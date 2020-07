Anzeige

Eine innere Zerreißprobe durchleben die Karlsruher Fastnachter. Als Organisatoren zittern sie corona-bedingt um ihre Kampagne: Was wird mit dem wilden Maskentreiben der Hottscheck-Zunft in Grötzingen? Was ist zu retten von der tollen Weiberfastnacht, und wie ergeht er der ausgelassenen Straßenfastnacht, in der so viel routinierte Vorarbeit der Jecken steckt?

Schluss mit lustig heißt es allmählich für viele der 24 Vereine, die im Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) organisiert sind. Ihre Präsidenten geben FKF-Oberfastnachter Michael Maier Sorgen, Nöte und manches klare Nein mit zum Thema „Covid 19 – was nun?“

Denn Maier stellt bald Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) dar, wohin die Reise geht. Im Festsaal der Karlsburg, hübsch auf Abstand, hilft den Vorkämpfern fastnächtlichen Brauchtums auch ihr Humor nur bedingt.

Am Brauchtum halten wir fest. Uwe Herbold, Hottscheck-Zunftmeister

Es zeichnet sich ab: Mit ihrer bunten Karlsruher Mischung stehen sie im Herbst und Winter 2020/21 voraussichtlich im Regen wie noch nie. Doch kleine Lichtblicke halten die Fastnachter für möglich. Die feurigen Männer, Hottscheck-Hexen und Noten-Chaoten aus Grötzingen wollen ins Häs schlüpfen und den Rathaussturm und das Narrengericht zelebrieren.

„Am Brauchtum halten wir fest“, erklärt der Hottscheck-Zunftmeister Uwe Herbold.

2021 gibt es wohl keinen Grötzinger Narrensprung

Keine Perspektive sieht er hingegen 2021 für die Zunftabende in der Halle oder gar den turbulenten Grötzinger Narrensprung alemannischer Art.

Hunderte anreisende Mitwirkende und das Vielfache an Zuschauern an der Strecke im historischen Ortskern – daran nur zu denken, wäre sträflich närrisch. Alles unter Vorbehalt, mit Verantwortung für Aktive und Gäste und teils überstrapazierte Vereinsfinanzen: Die versammelten Präsidentinnen und Präsidenten der Karnevalsgesellschaften reden Tacheles.

Bedürfte es eines Beweises, dass Fastnacht eine ernste Sache ist – die freie Aussprache belegt es klar. Der erklärte Zweck der Fastnachtsgesellschaften, die fröhlich-gesellige Narretei in Karlsruhe, und Corona beißen sich voll.

Absage wegen Corona-Krise bei der KG Ost – Bangen beim CC Waldstadt

Die KG Ost mit den beliebten, prämierten Dodderdabber-Guggenmusikern in Violett und Regenbogenfarben, bläst ihre Saalfastnacht schon definitiv ab.

Der CC Waldstadt hängt in der Luft: Den NCO-Club für eine Prunksitzung mit maximal 150 Gästen zu belegen, ist zu teuer. Die KG West würde gern wenigstens Kindern etwas bieten – aber ist das nicht ein zu großes Risiko?

Der Daxlander Narrenbaum zumindest könnte aufragen wie gewohnt. Über aller Vorausschau auf die fünfte Jahreszeit schwebt das Damoklesschwert erneuter strenger Regeln zum Infektionsschutz. „Die Glaskugel, in die wir gucken müssen, ist ziemlich spröde. Aber wenn wir jetzt nicht mit dem Planen anfangen, geht alles in die Hose“, stellt Maier nüchtern fest.

Zumindest tröstet eine neu aufgestellte Jugend die Aktivposten des FKF und seiner Klubs. Marco Dawid, Gründungspräsident der 2013 geschaffenen FKF-Jugend, wechselt altershalber ins FKF-Präsidium. Er ist nun direkt Maiers Vize.

Umzugsmarschall Michael Armbruster wird abgelöst

Als Umzugsmarschall wird Michael Armbruster von Patricia Weishaar und einem Zug-Team abgelöst. Zwar platzte die Nachfolgereglung für Dawid im Jugendpräsidium.

Doch steht Jugend-Vizepräsidentin Denise Maier mit einem erweiterten Gesamtvorstand für Konstanz. Die FKF-Jugend vertritt rund 1.500 Kinder und Jugendliche – das ist Platz sieben in der Rangliste der Gruppen im Stadtjugendausschuss Karlsruhe.