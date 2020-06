Karstadt-Fans in Karlsruhe erleichtert: „Hier findet man alles“

Anzeige

Karlsruhe ist offenbar ein gutes Pflaster für Karstadt. Denn während Warenhäuser des Essener Konzerns an 62 Standorten dicht gemacht werden, geht der Betrieb in der Kaiserstraße weiter. Mitarbeiter und Kunden reagierten auf diese Entscheidung mit Freude. Zugleich drückt das Schicksal weniger glücklicher Kollegen an anderen Standorten auf die Stimmung.

Als die Karstadt-Belegschaft zwischen 14 und 15 Uhr jeweils in Kleingruppen die erlösende Nachricht bekommt, atmen manche leise durch, andere können ihre Freude kaum zügeln. Das berichten später jedenfalls mehrere Mitarbeiterinnen.

Wir bleiben erhalten. Anonym

Offiziell äußern dürfen sich die Kaufhaus-Angestellten nicht: „Wenden Sie sich an die Unternehmenszentrale in Essen“, heißt es auf Nachfrage mehrfach an den Kassen des Hauses. Immerhin eine der Kolleginnen lässt sich zu einem kleinen Gefühlsausbruch hinreißen: „Wir bleiben erhalten“, sagt sie, „ich bin so glücklich.“

Shopping-Fixstern

Nicht ganz so emotional, wohl aber zufrieden geben sich stichprobenartig befragte Kunden. Für eine Schließung in Karlsruhe hätte Kemal Dünder denn auch kein Verständnis gehabt. „Der Laden läuft schon, seit ich denken kann“, berichtet der Mittfünfziger, während er am Eingang seine Gesichtsmaske aus der Tasche nestelt. Vor allem zu Weihnachten schätzt er das Traditionshaus, das ihn an einen orientalischen Basar erinnert.

„Hier findet man alles.“ Das bestätigt Hannah Thielager. „Ich brauche Stoff-Farbe, und da ist mir als erstes Karstadt eingefallen. Meist wird man hier mit dem fündig, was man sucht.“ Auch für ihren Begleiter Anxhi Mema ist das Kaufhaus zwischen Lamm- und Ritterstraße ein Shopping-Fixstern.

Wenn man sich Karlsruhe mit Unterpflaster-Straßenbahn aber ohne Karstadt vorstelle – „undenkbar“. Student Tilman Kröger schätzt an Karstadt, „dass man auf dem Weg vom Breuninger zum ECE Strecke abkürzen kann.“ Und Frieda Homburger macht geltend, dass bereits ihre Eltern hier eingekauft haben. Nur: Für die Entscheidungsträger wird dies kaum ein Kriterium gewesen sein.

Zentralität des Standorts

Eher ging es um Fragen wie beispielsweise die Zentralität des Standorts, die Kaufkraft vor Ort, aber auch die Einwohner-Entwicklung der jeweiligen Stadt, berichtet Jan Schneider. Der Karlsruher Filial-Geschäftsführer ist bei Karstadt zugleich für die gesamte Region zuständig. Nach Würdigung dieser und anderer Kriterien kamen die Manager zu dem Ergebnis, dass Karlsruhe für die Kette Galeria Karstadt Kaufhof ein wichtiger Standort bleibt.

Oder, wie Jan Schneider es formuliert: „Karlsruhe gehört zum Fortführungs-Konzept.“ Eine gute Nachricht für die rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Warenhauses, für die Kunden und auch für den Wirtschaftsstandort Karlsruhe.

Über die Zukunft des gegenüber gelegenen Karstadt Sports sagt die Fortführungs-Entscheidung für das Warenhaus allerdings nichts aus, wie Kaufhaus-Chef Schneider auf Nachfrage unterstreicht. Das Schicksal des Sportgeschäfts Ecke Ritter- und Kaiserstraße steht also nach wie vor in den Sternen – auch wenn sich hinter den Kulissen die Stimmen mehren, dass auch hier die Fortführung wahrscheinlicher ist als das Ende des Betriebs. „Wir wissen nichts“, bestätigen jedenfalls die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter wissen, dass mit der heutigen Entscheidung nicht alles wieder gut ist Melanie Rechkemmer, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi

Auch wenn das Traditions-Kaufhaus im Herzen der Stadt vor der Hand Bestand hat: „Die Mitarbeiter wissen, dass mit der heutigen Entscheidung nicht alles wieder gut ist“, sagt Melanie Rechkemmer. Die Gewerkschaftssekretärin bei Verdi erinnert an all die Kollegen, die an anderen Standorten ihren Job verlieren – denn immerhin 62 Kaufhaus-Filialen werden dicht gemacht, zuzüglich einer eben noch nicht bekannten Zahl von Karstadt-Sports-Häusern.

Lokale und regionale Strategie

„Mit großer Freude“ reagiert Oberbürgermeister Frank Mentrup auf die Nachricht, dass das Karlsruher Karstadt-Haus Bestandteil des Fortführungskonzepts ist. Die Magnetwirkung des Warenhauses sei nicht zu unterschätzen, betont der Rathauschef. Karstadt ist ihm zufolge einer der Hauptgründe vieler Menschen, in die Stadt zum Einkaufen zu kommen. Das Traditions-Haus brauche nun aber auch eine Revitalisierung und eine Zukunftsstrategie. Das Stadtoberhaupt selbst ist auch Karstadt-Kunde; Mentrup schätzt besonders das Angebot der Parfüm- sowie der Haushaltswarenabteilung.

Welche Konsequenzen zieht der Karlsruher Karstadt-Chef Jan Schneider aus der frohen Kunde für den Warenhaus-Standort Karlsruhe? Man sei gut beraten, ein solches Haus nach den lokalen und regionalen Gegebenheiten hin auszurichten, sagt Schneider. Das werde bei Karstadt in Karlsruhe aber bereits seit Jahren praktiziert. Das Warenhaus in der Kaiserstraße sei „sehr händlerisch“ aufgestellt, sagt der Manager.