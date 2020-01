Anzeige

Für „Elstners Reisen“ ist der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt derzeit in Uganda und nun bei den Berggorillas angekommen, um die es in der Artenschutz-Doku maßgeblich gehen soll. Die Bilder, die er den BNN zur Verfügung stellt, und die Eindrücke, die er schildert, wecken große Erwartungen – und berühren.

Frank Elster und Matthias Reinschmidt drehen noch bis Ende dieser Woche in Uganda die neunte Folge von „Elstners Reisen“ mit dem Titel „Die Retter der Gorillas“. Nach zehn Reisetagen voller Erlebnisse mit Elefanten, Flusspferden, Schimpansen und vielen kleineren Tieren ist das Team nun bei den Berggorillas.

Wir müssen alles dafür tun, das dieses Wunder der Natur auch unsere Enkel noch erleben dürfen Matthias Reinschmidt

Bei mehreren Trekkingtouren im Bwindi-Regenwald und am Fuße der Virunga-Vulkane sind sie den Menschenaffen begegnet – und zutiefst beeindruckt.

Ein Silberrücken mit seinen Damen und vielen Kindern ist dem Team beispielsweise im Virguna-Gebiet über den Weg gelaufen: Die Gruppe von 17 Tieren war auf Futtersuche. Schon als Jugendlicher habe er Diane Fossys „Gorillas im Nebel“ gelesen, sagt Reinschmidt. „Seither war es mein Lebenstraum die Gorillas in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen“, bekennt er.

Reinschmidt und Elstner als ehrfürchtige Beobachter

„Wenn man vor so einer Gorillafamilie im Bergnebelwald steht und sie beobachtet, wird man ganz ehrfürchtig und weiß, dass es nur ein Ziel gibt: Wir müssen alles dafür tun, das dieses Wunder der Natur auch unsere Enkel noch erleben dürfen“, findet der Karlsruher Zoochef.

Er möchte sich dafür einsetzen, das Thema Artenschutz noch stärker in den Fokus zu rücken. „Artenschutz gelingt aber nur, wenn auch die einheimische Bevölkerung davon profitiert, deshalb ist der nachhaltige Ökotourismus ein wichtiges Instrument“, erklärt er.

Seit heute wäre ich gerne ein Gorilla. Frank Elstner

„Diese Riesen der Tierwelt spielen so ausgelassen wie kleine Kinder, das macht sie so sympathisch“, findet Frank Elstner. „Auf die Frage: was wärst du gerne für ein Tier, habe ich 50 Jahre geantwortet: ein Delfin“, berichtet er. „Seit heute wäre ich gerne ein Gorilla.“

Noch kein Sendetermin

Einig sind sich Elstner und Reinschmidt, dass die Uganda-Reise ihre bislang abwechslungsreichste, bildstärkste und eindrücklichste Tour ist. Einen Sendetermin für den Film gibt es aber noch nicht.