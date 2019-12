Karlsruhes OB Mentrup stellt Ortschaftsräte nicht zur Debatte

Anzeige

50 Jahre nach der Gemeindereform aus dem Jahr 1974 könnte in Karlsruhe-Grötzingen im Jahr 2024 über die Auflösung der Ortsverwaltung nachgedacht werden. Derzeit ist das für OB Frank Mentrup aber kein Thema, wie er versichert. „Ortschaftsräte steigern die Identität“, so Mentrup, der die Stadtteilgremien nicht zur Debatte stellt.

Seit über 30 Jahren sitzt Kurt Fischer für die SPD im Ortschaftsrat Grötzingen und in dieser Zeit hat das sozialdemokratische Urgestein schon zahlreiche kommunalpolitische Höhenflüge und Tiefschläge erlebt. Über ein mögliches Ende des Grötzinger Gremiums hat Fischer jedoch zum ersten Mal nach den diesjährigen Kommunalwahlen spekuliert. „Die Stadtverwaltung wird in den kommenden fünf Jahren ganz genau nach Grötzingen schauen“, prognostiziert Fischer. Denn nach dem Auslaufen des Eingemeindungsvertrags stehe schließlich nichts geringeres als die Zukunft der Grötzinger Ortsverwaltung zur Debatte.

In der Tat wurde mit der Unterzeichnung der Eingemeindungsvereinbarung am 1. Januar 1974 festgelegt, dass die Ortsverwaltung frühestens nach 50 Jahren vom Ortschaftsrat aufgelöst werden kann. Das ist auch in der Hauptsatzung der Stadt Karlsruhe so festgeschrieben. Allerdings kann die Hauptsatzung durch eine qualifizierte Mehrheit des Gemeinderats auch geändert werden. Dann wäre auch die Zusammenlegung von Ortsverwaltungen möglich.

In der Stadtverwaltung gibt es laut Oberbürgermeister Frank Mentrup derzeit aber noch keine Überlegungen zum Bürokratie-Abbau im Malerdorf. „Ortsverwaltungen und Ortschaftsräte sind ein wichtiges Kommunikationsinstrument und steigern die Identität der Bürger mit ihrem Stadtteil“, stellt Mentrup klar. Das sei vor allem in den etwas abseits der Kernstadt gelegenen Bergdörfern von Bedeutung.

Trotzdem sollen einzelne Punkte aus den Eingemeindungsverträgen in den kommenden Jahren auf den Prüfstand gestellt werden. „Es gibt bereits Überlegungen, ob einzelne Bauhöfe zusammengelegt und Maschinen von mehreren Ortsverwaltungen genutzt werden können“, nennt Mentrup mögliche Synergieen. Durch die Digitalisierung der Stadtverwaltung könnten künftig etliche Behördengänge übers Internet erledigt werden.

In den Teilorten sehen die haupt- und ehrenamtlichen Ortsvorsteher ebenfalls keinen Grund für eine Änderung der bestehenden Strukturen. „Für die Bürger ist eine eigene Ortsverwaltung unheimlich wichtig“, sagt Grötzingens Ortsvorsteherin Karen Eßrich. Außerdem könnten vom Ortschaftsrat Impulse aus der Bürgerschaft zur Weiterentwicklung des Stadtteils auf direktem Weg in den Gemeinderat gebracht werden.

„Wenn man Bürgernähe wirklich ernst nimmt und mit Leben füllen will, gibt es dafür nichts besseres als eine Verwaltung direkt vor Ort“, sagt Wettersbachs Ortsvorsteher Rainer Frank. Gerade in den höher gelegenen Stadtteilen seien zudem viele Leute auf Ansprechpartner im Ortsteil angewiesen. Zudem ist der Ortschaftsrat für Frank die „ideale Schnittstelle“ zwischen Vereinen und Verwaltung.

Ob vom Rathaus in Grünwettersbach künftig auch die Interessen der benachbarten Stadtteile Hohenwettersbach und Stupferich organisiert werden könnten, will Frank allerdings nicht kommentieren. „Das ist eine politische Entscheidung und nicht die Sache der Verwaltung“, betont Frank. Allerdings stelle die Autobahn eine kaum zu überwindende Barriere zwischen Palmbach und Grünwettersbach auf der einen sowie Stupferich und Hohenwettersbach auf der anderen Seite dar.

Ohne einen eigenen Ortschaftsrat finden die Leute aus Hohenwettersbach oder Stupferich in einer Großstadt kein Gehör. Hohenwettersbach Ortsvorsteherin Elke Ernemann

„Ich stehe voll hinter den Ortschaftsräten und werde auch weiterhin dafür kämpfen“, stellt auch die ehrenamtliche Hohenwettersbacher Ortsvorsteherin Elke Ernemann klar. Gerade in den Bergdörfern seien die Bewohner besonders stark in ihrem Stadtteil verwurzelt und kommunalpolitisch interessiert. Bei den Kommunalwahlen im Mai verzeichnete Hohenwettersbach mit 75 Prozent die stadtweit höchste Wahlbeteiligung.

„Ohne einen eigenen Ortschaftsrat finden die Leute aus Hohenwettersbach oder Stupferich in einer Großstadt kein Gehör“, sagt Ernemann. Dass ein eigenes politisches Gremium ein Privileg darstelle, will Ernemann nicht abstreiten. Allerdings hätten in Stadtteilen ohne eigenen Rat die Bürgervereine ebenfalls Einfluss auf die Verwaltung.