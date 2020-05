Karlsruhes Messe-Chefin Wirtz gibt die offerta 2020 nicht auf

Anzeige

Es war ein Krisengipfel im Wirtschaftsministerium in Stuttgart: Die drei größten Messen des Bundeslandes waren vertreten, die SAP-Arena, der Hockenheimring und Event-Agenturen. Sachlich seien die Gespräche verlaufen. „Aber die Sorgen und Nöte der Branche waren mit Händen zu greifen“, heißt es.

Nach drei Stunden zog Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in einer Pressemitteilung ein Fazit: „Zahlreiche bis zuletzt gesunde und erfolgreiche Unternehmen fahren gegen die Wand, wenn wir die Messen und Veranstaltungen nicht rasch und in einem definierten Rahmen wieder zulassen – selbstverständlich unter Beachtung klarer Hygieneregelungen und in Abhängigkeit des Pandemieverlaufs.“

Noch steht das Corona-Ampelsystem für Messen in Baden-Württemberg auf Rot

Doch noch stehen die Messen im baden-württembergischen Corona-Ampelsystem auf „Rot“. Derzeit nicht abschätzbar sei es, wann Messen und Kongresse wieder im Südwesten veranstaltet werden können. Den Willen, das zu ändern, hat die CDU-Wirtschaftsministerin bekundet – sie muss sich nun gegenüber Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen durchsetzen.

„Wir brauchen einfach Planungssicherheit“, sagt Karlsruhes Messe-Chefin Britta Wirtz, die bei dem Gespräch dabei war. Zur Zeit tagten nur noch politische Gremien im Karlsruher Kongresszentrum. Alles andere finde derzeit de facto nicht statt. Wirtz gibt die offerta nicht auf. Die Messewirtschaft habe viele Vorschläge gemacht – Abstände, Hygiene, Besucherregistrierung –, wolle nicht „hinter einem Freizeitpark zurück stehen“.

Hinte warnt vor dem Zusammenbruch des „Messe-Ökosystems“

Christoph Hinte war ebenfalls bei der Ministerin. Auch er hofft, dass im Land die Corona-Ampel für die Messen umspringt. Andere Bundesländer seien mit entsprechenden Gesprächen und ihren Verordnungen weit voraus. Sie nutzten den mit der Kanzlerin vereinbarten Spielraum, sagt der Chef des privaten Karlsruher Messeveranstalters, der auch stellvertretender Vorsitzender des Branchenverbandes Fama ist. „Wir brauchen im Mai ein positives Signal.“ Er denke dabei auch an die Messe-Dienstleister. Sonst breche „das Messe-Ökosystem“ zusammen.

Die Weltleitmesse „Intergeo“ werde er im Oktober in Berlin veranstalten können – wenn auch mit einer Besucherbegrenzung, sagt Hinte. Für die „Arbeitsschutz aktuell“ im Herbst in Stuttgart sei „die Buchungslage super – noch“.

In Baden-Württemberg sieht man es im Moment offensichtlich noch relativ streng Harald Kötter, Pressesprecher des Branchenverbandes Auma

„In Baden-Württemberg sieht man es im Moment offensichtlich noch relativ streng“, stellt Harald Kötter, Pressesprecher des Branchenverbandes Auma, fest. In anderen Bundesländern gebe es zumindest Ankündigungen für die Messewirtschaft. Wichtig sei auch Planungssicherheit, was die Öffnung europäischer Grenzen angeht.