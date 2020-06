Karlsruher ZG Raiffeisen-Gruppe hält Risikostreuung für wichtiger denn je

Anzeige

Die Kartellstrafe über 4,9 Millionen Euro wegen Preisabsprachen bei Pflanzenschutzmitteln wirkt sich auf die Bilanz der Karlsruher ZG-Gruppe aus. Deren Ergebnis vor Steuern sinkt auf 1,06 (2018: 6,6) Millionen Euro. Vier Millionen Euro entnehme man den Rücklagen der genossenschaftlichen Konzernmutter. Diese schneidet mit einem Jahresfehlbetrag von 3,97 (Überschuss 2018: 2,21) Millionen Euro ab.

Zum Abschied nach 36 Jahren bei der ZG Raiffeisen (Karlsruhe) zeigt deren Vorstandschef Ewald Glaser einen Videofilm: Kühe grasen auf saftigen Wiesen, Pferde traben über eine Koppel. Doch die große badische Genossenschaft ist trotz ihres Bekenntnisses zur Region von bundes- und weltweiten Entwicklungen abhängig.

Wenn aufgrund des Fleischerei-Skandals um die Firma Tönnies künftig mehr im Ausland geschlachtet wird, bekämen dies indirekt auch hiesige Landwirte zu spüren. Und der Einbruch beim Bierkonsum durch die Corona-Pandemie wirke sich auf den Absatz von Braugerste aus, nennt Glaser ein weiteres Beispiel. Er sei dennoch überzeugt: Dadurch dass die ZG auf sieben Geschäftsfelder setzt, würden Risiken minimiert. „Auf allen Feldern zu Hause“, so lautet denn auch der Slogan auf einem Plakat in der Badnerhalle Rastatt. Dorthin hat die ZG aus Platzgründen wegen Corona ihre Bilanzpressekonferenz verlegt.

Dividende fällt wohl aus

Ein Schlag ins Kontor sind erwartungsgemäß die 4,9 Millionen Euro Kartellstrafe, die die ZG wegen illegaler Preisabsprachen bei Pflanzenschutzmitteln bezahlen muss. Dafür werden vier Millionen Euro an Rücklagen von der genossenschaftlichen Konzernmutter entnommen. Unter dem Strich kommt diese auf einen Verlust von 3,97 Millionen Euro. Im Vorjahr stand ein Gewinn von 2,21 Millionen Euro in den Büchern. „Es hat sich nicht um ein Hardcore-Kartell gehandelt“, sagt Glaser. Es sei über viele Jahre üblich gewesen, sich über Preise „zu unterhalten“. Dies schließe er künftig aus. Entsprechend intensiv werde intern geschult.

„Wir müssen das Jahr 2019 mit dem negativen Einmaleffekt des Bußgeldes abhaken und nach vorne blicken“, so Glaser. Geht es nach Vorstand und Aufsichtsrat, fällt die Dividende für die 4.871 Mitglieder aus (2018: zwei Prozent). Wichtig seien aber die Warenrückvergütung (392.000 Euro) und die Verzinsung des Genussrechtskapitals (510.000 Euro).

Glaser: Obst- und Gemüsegarten Baden ist in Gefahr

Die ZG-Gruppe erlöste 1,160 Milliarden Euro (plus 4,2 Prozent). Sechs Geschäftsfelder legten zu, nur das Segment „Planzliche Produktion“ setzte (minus 0,7 Prozent) erneut etwas weniger um. Dabei geht es um das Geschäft mit Phytomedizin, Saatgut und Spezialprodukten für den Obst- und Weinbau. Der anhaltende Einkommensdruck nehme zu, sagt Glaser in diesem Zusammenhang.

Die Landwirte bewirtschafteten in der Folge weniger Flächen und hielten sich bei Investitionen zurück. In den Konkurrenzländern Italien und Spanien sei der Mindestlohn jeweils deutlich geringer als in Deutschland, erläutert Glaser. „Sollte es nicht gelingen, relativ bald eine Trendwende einzuleiten, sehen wir den Obst- und Gemüsegarten Baden in Gefahr.“ Zweistellig (plus 10,9 Prozent) ist der Geschäftsbereich Technik gewachsen. Die ZG verkaufte allein 590 Traktoren.

Tiernahrung und regionale Lebensmittel als Wachstumstreiber

Auch die ZG Raiffeisen-Märkte fallen mit einem Plus von 4,8 Prozent auf. Wachstumstreiber waren Heimtiernahrung und regionale Lebensmittel. Der ZG-Slogan „Meine Region, meine Produkte, mein Markt“ treffe „den Zeitgeist und fördert weiteres Wachstum“. Die ZG hat 80 eigene ZG-Raiffeisenmärkte in Deutschland und zwölf in Frankreich.

Zahlreiche Investitionen zieht die ZG auch im Corona-Jahr durch. Aufgeschoben sind die Projekte Düngerlager Wertheim, Raiffeisenmarkt Wiesloch und Mischfutterwerk Kehl.

ZG Raiffeisen-Gruppe (Karlsruhe)

Gründungsjahr: 1911

Produkte: Agar, Technik, Energie, Baustoffe, Märkte, Tiernahrung

Vorstandsvorsitzender: Ewald Glaser

Umsatz: 1,160 (1,113) Milliarden Euro

Jahresüberschuss: keine Angaben

Mitarbeiterzahl (im Jahresdurchschnitt): 1.889 (2018: 1.892)

Homepage: www.zg-raiffeisen.de