Anzeige

Am Muttertag im vergangenen Jahr erfuhr Kornelia Friedenhagen, dass sie eine gute Chance hatte, dem sicheren Tod zu entkommen. Es war sieben Uhr abends.

Das Handy spielte diesen besonderen Klingelton ab, den sie extra eingestellt hatte, um den wichtigsten Anruf ihres Lebens von allen anderen zu unterscheiden. Die Stimme im Telefon bat sie, möglichst schnell ins Krankenhaus nach Tübingen zu fahren. Um eins lag sie auf dem Operationstisch.

Ich hätte nicht viel länger warten können Kornelia Friedenhagen aus Karlsruhe, lebt mit einer transplantierten Leber

„Meine Krankheit hatte eine unglaublich schlechte Prognose. Ich hätte nicht viel länger warten können“, sagt die 48-jährige Karlsruherin. Kornelia Friedenhagen lebt seit acht Monaten mit einer transplantierten Leber. Sie empfindet die „zusätzliche“ Lebenszeit als ein wertvolles Geschenk und möchte anderen in Not helfen – mit ihren eigenen Organen. „Es wäre schön, wenn sich mehr Menschen vor dem Tod bewusst für die Organspende entscheiden würden“, sagt die Frau.

Mehr zum Thema: Neuregelung der Organspende: Das sagen die Politiker aus Baden

Pforzheimer vergleicht Organspenden mit Kannibalismus

Harald Spies hat sich anders entschieden. Der 69-Jährige aus Pforzheim will nicht, dass seine Organe in einem anderen Körper weiterleben – und er will selbst im Fall einer schweren Krankheit lieber sterben, als Teile eines anderen Menschen transplantiert zu bekommen.

Der frühere Marketingmitarbeiter im Pflegebereich vergleicht im Gespräch die Organspende mit dem Kannibalismus, den aufgeklärte Europäer nicht ohne Grund als barbarisch empfinden würden. „Mein Leben ist zeitlich begrenzt“, sagt Spies. „Ich lebe gerne, aber nicht um jeden Preis.“

Viele Menschen machen sich keine Gedanken über den Tod

Zwei Einstellungen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Aber die Positionen sind hier klar. Ganz anders als bei der Mehrheit der Deutschen, die zwar der Organspende grundsätzlich positiv gegenübersteht, sich aber konkret mit dem Thema nicht beschäftigen möchte. Wer macht sich schon gerne Gedanken darüber, wie er diese Welt verlässt und was danach geschieht?

Weil dies so ist, tragen in vielen Fällen die Angehörigen die Bürde der Entscheidung, ob der Verstorbene ein Organspender sein soll – und lehnen laut Fachleuten in 40 Prozent der Fälle ab, ohne den Willen des Toten zu kennen. Das verbreitete Misstrauen in die „seelenlose“ Hightech-Medizin ist ein weiterer Grund, warum die Zahlen von Transplantationen in Deutschland stagnieren.

Mehr zum Thema: Um diese Organspende-Vorschläge geht es im Bundestag

Zuspruch für die „doppelte Widerspruchslösung“

Klar ist, dass sich die Lage ändern muss, nur wie? Dass der Bundestag vor der Abstimmung an diesem Donnerstag über eine Reform der Organspende so gespalten ist, finden viele Betroffenen nicht tragisch. „Es ist wichtig, dass man darüber viel spricht“, sagen sie. Die von den BNN befragten Mediziner und Transplantierten wünschen sich jedoch klar, dass die „doppelte Widerspruchslösung“ von Minister Jens Spahn grünes Licht bekommt.

So wie Kornelia Friedenhagen. Die Widerspruchslösung schaffe Klarheit und entlaste die Hinterbliebenen, erklärt sie. „Vielleicht bewirkt dieses Gesetz, dass es mehr Spender gibt.“ Sie lächelt. Der düstere Schatten des drohenden Todes ist an diesem heiteren Januarmorgen weit weg, und die Karlsruher Gymnasiallehrerin ist einfach froh, die Sonnenstrahlen zu sehen und in ihrer Küche den Kaffee trinken zu können.

Ein Leben in ständiger Angst

Sie erzählt, wie eine seltene Bluterkrankung ihre Leber zerstört hat und sie wegen des hohen Drucks in der Lunge beim Treppensteigen nach Luft schnappen ließ. Ein Leben in ständiger Angst. Zwei Jahre und drei Monate hatte Friedenhagen auf ein Spenderorgan gewartet: „Es war entsetzlich. Bei jedem Telefonanruf ging mein Puls nach oben.“ Einmal hieß es: „Spenderleber gefunden.“ Doch sie passte nicht, und an der Schwelle des OP-Saals schickte man sie wieder zurück.

