Es wollen schließlich alle überleben.“

Die Kunden zeigen Verständnis für die deutlich höheren Preise. „Auch wenn manche, die sonst eher beim Discounter einkaufen, schon zusammenzucken.“

Die steigende Nachfrage nach regionalen Produkten treibt seit einiger Zeit wieder mehr Menschen auf den Wochenmarkt. Dazu gehört auch Simon Weise. Jahrelang hat der Koch privat in Supermärkten zugeschlagen. Mittlerweile schaut er jeden zweiten Tag auf dem Markt vorbei. „Es schmeckt einfach besser“, sagt er.

Mehr zum Thema: Frustrierte Landwirte rufen zum Protest in Stuttgart auf

Viele Milchprodukte lohnen sich nicht

Doch Alternativen zu Aldi, Rewe und Co. finden sich nicht für alle landwirtschaftlichen Produkte. Das erkennt, wer sich die Käse-Theke von Matthias Kirsch genau anschaut.

Fast schon versteckt an der Rückwand steht ein kleiner Kühlschrank. Milch und ein paar Milchprodukte aus dem Schwarzwald stehen drin. Die habe er nur, weil ab und an danach gefragt wird. „Das ist Ramschware. Da sind die Preise kaputt, es lässt sich nichts verdienen“, berichtet Kirsch.

Er hat sich auf seltene Käsesorten spezialisiert – wer das nicht kann, droht unter dem Marktdruck zusammenzubrechen. In Kirschs Nachbarschaft im pfälzischen Maxdorf haben in den vergangenen Jahren mehrere Bauern aufgegeben. „Für 13 Cent hole ich keinen Blumenkohl mehr vom Acker“, habe ihm einer gesagt, so der Käse-Fachmann.

Hofladen im Karlsruher Süden brummt

„Würde ich an den Handel verkaufen, könnte ich dicht machen“, sagt Matthias Becker. Der Bauer versorgt seit einiger Zeit ausschließlich den Hofladen des Familienbetriebs im Karlsruher Süden. Der läuft so gut, dass die Beckers an ihre Grenzen stoßen. „Mehr Kunden könnten wir gar nicht bedienen, wenn wir unsere Standards halten möchten.“

Die steigende Nachfrage nach regionalen Produkten spürt Matthias Becker deutlich. Der Hofladen profitiert davon, dass er für Kunden leicht erreichbar ist. Bevor sich die Familie für die Eigenvermarktung entschied, hat sie ihre Produkte in der Erzeugerhalle des Großmarkts angeboten.

Auch interessant: Mitarbeiter von Prüffirma im Bezirk Karlsruhe zu hoher Strahlendosis ausgesetzt

Weniger Anbieter in der Erzeugerhalle des Großmarkts

In genau dieser Halle ist es sehr ruhig geworden, berichtet Michael Schneider. Wo es früher gerammelt voll gewesen sei, könne man heute „fast schon Tennis spielen“.

Schneider ist auf den Wochenmärkten der Region groß geworden. Schon seine Ur-Großeltern hatten einen Stand. 40 Jahre lang verkaufte er in vierter Generation Obst und Gemüse.

Die Märkte hatten vor dem Siegeszug der Discounter und Supermärkte eine viel zentralere Rolle, erinnert sich Schneider. „Ich habe das Bild noch vor Augen: Stände auf dem ganzen Stephanplatz, dicht an dicht. Wir waren für die Nahversorgung der Menschen zuständig“, sagt er.

50 Prozent mehr Kunden

Auch wenn diese Zeiten längst vorbei sind, erkennen viele Händler eine Trendwende. „Wir haben locker 40, 50 Prozent mehr Kunden als noch vor einigen Jahren“, schätzt Metzger Oliver Maag, dessen Fleischtheke unter anderem auf den Märkten am Entenfang, in Durlach und in Knielingen zu finden ist.

Dabei bedient er die Nachfrage nach Regionalem erst seit einiger Zeit. Früher kaufte Maag sein Fleisch bei großen Betrieben aus Norddeutschland. Mittlerweile kommt es über das Schlachthaus in Bretten von Bauern aus der Region.