Katholisches Jugendhaus in Karlsruhe: Zwischenstopp für Bambi

Die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist mit dem Medienpreis „Bambi“, geehrt worden. Stellvertretend für die rund 160.000 Kinder und Jugendlichen, die sich in diesem Jahr bundesweit 72 Stunden lang in sozialen Projekten engagierten, durften vier Jugendliche aus der Region auf der Bühne des Festspielhauses in Baden-Baden aus den Händen von Thomas Gottschalk und Linda Zervakis die Auszeichnung entgegen nehmen.

Insgesamt war eine Delegation von 100 Kindern und Jugendlichen aus den beiden Jugendpastoralen Teams Mittlerer Oberrhein-Pforzheim und Ortenau zur Verleihung im Festspielhaus anwesend. Die Teams unterstützen mit hauptberuflichen Jugendreferentinnen und Jugendreferenten die Jugendarbeit vor Ort in den Pfarreien und Jugendverbänden.

Da die Leitung ihren Sitz in Karlsruhe hat, machte „Bambi“ am Freitag Halt im katholischen Jugendhaus, bevor er seinen Weg über Freiburg zum Sitz der Bundeszentrale des BDKJ nach Düsseldorf finden wird.

BNN