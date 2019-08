Katzenfotos zum Weltkatzentag gesucht

Anzeige

Am 8. August ist Weltkatzentag. Zeit, die schönsten Katzenfotos zu suchen und sie der Welt zu zeigen. In der Donnerstagsausgabe der Badischen Neuesten Nachrichten haben wir einen festen Platz für das Bild einer badischen Katze reserviert. So können Leser mitmachen:

Der Motivauswahl sind keine Grenzen gesetzt. Die Katze beim Toben erwischt? Wollen wir sehen. Den Schmusetiger im außergewöhnlichen Look festgehalten? Her damit! Die Fellnase sieht beim Schlafen oder Kuscheln besonders süß aus? Diesen Anblick wollen wir natürlich auch genießen.

Wir sind gespannt auf viele Fotos. Kommen viele Einsendungen machen wir auch eine bnn.de-Bildergalerie.

Teilnahme: So geht’s

Mitmachen ist ganz einfach, entweder das Katzenbild als Kommentar auf Facebook posten oder per Mail senden.

Die Schritte zum mitmachen

Foto machen (Stockfotos und Co. sind nicht erlaubt)

In den Betreff der Mail „Weltkatzentag“ schreiben

Bild anhängen

Gerne Vor- und Nachnamen des Fotografen nennen

Verraten wo die Katze wohnt und wie sie heißt

Die Mail an gewinnspiel@bnn.de senden oder das Bild als Kommentar auf Facebook posten

Wer teilnimmt erklärt sich mit der Veröffentlichung seines Bildes inklusive Nennung des Vor- und Nachnamens Fotografen sowie Name und Wohnort der Katze in der Zeitung oder auf BNN.de oder auf instagram.com/badische_neueste_nachrichten einverstanden.

Wir sind gespannt auf die Fotos und danken schon jetzt fürs mitmachen!