Als die zierliche Brillenträgerin mit braunen Haaren von der gefährlichen, fünfstündigen Operation am Muttertag 2019 erzählt, werden ihre Augen feucht. Sie habe vor der Taxifahrt nach Tübingen Abschied von ihrer Familie genommen und nicht gewusst, ob sie ihren Mann und ihre Söhne wiedersehen würde.

„Ich bin so unendlich dankbar“

Aber es ging gut, und Kornelia Friedenhagen kann heute wieder frei atmen. „Ich bin so unendlich dankbar, dass jemand zu Lebzeiten eine Entscheidung getroffen hatte, die mich gerettet hat“, sagt sie.

Ein Geschenk: So nennt Christa Kastner (68) ihre Spenderniere, die sie vor elf Jahren erhielt. Zuvor war die frühere Angestellte in einem Pflegeheim wegen einer schweren angeborenen Krankheit sechseinhalb Jahre auf Dialyse angewiesen gewesen. Sie spricht von „unvorstellbaren“ Belastungen. „Es ist furchbar, vor allem wenn man sieht, wie schlimm es den Kindern dort geht“, sagt die Frau aus Rheinstetten.

„Die Widerspruchslösung kann die Situation mit den Spenderorganen verbessern“, ist Kastner überzeugt. Sie würde es nicht verstehen, wenn die Abgeordneten dagegen stimmen würden.

Jeder Mensch hat ein Recht auf das Leben Rolf Jung als Karlsruhe, lebt mit einem Spenderherz

„Die Widerspruchslösung muss her“, stimmt Rolf Jung aus Karlsruhe zu. „Jeder Mensch hat ein Recht auf das Leben, und wir können nicht einfach Organe begraben, die noch brauchbar sind“, sagt aufgeregt der 64-Jährige, der seit 2009 mit einem Spenderherz lebt. Jung hat gewisses Verständnis für alle Skeptiker: „Jeder hat Angst. Aber wenn jemand die Organspende ablehnt, sollte er nicht erwarten, im Notfall selbst ein Organ zu bekommen.“

Neben einer klaren gesetzlichen Regelung wünscht sich der Senior, dass die Transplantationszentren und Kliniken finanziell gestärkt werden, um die Betroffenen besser betreuen zu können.

Mehr zum Thema: Wenige Organspender in Baden-Württemberg

Das hoffen auch die Fachärzte. „Wir müssen die Krankenhäuser weiter entwickeln und die Organisation von Transplantationen verbessern“, findet Vedat Schwenger, Leiter des Transplantationszentrums Stuttgart. Er plädiert für eine unaufgeregte Diskussion und umfassendere Aufklärung zum Thema Organspende.

„In Deutschland ist heute die freie Entscheidung mehr wert als ein Menschenleben – aber die Widerspruchslösung bietet ja gerade eine freie Entscheidung zu Lebzeiten.“ Es gehe also keineswegs um einen Eingriff in die Meinungsfreiheit, argumentiert Schwenger.

Mediziner wehren sich gegen „absurde“ Vorwürfe

Im BNN-Gespräch wehrt sich der Karlsruher Anästhesist Franz Kehl gegen den Vorwurf der Organspendegegner, die Ärzte würden bewusst und allzu leicht den Hirntod von Patienten feststellen, um leichter an Organe für Transplantationen zu kommen. „Der Hirntod ist eine objektivierbare Diagnose, die man nicht fabrizieren kann.“ Die Behauptung, dass die Ärzte nicht alles tun würden, um die Patienten zu retten, nennt Kehl „absurd“.

Kritiker wie Harald Spies finden das jedoch nicht überzeugend. „Menschen ohne Hirnfunktionen atmen noch, und wenn ich atme, will ich nicht im Sarg liegen“, sagt der Pforzheimer, der sich im Verein „Pflegeethik Initiative“ engagiert und die Organspende nach dem Hirntod ablehnt. „Die lukrativen Transplantationen wecken in Kliniken Begehrlichkeiten, die unkontrollierbar sind“, befürchtet Spies.

Für mehr als 9.000 Menschen in Deutschland geht es beim Warten um Leben und Tod. Sie sind dringend auf eine Organspende angewiesen, weil ihr Körper nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Organspender leicht von 955 auf 932 zurück.

Rund 1.300 sogenannte Entnahmekrankenhäuser gibt es in Deutschland. Die Zahl der gespendeten Organe sank 2019 von 3.113 auf 2.995. Das waren nach vorläufigen Angaben 1.524 Nieren, 726 Lebern, 329 Lungen, 324 Herzen, 87 Bauchspeicheldrüsen sowie fünf Dünndärme.

Jeder Spender hat im Schnitt mehr als drei Schwerkranken eine neue Lebenschance geschenkt. Nach einer Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sehen rund 84 Prozent der Menschen in Deutschland die Organ- und Gewebespenden eher positiv.

Diese Zahl ist laut Bundeszentrale noch nie so hoch gewesen, dennoch liege der Anteil der Menschen, die einen Organspendeausweis besäßen, derzeit nur bei 36 Prozent.