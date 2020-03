Karriere und sexualisierte Gewalt sind wichtige Themen für Gleichstellungsbeauftragte in Karlsruhe

Anzeige

Der 8. März ist der Internationale Frauentag. Karlsruherinnen haben in zahlreichen Institutionen und Unternehmen die Möglichkeit, Rat bei Gleichstellungsbeauftragten zu suchen. Dabei geht es häufig um Chancengleichheit im Berufsleben, aber auch um den Abbau von Geschlechterklischees oder um sexualisierte Gewalt.

Verena Meister erfüllt als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Karlsruhe eine Doppelfunktion: Einerseits ist sie für die Belange von Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung zuständig, andererseits für städtische Maßnahmen, die alle Karlsruher Bürgerinnen ansprechen.

Wichtige Themen seien in beiden Bereichen die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen und die Chancengleichheit im Erwerbsleben. Intern arbeite man etwa am Abbau von Unterrepräsentanzen bei Führungspositionen. Im Jahr 2016 waren 33 Prozent der Bereichs- und Abteilungsleitungsstellen mit Frauen besetzt, bei den Amtsleitungen 39 Prozent.

Politisch sind die Frauen in Karlsruhe mit 43,7 Prozent der Sitze im Gemeinderat zur Zeit annähernd gleichberechtigt repräsentiert. „Ein großes Thema ist auch die Chance auf Karriere trotz Teilzeitarbeit“, erklärt Meister – das betreffe in der Stadtverwaltung zu 86 Prozent die Frauen. „Dazu gehört auch vollzeitnahe Teilzeit mit bis zu 80 Prozent“, betont Meister.

Männer und Frauen sind gleichermaßen gefordert

Teilzeitarbeit führe häufig dazu, dass Frauen im Alter zu wenig Rente bekommen. „Andererseits lässt sich daraus ableiten, dass es immer noch die Frauen sind, die den Großteil der Sorgearbeit in der Familie leisten.“ Deshalb müsse man auch Männern Teilzeitmodelle ermöglichen, ohne sie zu diskriminieren. „Da braucht es Männer und Frauen gleichermaßen“, so Meister.

Auch hielten noch immer rechtliche Rahmenbedingungen Frauen davon ab, sich stärker im Beruf zu engagieren, etwa das Ehegattensplitting im Steuerrecht. Auf den Abbau von Geschlechterstereotypen wirkt die Stadtverwaltung mit dem Girls’ Day beziehungsweise Boys’ Day ein. „Wobei es da eigentlich schon zu spät ist“, meint Meister. „Das müsste schon bei Kinderbüchern anfangen, bei geschlechtersensibler Pädagogik in den Schulen und bei Lernmaterialien.“ Auch in den Medien würden Rollenbilder noch allzu klischeehaft dargestellt.

Großes Arbeitsfeld ist für Meister das Thema Gewalt gegen Frauen. „Jede vierte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt“, zitiert Meister aktuelle Studien. Ein wichtiges Instrument sei unter anderem die Umsetzung der Istanbul-Konvention des Europarates. Doch das allein reiche nicht aus. „Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Hilfe für Frauen, die Gewalt erfahren haben“, so Meister. Denn bisher hätten Betroffene keine Möglichkeit, Hilfen einzuklagen, etwa einen Platz im Frauenhaus.

Am Städtischen Klinikum Karlsruhe hat Gleichstellungsbeauftragte Birgit Mangold besonders mit den Themen Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Karriereplanung und Auswahlverfahren zu tun. Sie hat Einsicht in alle Auswahlverfahren, um für diskriminierungsfreie Abläufe zu sorgen. Während es Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor fünf Jahren noch nahezu ausschließlich um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegangen sei, stünden heute auch private Interessen außerhalb der Familie im Fokus.

Frauen wollen führen, allerdings nicht um jeden Preis. Birgit Mangold, Gleichstellungsbeauftragte am Städtischen Klinikum Karlsruhe

„Dabei gibt es keine Unterschiede bei weiblichen, diversen oder männlichen Beschäftigten“, so Mangold. Dagegen kommen beim Thema Karriereplanung deutlich mehr Frauen als Männer zur Beratung. „Frauen wollen führen, allerdings nicht um jeden Preis.“

Frauen wie Männer interessieren sich zunehmend für Führungspositionen

Da Frauen in einem Alter, in dem Männer häufig gezielt an der Übernahme von Führungspositionen arbeiten, in die Phase der Familienplanung eintreten, informierten sie sich bei Mangold über Möglichkeiten der Karriereplanung. „Gerade unsere ärztlichen Kolleginnen können aufgrund des Mutterschutzgesetzes viele Tätigkeiten nicht ausführen, die zum erfolgreichen Abschluss der fachärztlichen Ausbildung zwingend erforderlich sind.“

Frauen wie Männer am Klinikum interessieren sich laut Mangold zunehmend für Führungspositionen in Teilzeit. „Wir schreiben viele Stellen auch in Tandembesetzung aus“, so Mangold. „Damit lässt sich, so hoffen wir, Führungstätigkeit auch in Teilzeit übernehmen.“ Neben individueller und gezielter Personalentwicklung versuche man am Klinikum, Homeoffice-Möglichkeiten anzubieten, sofern die Aufgaben nicht die Patientenversorgung betreffen. „In Zeiten des Fachkräftemangels muss es gelingen, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben“, betont Mangold.

Ausruhen sei beim Thema Gleichstellung auch gesamtgesellschaftlich gesehen noch lange nicht angezeigt, meint die Gleichstellungsbeauftragte des Klinikums. „De facto gibt es immer noch eine Ungleichverteilung von Macht, Geld, Sorgearbeit und Gewalt.“

Frauen konkurrieren anders als Männer. Es ist mehr Angst und Spannung im Spiel. Barbara Kuon, Gleichstellungsbeauftragte an der Hochschule für Gestaltung

An der Hochschule für Gestaltung (HfG) ist sexualisierte Gewalt in den vergangenen Jahren stärker ins Bewusstsein gerückt, beobachtet Gleichstellungsbeauftragte Barbara Kuon. Zudem würden Karrierethemen wichtiger. „Frauen konkurrieren anders als Männer. Es ist mehr Angst und Spannung im Spiel.“ Insgesamt müssten Frauen bei diesem Thema noch viel Erfahrung sammeln. Die paritätische Besetzung der insgesamt 19 Professuren werde durch kollegiale Entscheidungsgremien gesteuert.

Ansonsten gibt es laut Kuon wenige Probleme. „Wir haben ja keine MINT-Fächer. Kreative Studiengänge ziehen automatisch mehr Frauen an.“ Das trifft auch auf die Karlsruher Drogeriemarktkette dm zu. „In unseren mehr als 2.000 dm-Märkten liegt der Anteil der weiblichen Führungskräfte bei mehr als 80 Prozent“, erklärt dm-Geschäftsführer Christian Harms.

Abgesehen von den Märkten liege der Anteil weiblicher Führungskräfte im Gesamtunternehmen in Deutschland bei knapp 50 Prozent. „Unsere Erfahrung zeigt, dass die richtigen Rahmenbedingungen für die Gestaltung einer Arbeitsgemeinschaft entscheidend sind und nicht die Frage nach dem Geschlecht oder der Herkunft.“ Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) arbeiten ganze acht Gleichstellungsbeauftragte als Ansprechpersonen in unterschiedlichen Fachbereichen.