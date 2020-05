Kein Geld für Sanierungen: Weg auf den Karlsruher Turmberg bleibt holprig

Anzeige

Seit dem Stadtgeburtstag im Jahr 2015 ist die runderneuerte Turmberg-Terrasse eines der attraktivsten Ausflugsziele in Karlsruhe. Doch rund um den Durlacher Hausberg gibt es viele Baustellen. Die Erneuerung der Bergbahn lässt weiter auf sich warten. Und Geld für die Sanierung von Fuß- und Radwegen ist keines vorhanden.

Der Weg auf den Turmberg ist nicht nur wegen der 120 Meter Höhendifferenz zwischen der Durlacher Altstadt und der Aussichtsplattform eine beschwerliche Angelegenheit. Beim historischen Treppenweg Hexenstäffele herrscht schon seit Jahren hoher Sanierungsbedarf, und einige der 528 Stufen sind mittlerweile echte Stolperfallen.

Und für Radfahrer ist der Ritt auf den Durlacher Hausberg wegen der zahlreichen Schlaglöcher ebenfalls eine holprige Angelegenheit. Außerdem gibt es für ambitionierte Freizeitpedaleure keine schützenden Fahrradstreifen. Deshalb kommen Hobbyradler und Leistungssportler auf den schmalen Fahrbahnen von Neßlerstraße und Reichardtstraße regelmäßig mit Autofahrern ins Gehege.

CDU-Fraktion fordert baldige Sanierung des Hexenstäffele

Eine baldige Verbesserung dieser Situation ist in naher Zunft allerdings nicht in Sicht. Wie das Tiefbauamt auf einen Antrag der CDU-Fraktion im Durlacher Ortschaftsrat mitteilte, wurden für den Doppelhaushalt 2020/21 zwar 200.000 Euro für eine Teilsanierung des Hexenstäffele beantragt.

Weil die Komplettsanierung der 1781 errichteten Treppenanlage nach den derzeitigen Schätzungen jedoch mit insgesamt 800.000 Euro zu Buche schlägt, können mit der ersten Tranche lediglich die gröbsten Schäden beseitigt werden.

Auch interessant: Stadtteilspaziergänge in Karlsruhe funktionieren trotz Coronavirus

Für die Instandsetzung von Neßlerstraße, Reichardtstraße und Jean-Ritzert-Straße ist nach Angaben des Tiefbauamts aktuell gar kein Geld eingeplant. Beantragt werden können Finanzmittel für die Instandsetzung der Zufahrtsrampen frühestens zum Doppelhaushalt 2023/24.

Die Einrichtung eines von der CDU geforderten Schutzstreifens für Radfahrer ist nach Einschätzung des Baudezernats aus straßenverkehrsrechtlichen Gründen auch dann nicht möglich.

Alle drei Auffahrten befinden sich außerorts und sind für die spezielle Ausweisung eines Fahrradstreifens schlichtweg zu schmal.

„Wege auf den Turmberg wurden lange vernachlässigt“

Begründet hatten die Christdemokraten ihren Antrag mit der Aufwertung eines der beliebtesten Karlsruher Ausflugsziele. „Die Wege auf den Turmberg wurden in den vergangenen Jahren bei einigen Projekten regelmäßig vernachlässigt“, betont der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Griener.

Enttäuscht sei die Fraktion von der ablehnenden Antwort der Verwaltung allerdings nicht. „Es war klar, dass die Stadt nun längere Zeit keine großen Sprünge mehr machen kann, und es in der derzeitigen Situation keine Zusage für die Finanzierung eines solchen Projekts geben wird“, so Griener. Deshalb werde die Fraktion bei der öffentlichen Sitzung des Gremiums an diesem Mittwoch in der Durlacher Karlsburg auch nicht auf der ursprünglichen Forderung nach einem baldigen Sanierungsbeginn beharren.

Allzu viele Diskussionen erwartet Griener bei der unter strengen Hygieneauflagen stattfindenden Sitzung des 22-köpfigen Gremiums ohnehin nicht. Ein Zeitlimit wie der Karlsruher Gemeinderat bei seiner jüngsten Zusammenkunft haben sich die gewählten Volksvertreter der Markgrafenstadt jedoch nicht gegeben.

Auch interessant: Maskenpflicht: Behinderte sind befreit und werden dafür teils beschimpft

Antrag wurde vor dem Lockdown gestellt

Den Antrag hat die Durlacher CDU bereits vor dem Lockdown gestellt und nach internen Beratungen bewusst nicht zurückgezogen. „Irgendwann macht die Turmbergterrasse wieder auf. Dann sollte dieser Aussichtspunkt mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln gut und sicher zu erreichen sein“, sagt Griener.

Außer für eine Sanierung von Zufahrtsstraßen und Hexenstäffele macht sich die CDU noch für die Sanierung und Neuordnung des Parkplatzes an der Turmbergterrasse mit Beibehaltung der Elektroladesäulen stark.

Auf sich warten lässt weiterhin auch die geplante Verlängerung der Turmbergbahn bis zur Badener Straße. Weil derzeit das europaweite Bieterverfahren läuft, konnten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) noch kein detailliertes Konzept zur Erneuerung der historischen Bergbahn vorstellen.